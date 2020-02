Slovenec, ki ponoči ne spi zaradi Dončića

Foto: Žiga Plahutar

"Si gledal Dončića?" Odkar Luka Dončić igra v NBA, se je njegov bioritem precej spremenil, saj vse tekme v živo spremlja prek NBA League Pass. "Najraje seveda vidim, da so tekme v 'normalnem' večernem terminu, ampak tudi če so ob enih, dveh, treh ali štirih zjutraj, ni problema. Tudi družbo imam tako, da jutro vsak dan začnemo z debato o tem, kako je igral Luka. S prijatelji se pozdravimo, vprašamo, ali si gledal Dončića in videl statistiko. To je zdaj že običajna jutranja debata, sredi dneva pa se na to že pozabi. Goran je letvico postavil izjemno visoko, Luka pa še nekoliko višje," uvodoma pove Gregor Sevšek, s katerim smo se v prispevku pogovarjali o spremljanju NBA-tekem, navdušenju nad Luko Dončićem in preostalih tekmah v letošnji sezoni. Pa še o marsičem drugem.

Gregor Sevšek je spremljevalec lige NBA od leta 1998, spomni se zadnjega koša Michaela Jordana v dresu Chicago Bulls proti Utah Jazz. "V takratnem finalu sem se dejansko zaljubil v ta šport. Od takrat sledim, spremljam košarko vsak dan. To je postal moj način življenja. Košarkarsko navdušenje je postopoma raslo. Imam srečo, da prihajam iz dokaj košarkarske družine. S košarko so se ukvarjali mama, oče, stric, treniral sem jo tudi sam, nato pa so me karierne poti zapeljale drugam. Košarka me je spremljala od mladih nog. Začelo se je s podrobnim spremljanjem Jake Lakoviča. On je bil moj idol od najmlajših let zaradi načina igre in pripadnosti reprezentanci. Potem sem spremljam še Bena Udriha, sledil je Goran Dragić. Na mednarodni ravni seveda ne morem mimo Michael Jordana, pojem košarke pa je jasno tudi Dražen Petrović," razloži Gregor Sevšek.

Foto: Reuters

Vse se je začelo že pred "lukamanijo"

Nad Donćićem je navdušen že od košarkarjevega 12. leta starosti. "Že zelo zgodaj je začel opozarjati nase. Pri Olimpiji je zelo hitro izstopal, bil je drugačen, poseben. V košarkarskih krogih se je začelo govoriti, da dvanajstletnik na tekmo dosega po 40 ali 50 točk. Vsakega košarkarskega navdušenca to malce pritegne. Spominjam se turnirja v Italiji, kjer je dosegel 50 točk. Takrat sem začel še bolj spremljati, raziskovati, iskati zgodbe. Ko ga je poklical Real, je zgodba dobila novo dimenzijo. Vemo, v Real Madrid pač ne prideš kar tako. Prej ni bilo nobenega Slovenca, ki bi tako mlad odšel v tujino. Mnogi so se spraševali, ali je to sploh pametna poteza. Vedno me je zanimalo, ali bomo tudi mi imeli košarkarja, ki bo res spadal v sam vrh svetovne košarke. Lukova pot je že zelo zgodaj veliko obetala. Hitro se je pokazalo, da Luka ni samo "navaden" talent. Da je nekaj posebnega, da je 'ekstra'. Nekaj, kar že dolgo nismo videli," pripoveduje.

Foto: osebni arhiv

"Vse je lažje, če imaš nekaj rad"

Gregor Sevšek je danes administrator skupine Navijači Luke Dončića s 15 tisoč sledilci na Facebook, na YouTubu pa ga najdete na kanalu Greg's court, kjer ga spremlja slabih 18 tisoč uporabnikov. Na YouTubu je objavljal (tudi) posnetke vrhuncev igre Luke Dončića, ki so imeli po milijon ogledov. Tovrstnih posnetkov sicer od lani ne sme več objavljati. "Samoiniciativno sem začel ustvarjati povzetke vrhuncev njegovih tekem. Dončićev vzpon mi je dal misliti, ugotovil sem, da nihče na spletu ne objavlja posnetkov vrhunskih iger Slovenca, odločil sem, da to naredim sam. Prvi posnetek je bil pravi bum, videlo ga je pol milijona ljudi. To je kmalu postal moj hobi. Vedno sem komaj čakal, da bo imel Luka tekmo. Iz tega se je vedno lahko naredila zgodba. S kanalom na YouTubu sem se sicer začel ukvarjati, še preden se je začela 'lukamanija', pospešeno pa sem pričel videe nalagati v njegovi drugi sezoni pri Realu. Takrat, ko je začel dobivati malo več priložnosti. To je bilo leta 2015. Vse je lažje, če imaš nekaj rad, če je to tvoj hobi. Nikoli na to nisem gledal kot na izgubo časa, čeprav sem vstajal sredi noči. Vstal bi tako ali tako, ker bi gledal tekmo. Gre za to, da malo dlje ostaneš buden, da posnetke čim hitreje distribuiraš. Vseskozi pa seveda ohranjam optimalno mero spanja, ki jo prilagajam urnikom tekem. Zdaj bom vso zadevo zaradi rojstva sina nekoliko omilil in prilagodil. Vsekakor zanimanje še vedno obstaja, ampak če se bo kakšna tekma izpustila, nič za to (smeh, op. p.)," pove.

Foto: Reuters

Nalaganje posnetkov vrhuncev Dončićevih iger je v zadnjem času zaradi avtorskih pravic krovne lige ustavil. "Tovrstne vsebine niso več dovoljene. Zadeva s pravicami je takšna, da je liga jasno postavila svoje pogoje, ki se jih je treba držati. Tu gre predvsem za željo lige NBA in imetnikov pravic, da imajo monopol nad temi vsebinami. Navodila sem seveda upošteval, saj si ne želim celotnega izbrisa vsebin na svojem kanalu. Ne bi želel, da gre vse skupaj v nič, kar je mogoče ob nespoštovanju dogovorov. Za zdaj je zadeva v mirovanju, status quo je nespremenjen že nekaj časa," omeni ter doda, da bi v Združenih državah Amerike od tega lahko tudi živel in da so domači dobro sprejeli njegov hobi: "Izjemno sem hvaležen, da partnerica trpi moja nočna zbujanja. Zlahka bi namreč slišal kakšno pripombo, pa je pravzaprav nasprotno, razume mojo strast do tega in me pri tem tudi spodbuja (smeh, op. p.)."

Luka živi njegove sanje

Priznava, da Luka Dončić na neki način živi njegove sanje. "Vsekakor. Začel je v zdravem domačem okolju, odšel v tujino kot mlad, neizbrušen diamant, ki so ga izoblikovali v Realovi fantastični šoli. Pogosto kar pozabljamo, da je v ligi NBA šele drugo leto, da bo dopolnil šele 21 let. Ima še veliko prostora za napredek, toda to so sladka vprašanja za naslednjih od deset do 15 let. Kdo pa si ne bi želel take kariere? Fant je že zdaj osvojil mnogo več kot marsikdo v vsej karieri. Vsak, ki se na novo vpiše v košarkarski krožek, želi postati Luka Dončić. Zadnjič sem od znanca slišal hipotezo, da Luka po eni strani dela škodo mladim igralcem. Dončić je eden in edini, pričakovanja njih samih in okolice so lahko nerealna. Novega Luko bomo težko dobili, če sploh. Že približek temu bo fenomenalna izdaja. Treba je ostati na trdnih tleh in predvsem uživati v igri, spremljati Luko in vse naše najboljše igralce ter slediti svoji poti. Ni nujno, da bo tako bleščeča. Tovrstne primerjave so nepredmetne. Osnova naj bo trdo delo in potem je mogoče vse," razmišlja.

Foto: Žiga Plahutar

Dres, ki nima cene

Z Dončićem se je Gregor Sevšek do zdaj tudi trikrat osebno srečal. "V Madridu sem imel skupaj s partnerico čast, da sem ga spoznal. Srečanje je organizirala njegova mama Mirjam. To je bila nepozabna izkušnja. Še danes sem hvaležen zanjo. Luke se spominjam kot izredno preprostega fanta. Pozna se, da njegova sproščenost malce ponikne, ko se začne okoli njega nabirati množica ljudi. Povsem normalno. Ko ni pompa okoli njega, je povsem običajen, preprost mladenič, čeprav je zvezdnik svetovnega kova. V Madridu mi je sicer uspelo videti dve njegovi tekmi. S partnerico sva odšla lani tudi na 'slovensko' tekmo v Miami. Luka Dončić pa je obiskal tudi športno trgovino, kjer sem bil nekoč zaposlen, in na moje začudenje vedel, da ustvarjam vsebine, povezane z njim. Se pa s tem ne obremenjuje preveč, saj nas je takih navdušencev res veliko. Mnogo premnogo. Kar je edino pravilno, osredotočen naj bo samo na svojo zbranost in svoje predstave. Gotovo si bom njegove tekme še ogledal tudi v živo, ne samo prek televizijskih sprejemnikov," pove Gregor Sevšek, ki v svoji vitrini hrani tudi več Dončićevih dresov. "Zagotovo mi največ pomeni dres z EuroBasketa 2017 s podpisi vseh reprezentantov. Ta dres zame nima cene, razen če me lahko kdo preživi (smeh, op. p.)," razlaga.

Foto: Matic Kremžar

Šah na košarkarskem igrišču - neustrašnost, unikaten ritem igre in košarkarska inteligenca

Sogovornika smo povprašali, kje sam vidi posebnosti, ki delajo Dončića "drugačnega"? "Izpostavil bi predvsem to, da v nobeni dvorani lige NBA nasprotniku ne izkaže strahospoštovanja. Morda se je to zgodilo le na prvi tekmi proti Los Angeles Lakers in LeBronu Jamesu. Je neustrašen. Potem je tukaj sposobnost vsiljevanja svojega ritma igre. Tekme se igrajo po njegovem tempu, on igra svojo igro. Ni najhitrejši, ni pa tudi najpočasnejši, a njegovega tempa ni mogel zaustaviti še noben igralec. Vedno najde potezo, da preigra nasprotnega igralca. S tehniko, 'šmekom', košarkarsko inteligenco in občutkom za prostor si povsem preprosto ustvarja položaj za met ter prostor, ki ga potrebuje. Luka me s slogom igre spominja na legendarnega Dejana Bodirogo, ki prav tako ni bil ekstremno hiter, a je z inteligenco nad ravnjo drugih vseeno igral šah na košarkarskem igrišču. Luka je v enem od intervjujev tudi dejal, da je bil v mladinskih kategorijah na tekmah vedno mlajši od nasprotnikov. Vedno se je moral na drugačen način izkazati. Vedno je moral pretentati preostale, predvidevati potezo vnaprej. To se v njegovi igri odraža še danes, ko ga v prodoru kdo prevzame. Odlično predvideva, kaj se lahko zgodi na terenu. Če ob sebi najde igralce, ki ga razumejo, je to šah mat za nasprotnika. Pred vstopom v ligo NBA so številni analitiki trdili, da je neatletski, da so njegove noge počasnejše od mestnega prometa (smeh, op. p.). Marsikaj je bilo mogoče slišati, a to so bile tipične ameriške floskule. Spustili so se v komentiranje zadev, ki jih niso poznali dovolj dobro. Mislili so, da je to le še en 'prenapihnjen' Evropejec. Kako malo so vedeli - noben evropski igralec pred tem namreč ni dosegel takšnih uspehov pr tej starosti," razmišlja Gregor Sevšek.

Skladno navijanje slovenskih navijačev

In kakšna je njegova napoved za slovenski dvoboj, v katerem se bosta konec tega tedna v Miamiju pomerili ekipi Gorana Dragića in Luke Dončića? "Želim, da Goranu uspe taka tekma kot lani, ko je dosegel svoj drugi trojni dvojček v karieri. Da bodo vsi slovenski navijači, ki bodo odpotovali na Florido, doživeli to, kar sem jaz lani - skladno navijanje slovenskih navijačev. Rezultat tekme naj bo v drugem planu, naj se naša dva 'udarita' v svoji najboljši izdaji. Želim si, da bi oba igrala 40 minut in oba presegla mejo tridesetih točk. Tako bomo imeli Slovenci največ od tekme," razlaga Gregor Sevšek, ki mu pogled že uhaja proti koncu rednega dela v ligi NBA in začetku končnice.

Foto: Reuters

"Prvaki bodo Los Angeles Clippers"

"Težko je napovedati, kdo bo osvojil končni naslov. Zahodna konferenca je izredno močna. Osebno stavim na LA Clippers, ki so se letos tako okrepili, da ne vidim zelo resnega kandidata, ki bi jim lahko to preprečil. Vse pa je seveda povezano s poškodbami in zdravjem. Kawhi Leonard in Paul George bosta jeziček na tehtnici, ki bi se lahko prevesila v njihovo korist," odgovarja.

Kaj pa Los Angeles Lakers in ekipe iz vzhodne konference? "Lakersi so gotovo naslednji v vrsti. LeBron James in preostali tvorijo zastrašujoče močno ekipo. Tudi zaradi tragično umrlega Kobeja Bryanta bodo gotovo našli dodatne naboje motivacije. Na Clipperse in Leonarda stavim zato, ker je drugi že našel recept za Jamesa. Se pa v košarki lahko hitro marsikaj spremeni. Lani, na primer, od Toronta ni nihče pričakoval, da lahko ogrozi vsa preostala moštva, pa so ravno na karto sproščenosti osvojili končni naslov. Na zahodu vidim finale Lakersov in Clippersov, želim pa si seveda Dallasa, a mislim, da bo za to treba še malce počakati (smeh, op. p.). Na vzhodu je ne nazadnje močan konkurent tudi ekipa Gorana Dragića. Miami ima namreč dobro mešanico izkušenj in mladosti. Želim si, da bi bil na vzhodu finale Miami - Boston, razum pa mi pravi, da bosta v njem ekipi Milwaukee Bucks in Boston Celtics. Zmagovalca vzhodne konference vidim v Bostonu, predvsem zaradi trenerja, ki zna izredno povezati moštvo, prihoda Kembe Walkerja in napredka Jasona Tatuma. V končnem finalu vidim Celticse in Clipperse, z zmago v seriji 4:2 za moštvo iz mesta angelov," napoveduje "Nostradamus" Gregor Sevšek.

Foto: Reuters

"Šampioni, kakršen je Luka Dončić, so rojeni za tekme v končnici!"

S sogovornikom smo spregovorili še o pomanjkljivostih ekipe Luke Dončića v želji po naskoku na sam vrh lige. "Dallas je pred sezono napovedoval, da je glavni cilj uvrstitev v končnico. Verjamem, da jim bo to uspelo brez večjih težav, če bodo ključni igralci zdravi. To je prvotni in realen cilj. Vse, kar bo več od tega, bo toliko lepše. Ekipa vseeno potrebuje še nekaj členov in časa, da se dokončno uigra. Kristaps Porzingis je vedno boljši. Ko bo v optimalni pripravljenosti, bo tudi za Luko mnogo lažje. Luka Dončić tudi zase poudarja, da mora napredovati v številnih elementih košarkarske igre. Tako je tudi z ekipo Dallasa. Veliko prostora za napredek vidim predvsem v obrambi. Velikokrat v tej sezoni so dobili po 130 ali 140 točk, kar je veliko tudi za NBA-košarko. Dončić, Porzingis in preostali potrebujejo igralca, na katerega se lahko točkovno zanesejo na vsaki tekmi. Tu imam v mislih predvsem dominantnega, "modernega", gibljivega centra, potem izrazitega strelca in obrambnega specialista. Manjka igra po globini, saj je Porzingis za svojo višino izredno netipičen igralec, ki pa resda razteguje raketo in daje Dončiću dodaten prostor. Če ekipa ostane skupaj in se ji doda nekaj manjkajočih členov, je mogoče vse. Dlje ko bodo skupaj rasli, bolje bo. Luka Dončić in Kristaps Porzingis se tudi vedno bolje ujemata. Vidi se, da se iščeta. To je bilo opazno tudi na zadnji tekmi, ko so igrali proti Minnesoti Timberwolves. Morata se iskati, ujeti, sta nosilca igre, dinamični duo. Ko se bosta dodobra uigrala, bo to izredno slabo za vse nasprotnike (smeh, op. p.)," pove Gregor Sevšek.

In kako se bo Luka Dončić odrezal v sami končnici, ki razgali ključno razliko v kakovosti igralcev? "Rad bi, da se Dallas v prvem krogu končnice izogne Denverju, ki izredno dobro igra doma. A po drugi strani Dallas izredno dobro igra v gosteh. Težko je reči, glede na trenutno lestvico bi si želel, da bi dobili Houston Rockets. Letos so zanje že našli recept. Strinjam se sicer z vami, da je končnica druga zgodba. Luka ima tu prednost, ki je mogoče nekateri neizkušeni igralci nimajo, saj ima za sabo že veliko težkih tekem. Ne dvomim, da bo zablestel v vsem sijaju. To bo zanj dodatna motivacija. Za to se trenira. Šampioni, kakršen je Luka Dončić, so za to rojeni. Ob pritisku medijev in nasprotnih igralcev bo še enkrat dokazal, česa je v resnici sposoben. Zelo se veselim končnice," sklene sogovornik.

Foto: Getty Images