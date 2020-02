Slovenec v Miamiju med tekmo zaprosil svojo izbranko #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Romantika na tekmi med Miamijem in Dallasom

Številni slovenski navijači, ki so sinoči v matični dvorani Gorana Dragića in moštva Miami Heat spremljali obračun z Dallas Mavericks svežega 21-letnika Luke Dončića, so bili priča tudi prav posebnemu prizoru. Eden od slovenskih navijačev, košarkar Aljaž Korošec, je namreč med tekmo zaprosil svoje dekle Manco.