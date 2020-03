Izjemen podvig Dragića, Dončić se je po nori drami prijel za glavo #video

Najboljša slovenska košarkarja v ligi NBA sta v noči na torek doživela različni usodi. Goran Dragić je postal eden izmed junakov Miamija in odmevne zmage nad vodilnim Milwaukeejem. V drugem polčasu je dosegel 15 točk. Še osem več jih je v Chicagu dal Luka Dončič, a to njegovemu Dallasu ni pomagalo do zmage. Po zapletu v zadnji minuti se mu je celo ponudila priložnost za zmagovito trojko, a je ob zvoku sirene za malo zgrešil cilj. Mavericks so zaigrali brez Kristapsa Porzingisa, igralca tedna zahodne konference, in poškodovanega Setha Curryja.

Chicago : Dallas 109:107 (81:75, 48:58, 19:29) Učinek Luke Dončića: 23 točk, met tri 1/8, met za dve 7/12, prosti meti 6/9, 5 skokov, 9 asistenc, 1 ukradena žoga, 4 izgubljene žoge v 38 minutah in 27 sekundah.

Miami : Milwaukee 105:91 (81:70, 53:52, 31:26) Učinek Gorana Dragića: 15 točk, met za tri 3/7, met za dve 2/8, 4 asistence, 4 skoki v 29 minutah in 3 sekundah.

Košarkarjem Miamija je uspel veliki met. Postali so prva ekipa v ligi NBA, ki je v tej sezoni dvakrat premagala Milwaukee Bucks, z naskokom najbolj uspešno moštvo lige. Grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo je naletel na ogromne težave. Dosegel je zanj zelo skromnih 13 točk, kar je najslabši strelski učinek v tej sezoni. Iz igre je zadel le 6 od 18 metov, do boljšega vtisa ni pomagalo niti 15 skokov. ''Težko je igrati proti Miamiju. Ne le zame, ampak za vsakogar. Pri njih hitro potuje žoga, hitro se gibljejo po parketu in igrajo trdo obrambo,'' je prvi as vodilne ekipe lige NBA pohvalil obrambo gostiteljev, pri katerih v napadu ni izstopal nihče.

Vrhunci dvoboja v Miamiju:

Šest igralcev je vpisalo dvomestno število točk, največ sta jih dala ''veliki prijatelj Slovenije'' Jimmy Butler in pa Jae Crowder, ki podobno kot Goran Dragić ni začel dvoboja v prvi peterki. Najboljša strelca pri domačih sta dala 18 točk, izkušeni Ljubljančan pa jih je dodal 15, a je vse dosegel v drugem delu, ko se je lomil rezultat, Heat pa si je priigral odločilno prednost, ki je v zadnjih minutah ni več izpustil iz rok. Za največje navdušenje je zlati slovenski kapetan poskrbel ob koncu tretje četrtine, ko je ob zvoku sirene popeljal Miami vodstvo z 81:70.

Trojka Dragića ob zvoku sirene (konec tretje četrtine):

🐉🚨 BUZZER BEATER ALERT 🚨🐉 pic.twitter.com/FvzZNIQyud — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 3, 2020

Njegov soigralec Bam Adebayo je prispeval 14 točk in 12 skokov. Z odlično igro v obrambi je prisilil goste, da so dosegli le 89 točk, kar je najmanj v tej sezoni, v kateri so izgubili le devet dvobojev. Od tega jim je dvakrat vzel mero Miami in dokazal, da predstavlja strup za Jelene, ki imajo zdaj 52 zmag in 9 porazov.

#MILvsMIA Final: HEAT 105 - Bucks 89



🔥 Crowder 18pts, 4rebs, 4asts

🔥 Butler 18pts, 7asts, 6rebs

🔥 Dragic 15pts, 4rebs, 4asts

🔥 Adebayo 14pts, 12rebs, 5asts, 4blks

🔥 Nunn 13pts, 8rebs, 2asts

🔥 Olynyk 11pts, 2asts pic.twitter.com/GN8gabmVnp — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 3, 2020

Pri poražencih je največ točk prispeval center Brook Lopez (21). Milwaukee sicer v tej sezoni povprečno na tekmo dosega dobrih 119 točk, na gostovanju na Floridi pa so naleteli na tekmeca s tako prepričljivo obrambo, da so morali podpisati predajo. Že drugič v tej sezoni!

Nekaj centimetrov ga je delilo od poteze, ki bi še kako odmevala

Luka Dončić je imel opravka z borbenimi gostitelji, ki mu niso puščali veliko prostora. Tudi Chicago ni zaigral z najmočnejšo postavo. Manjkali so Zach LaVine (poškodba mišice), Kris Dunn (poškodba kolena), Lauri Markkanen (gleženj), Luke Kornet (gleženj) in Chandler Hutchinson (rama). Foto: Reuters Dallas je turnejo, na kateri se je ustavil v štirih mestih, končal v Chicagu. Luka Dončić se je z veseljem odpravil v vetrovno mesto, kjer je nastopil v dvorani, v kateri je uresničil otroške želje in prvič v karieri zaigral na zvezdniški tekmi All-Star. V dvorani United Center je na zvezdniškem vikendu nastopil dvakrat, saj je zaigral tudi na dvoboju vzhajajočih zvezd, kjer je ob koncu polčasa navdušil s trojko, doseženo s polovice igrišča. Ni manjkalo veliko, pa bi Dončić v Chicagu znova ''prehitel'' sireno s trojko iz podobne oddaljenosti.

Tokrat se mu je na srečanju, ki je postregel z veliko preobratov, največjega pa je občinstvo videlo prav v zadnji minuti, ponudila priložnost za zmagovito trojko. Pri zaostanku 107:109 sta bili do konca le še dobri dve sekundi. Dončić je dobil žogo na sredini igrišča, nameril in vrgel žogo. Letela je proti košu, a zadela obroč. Mladi as, ki je pred dnevi dopolnil 21 let, se je prijel za glavo. Po vodi je splavala imenitna priložnost za koš, katerega si je želel vedno. Za atraktivno trojko, ki bi prinesla zmago Dallasu in zagotovo postala spletna senzacija. Žal se ni izšlo, tako da je ostalo pri tesni zmagi Chicaga.

Prvi polčas po željah gostov

Dolgo časa je bil Dončić najboljši strelec dvoboja. Foto: Reuters Sprva ni kazalo, da se bodo veselili gostitelji. Čeprav je Dallas nastopil v zdesetkani postavi, saj je Kristaps Porzingis (Dallas je igral tekmo tudi včeraj) počival, zaradi poškodbe hrbta je manjkal Seth Curry, ki je na zadnjih dveh tekmah dosegel skupaj 62 točk, odsoten pa je bil tudi Jalen Brunson (rama), je bil v prvem polčasu prepričljivo boljši tekmec.

Navijači Mavericks so stiskali pesti, da bo palec na levi roki Luke Dončića zdržal napore. Na zadnjem nastopu v Miamiju ga je oviral, tokrat pa se je zdelo, da so bolečine minile. Dallas je na krilih LD77 povedel s 7:0, nato pa dobil uvodno četrtino s 29:19. Mladi Slovenec je že v prvi četrtini prispeval 10 točk, 7 asistenc in 5 skokov, tako da je zelo dišalo po novem trojnem dvojčku.

Ko ga v drugi četrtini ni bilo na parketu štiri minute, se je Chicago povsem približal, ko pa je Dončić vstopil v igro, je sledila boljša igra gostov, ki so odšli na premor s +10. V drugi četrtini je navdušil tudi Boban Marjanović, saj je v 12 minutah prispeval 8 točk in kar 10 skokov. Ko je bil na parketu Dončić, je imel Dallas +22, ko pa ga ni bilo, pa -12.

Vrhunci dvoboja v Chicagu:

Podatek o tem, kako pomemben člen je predstavljal Luka za goste v Chicagu, pa je zbledel ob zelo skromni predstavi celotnega moštva iz Teksasa v tretji četrtini. Dončić je stežka organiziral napade, imel kar nekaj težav pri kontroliranju žoge, kar je slutilo, da z njegovim palcem vendarle ni vse najboljše. Chicago se je razigral v napadu in povedel z 79:72. Mavericks so skušali ujeti Bike, a niso bili preveč uspešni. V zadnjo minuto so gostitelji vstopili z veliko prednostjo, še dobre pol minute pred koncem so vodili s 107:99, nato pa je sledila nepričakovana drama.

Dallasu se je ponudila nenadejana priložnost

Luka Dončić je pred srečanjem naletel na ogromno oboževalcev in lovcev na podpise. Njegovo tekmo si je ogledal tudi slovenski nogometni reprezentant Robert Berić, član Chicago Fire. Foto: Reuters Dallas je znižal na -6, nato je Devon Wright ukradel žogo pri izvajanju, sledila je trojka Doriana Finney-Smitha za -3 in popoln zaplet. Zapletlo se je, visoka prednost Chicaga se je ekspresno stopila. Vrstili so se prekrški in prosti meti, Chicago je slabi tri sekunde pred koncem vodil s 109:107. Ker ni bilo več na voljo minut odmora, je Dončić prejel žogo na sredini igrišča, nato pa po že opisanem metu za malo zgrešil cilj. Lahko se je le prijel za glavo, ni manjkalo veliko, pa bi kljub manj prepričljivi predstavi v drugem polčasu postal veliki junak srečanja.

Tekmo je končal pri 23 točkah, več od njega jih je dosegel le Tim Hardaway Jr. (26). Dončić je za tri točke metal le 1/8 Po prvi zadeti trojki je zgrešil vseh preostalih sedem poskusov, po prvi četrtini pa ni zbral niti enega skoka več, ampak je statistični rubriki dodal le še dve asistenci, tako da je ostal tudi brez dvojnega dvojčka. Izgubil je tudi štiri žoge, nova priložnost za zmago pa se mu obeta v noči na četrtek, ko bo v Dallasu gostoval New Orleans. Tako se bo Luka prvič v tej sezoni pomeril z opevanim najstnikom Zionom Williamsonom.

Neverjetna poteza trenerja Chicaga, ki je nasmejala Dončića



Trener Bikov Jim Boyden v prvem polčasu ni izbral primernega trenutka za minuto odmora. Zahteval jo je ravno sredi obetavnega napada, v katerem so njegovi izbranci dosegli lahek koš, ki pa ni veljal, ker so sodniki poslali igralce na minuto odmora. To je nasmejalo Dončića, kar so ujele tudi kamere. Po dvoboju se je vendarle smejalo strategu Chicaga.

Asistenca Dončića Leeju:

Veliko priznanje za Porzingisa

Trener Rick Carlisle je v Chicagu odpočil vročega Kristapsa Porzingisa, ki je bil v zadnjem tednu tako učinkovit in prepričljiv, da ga je vodstvo lige NBA nagradilo s priznanjem za igralca tedna zahodne konference. Na vzhodu je bil za najboljšega proglašen prvi as Milwaukeeja Giannis Antetokounmpo, ki se pri Dragićevem Miamiju ni kaj prida izkazal.

Porzingis je drugi košarkar Dallasa, ki je v tej sezoni prejel priznanje za igralca tedna. Prvi je bil Dončić, ki je bil igralec tedna za predstave med 18. in 24. novembrom 2019. Latvijec je prvič, odkar nosi dres Dallasa, igralec tedna, pred tem je omenjeno čast enkrat že doživel, ko je branil barve New Yorka. To je bilo jeseni leta 2017. Porzingis si je najnovejše priznanje prislužil s povprečnim učinkom 26,3 točk, 11,8 skokov in 2,3 blokade na tekmo, Dallas pa je od štirih tekem dobil tri. Zadnji par košarkarjev Dallasa, ki je prejel priznanji za igralca tedna v isti sezoni, sta leta 2014 sestavljala Dirk Nowitzki in Monta Ellis.

Liga NBA, 2. marec:

Miami Heat : Milwaukee Bucks 105:89

Butler (7 asist., 6 sk.) in Crowder 18, Dragić 15 (met iz igre 5/15), 4 sk., 4 asist., Adebayo 14, 13 sk.; Lopez 21, Antetokounmpo 13 (met iz igre 6/18), 15 sk.



Chicago Bulls : Dallas Mavericks 109:107

White 19, Porter Jr. 18, Valentine 17, Young 12, 9 sk.; Hardaway Jr. 26 (met iz igre 10/21), Dončić 23 (met iz igre 8/20), 9 asist., 5 skokov, Finney-Smith 18, 7 sk., Marjanović 14, 12 sk., Kleber 13, 10 sk.



Cleveland Cavaliers : Utah Jazz 113:126

Sexton 32, Love 22, 9 sk., Porter Jr. in Nance Jr. (8 sk. in 8 asist.) 16; Bogdanović 28, 7 sk., 6 asist., Gobert 20, 9 sk., 5 blok., Mitchell 19, 9 sk., Conley 15



Orlando Magic : Portland Trail Blazers 107:130

Vučević 30, 11 sk., Ross 23; McCollum 41, Trent Jr. 24, Whiteside 16, 13 sk.



New York Knicks : Houston Rockets 125:123

Barrett 27, Randle 16, 16 sk., Ellington in Portis 15; Harden 35, 8 asist., Westbrook 24, 9 sk., Covington (13 sk.) in House Jr. 20



Atlanta Hawks : Memphis Grizzlies 88:127

Young 19 (met iz igre 5/17), 7 izg. žog, Huerter 13; Dieng 17, 10 sk., Jackson 16, Valančiunas (15 sk.) in Jones (9 asist.) 15



San Antonio Spurs : Indiana Pacers 111:106

Mills 24, Lyles 20, Forbes 14; Brogdon 26, 7 asist., 6 sk., Warren 23, 7 sk., Turner 17, Sabonis (11 sk.) in McDermott 14

