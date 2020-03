Drama pri rešitelju Dončiću in nora noč Dragića, ki je popeljal Miami do zmage #video

V ligi NBA so imeli slovenski ljubitelji košarke razlog za zadovoljstvo. Tako Goran Dragića kakor tudi Luka Dončić sta se veselila pomembnih zmag in prav slovenska košarkarja sta bila tista, ki sta v zaključku popeljala svoji ekipi do uspeha. Dončić je moral odigrati celo podaljšek, prišel pa že do 14. trojnega dvojčka v tej sezoni.

Miami Heat je po zaslugi vročega Gorana Dragića prišel do zmage v floridskem obračunu proti Orlandu. K zmagi Miamija s116:113 je prispeval 25 točk (met za 3 točke 5/9, za 2 točki 3/6, prosti meti 4/4), devet asistenc. Košarkarji Vročice so dosegli kar 22 trojk in postavili klubski rekord. Kapetan zlate slovenske reprezentance jih je natresel pet, najbolj vroč pa je bil ostrostrelec Duncan Robinson, ki se je zaustavil pri 9 trojkah. Vseh svojih 27 točk je dosegel prav s strojkami, na koš pa je pogledal dvanajstkrat.

Dragić je spisal še eno uspešno poglavje. Ko je zadel trojko v prvi četrtini, je na večni lestvici Miamija po zadetih metih za tri točke prehitel Dwyana Wada. Takrat je bil pri številki 482, tekmo pa je zaključil pri 485. trojki za Heat.

Prav Dragić je bil odločilen mož na tekmi. Potem ko je Miami pet minut pred koncem zaostajal za točko (103:104), je slovenski košarkar stopil na površje. Zadel je naslednjih sedem od desetih Miamijevih točk (podaj je tudi za deveto trojko Duncana) za vodstvo s 113:106, ki ga niso več izpustili iz rok.

The 🐉 hit 'em with the euro! pic.twitter.com/ooBMrliyl5 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 5, 2020

🚨MILESTONE ALERT 🚨



🐉 @Goran_Dragic has passed @DwyaneWade ⚡️ for most 👌's in franchise history, moving into 5th place (482). pic.twitter.com/pRLdvgq6kM — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 5, 2020

It’s raining triples in Miami tonight ☔️ A franchise record was just set with 22 threes in a single game for #MiamiHeat. Unreal. https://t.co/GZHmxE4pu8 — Max Chesnes (@MaxChesnes) March 5, 2020

Drama v Teksasu

Ljubitelji košarke so v obračunu Dallasa in New Orleansa v Teksasu prvič dočakali dvoboj novinca leta iz prejšnje sezone Luke Dončića in številke lanskoletnega nabora Ziona Williamsona (21 točk). "Zion je močan košarkar. Verjamem, da bo imel odlično sezono in kariero v ligi NBA," je Dončić popihal na dušo Američanu.

Tekma je bila izjemno izenačena, tista prava, kot jih pričakujemo v končnici lige NBA. Že ob pogledu na statistiko lahko vidimo, da je bilo temu tako. Dallas je dobil prvo četrtino s 24:22, druga se je končala 33:33, tretja 30:30, četrto pa je s 27:25 pripadla gostom, kar je pomenilo, da bo sledil podaljšek.

Košarkarji New Orleans Pelicans so odigrali agresivno v obrambi nad Dončićem, ki je imel v prvem polčasu obilico težav. Izgubil je kar šest od skupno sedmih žog. Slovenski košarkar je imel prav tako nekoliko preglavic pri učinkovitosti metov.

Dončić do novega trojnega dvojčka in miren, ko je bilo najbolj pomembno

Videlo se je, da ga poškodba palca na levi roki še vedno bremeni, kar je dal nekajkrat z gesto na obrazu jasno vedeti. Na veselje navijačev Dallasa pa je naravnal svojo desnico v pravem trenutku. Dallas je bil sicer že na poti do zmage v rednem delu, a je Italijan Nicolo Melli 7,4 sekunde pred koncem zadel trojko prek roke 221 cm visokega Kristapa Porzingisa, ki je bil s 34 točkami najboljši strelec dvoboja.

Luka je v podaljšku najprej zadel pomembna prosta meta 1:40 pred koncem za 118:116, ko smo lahko s tribune slišali skandiranje navijačev "MVP, MVP" (najkoristnejši košarkar). Nato je zadel drugo trojko v podaljšku za 121:118 in podal še Porzingisu, ki je bil uspešen za 123:119. Luka je tako vknjižil 10 asistenco, kar je pomenilo, da je prišel do 14. trojnega dvojčka v tej sezoni.

Luka Doncic in a league of his own closing out the Pelicans pic.twitter.com/ZXHhQhBKIx — Luka Wobčić (@WorldWideWob) March 5, 2020

Lukov vrtiljak

Luka Doncic took Jrue Holiday to prom pic.twitter.com/fZwpzFCdO2 — NBA RETWEET (@RTNBA) March 5, 2020

Ob 10 asistencah se je namreč lahko pohvalil s 30 točkami in kar 17 skoki. S tem dosežkom je na lestvici trojnih dvojčkov spet povsem sam na vrhu - za enega zaostaja zvezdnik lige LeBron James.

"V tej sezoni nisem bil dober pri trojkah. Soigralci so mi pomagali danes in zaslužili smo si zmago. Gostje so igrali v obrambi odlično. Pri nas je bil razpoložen Porzingis. Ne vidiš vsak dan takšnih tekem," je bil vesel Dončić.

Prav tako je na vrhu lestvice trojnih dvojčkov v zgodovini Dallasa. V dresu Mavericks jih je zbral že 22, Jasonu Kiddu pa je to uspelo enkrat manj. Kidd je do svojega podviga prišel na 500, Luka pa na vsega 122 tekmah.

Poleg tega se je Luka spet znašel v družbi velikanov lige NBA. Onstran luže so pobrskali po statistiki in ugotovili, da je postal peti košarkar v zgodovini lige NBA, ki je v eni sezoni prišel do desetih trojnih dvojčkov in ob tem zadel 30 točk. Zdaj je v družbi Oscarja Robertsona, Russella Westbrooka, Jamesa Hardna ter enega in edinega Michaela Jordana.

Luka Doncic is the 5th player in NBA history with 10 30-point triple-doubles in a season.



He joins Oscar Robertson, Russell Westbrook, James Harden and Michael Jordan 😳 pic.twitter.com/UzCWvY1L1I — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 5, 2020

Liga NBA, 4. marec:

Miami Heat : Orlando Magic 116:113

Robinson 27, Dragić 25 (met za 3 5/9, za 2 3/6, prosti meti 4/4), 9 asistenc v 31 min.; Ross 35



Dallas Mavericks : New Orleans Palicans 127:123 /po podaljšku

Porzingis 34, 12 sk., 5 bl., Dončić 30 (met za 3 4/11, za 2 5/9, prosti meti 8/13), 16 sk., 10 as., 1 ukr. žoga, blokada, 7 izg. žog v 41 min.



Cleveland Cavaliers : Boston Celtics 106:112

Sexton 41; Tatum 32, Ojeleye 22



Detroit Pistons : Oklahoma City Thunder 107:114

Wood 29; Gilgeous-Alexand 27, Schröder 23, 9 as.



Milwaukee Bucks : Indiana Pacers 119:100

Antetokounmpo 29, 12 sk., 6 as., Middleton 20; Warren 18



Brooklyn Nets : Memphis Grizzlies 79:118

Prince15; Jackson 19, Jones 18



Minnesota Timberwolves : Chicago Bulls 115:108

Beasley 24, Russell 19; White 26



New York Knicks : Utah Jazz 104:112

Randle 32; Bogdanović in Mitchell 23



Portland Trail Blazers : Washington Wizards 125:104

Anthony 25, Whiteside 24, 16 sk.; Beal 29

