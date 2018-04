Ogrevanje za SP v Rusiji (2/10): Essam El-Hadary

V petkovi rubriki, s katero vas ogrevamo do začetka športnega spektakla leta, nadaljujemo z drugo zgodbo od desetih, s katerimi odštevamo do 14. junija ob 17. uri, ko se bo na štadionu Lužniki v Moskvi s tekmo med Rusijo in Savdsko Arabijo začelo 21. svetovno nogometno prvenstvo.

Zgodba prejšnjega tedna:

Vsako svetovno nogometno prvenstvo spiše nekaj zgodb, ki si jih zapomnimo še dolgo. Pod eno izmed tistih, ki bo zaznamovala dogajanje letos poleti na nogometnih štadionih v Rusiji, se bo zagotovo podpisal kapetan Egipta.

Pozabite na Mohameda Salaha, trenutno enega najbolj vročih napadalcev na svetu, ki je za polfinalista lige prvakov Liverpool v tej sezoni zabil že 40 golov. Na s petimi goli najboljšega strelca afriških kvalifikacij, ki je oktobra lani z golom v 95. minuti za zmago nad Gano Egiptu prinesel svetovno prvenstvo, na katerega so sedemkratni afriški prvaki čakali kar 27 let.

V dresu Egipta je debitiral daljnega leta 1996, ko nekaterih njegovih soigralcev še ni bilo niti na svetu. Foto: Reuters

Še večja zgodba bo tista, pod katero se bo podpisal nogometaš, ki je v reprezentanci debitiral, ko nekaj njegovih zdajšnjih soigralcev še sploh ni bilo na svetu.

Essam El-Hadary, ki bo na prvi tekmi Egipta na letošnjem svetovnem prvenstvu, ko se bodo faraoni 15. junija v Jekaterinburgu v prvem krogu skupine A pomerili z Urugvajem, star 45 let in natanko pet mesecev.

S tem bo v zgodovino poslal vratarja Kolumbije z zadnjega prvenstva.

Najstarejši nogometaši na SP:

43 let, 3 dni – Faryd Mondragon (Kolumbija, SP 2014)

42 let, 1 mesec, 8 dni – Roger Milla (Kamerun, SP 1994)

41 let – Pat Jennings (Severna Irska, SP 1986)

40 let, 9 mesecev, 19 dni – Peter Shilton (Anglija, SP 1990)

40 let, 4 meseci, 13 dni – Dino Zoff (Italija, SP 1982)

Kolumbijec je v Brazilijo prišel samo zato, da bi postal rekoder

Toda če je bil Faryd Mondragon le atrakcija in je v Brazilijo pripotoval izključno zaradi tega, da iz rok vzame 20 let star rekord legendarnega Kamerunca Rogerja Mille, potem pa z nastopom v zadnjih petih minutah nepomembne zadnje tekme skupinskega dela proti Japonski (4:1) rekorder tudi postal, za El-Hadaryja velja povsem drugače. Pa čeprav je še dve leti starejši.

Faryd Mondragon je rekorder postal, ko je na SP 2014 proti Japonski zaigral v zadnjih petih minutah. Foto: Reuters

Trikrat je zmagal na afriškem pokalu in bil trikrat vratar turnirja

Nogometaš, ki je pot profesionalca začel daljnega leta 1993 in veliko večino četrt stoletja dolge kariere - razen kratkega skoka v Švico, Sudan in zdaj Savdsko Arabijo -, preživel v rodni državi, je pomemben član Egipta, v majici katerega je prvič nastopil že leta 1996.

Za Egipt je branil že na 156 tekmah in z njim osvajal vse mogoče lovorike. Trikrat je zmagal na afriškem pokalu narodov in bil ob vseh treh podvigih izbran za najboljšega vratarja turnirja.

V letih 2006, 2008 in 2010 je z Egiptom postal afriški prvak. Foto: Getty Images

Na afriškem pokalu narodov je zbral rekordnih 28 nastopov in postal najstarejši nogometaš v zgodovini tekmovanja.

Igral je tudi na dveh pokalih konfederacij in leta 2009 blestel pri zmagi nad Italijo z 1:0, eni bolj odmevnih egiptovskega nogometa do zdaj.

Ima kar 156 nastopov, a je šele tretji na lestvici

Zanimivo, da El-Hadary še zdaleč ni rekorder Egipta po številu nastopov v reprezentanci. Šele na tretjem mestu je.



Rekorder je legendarni vezist Ahmed Hassan, ki je med letoma 1995 in 2012 zbral neverjetnih 184 nastopov in zabil 33 golov.



Na drugem mestu je s 169 nastopi, na katerih je zmogel kar 69 golov, kar je rekord Egipta, legendarni napadalec Hossam Jassan, ki je v izbrani vrsti nastopal med letoma 1985 in 2006.

Bil je že odpisan, a se je vrnil

Danes je kapetan Egipta. Foto: Getty Images V kvalifikacijah za Rusijo je bil kapetan in branil na petih od šestih tekem. Izpustil je le zadnjo, ko je bilo že jasno, da je Egipt napredoval.

Pri zelo pomembnih zmagah nad Ugando in Gano je navdušil in ni prejel gola. Bil je eden od junakov Egipta.

Še leto pred tem je bilo drugače. Preden so se začele kvalifikacije za letošnje prvenstvo, je v treh letih branil le petkrat.

Na afriški pokal 2017 je pripotoval kot tretji vratar, a nato izkoristil poškodbe soigralcev, na prvi tekmi na igrišče vstopil po pol ure igre in zaklenil vrata Egipta.

Prvi gol je dobil šele v polfinalu in na afriškem pokalu narodov, na katerem so se Egipčani ustavili šele v finalu, klonil po 653 minutah oziroma sedmih tekmah, pa tudi sedmih letih.

Egipt je po dogodkih iz let 2011 in 2013 izginil z zemljevida

Egipta namreč po tem, ko je leta 2010 z El-Hadaryjem v vratih tretjič v štirih letih postal afriški prvak, na nogometnem zemljevidu nekaj časa praktično ni bilo. Izpustil je zadnje tri afriške pokale in seveda tudi svetovno prvenstvo 2014.

Egipt je izpustil tri afriške pokale in kar 28 let čakal na novo SP. V zadnjem letu se je dvignil iz krize. Foto: Getty Images

Egiptovski nogomet je zajela velika kriza. V dveh letih, 2011 in 2013, domačega prvenstva sploh ni bilo. Prvič zaradi arabske pomladi, drugič zaradi tragedije na štadionu Port Said, na katerem je v izgredih umrlo več kot 70 ljudi.

Na štadionu v Aleksandriji štiri leta pozneje je bilo povsem drugače. El-Hadary in soigralci so oktobra lani osrečili 75 tisoč ljudi na tribunah in še skoraj sto milijonov po vsej državi, ki je nora na nogomet.

Prej so prvenstva bojkotirali, potem jim preprosto ni šlo

Veselje Moja Salaha oktobra lani. Foto: Reuters Egipt je do zdaj nastopil samo na dveh svetovnih prvenstvih. Leta 1934 je v nekdanjem sistemu tekmovanja izpadel po prvi tekmi in porazu proti Madžarski.



Ob zadnjem nastopu leta 1990 je na svetovnem prvenstvu, kot ga poznamo danes, izpadel po skupinskem delu po remijih proti Nizozemski in Irski ter porazu z 0:1 proti Angliji v zadnjem krogu.



Verjetno bi se lahko Egipčani pohvalili z vsaj še kakšnim nastopom na svetovnih prvenstvih, a se za tri sploh niso podali v kvalifikacije, medtem ko so kar štiri prvenstva iz takšnih ali drugačnih razlogov bojkotirali.



Od kvalifikacij za SP 1974 so vedno sodelovali, a bili zdaj uspešni šele drugič v 11 poskusih.

Upa, da ne bo kot z Zahovićem in da bo izpolnil željo pokojnega očeta

Zdaj legendarni vratar, ki je član Al-Taawouna in še ne namerava nehati igrati, upa, da bo selektor Egipta Hector Cuper osrečil njega.

"Moj pokojni oče je sanjal o tem, da bi me nekoč z Egiptom videl braniti na svetovnem prvenstvu. Upam, da bo lahko ponosen name," je povedal El-Hadary.

Po številnih mejnikih in dosežkih vratarju Egipta manjka samo še nastop na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

"Naredil bom vse, da bom na svetovnem prvenstvu branil barve moje države. Uspelo mi je skoraj vse. Osvojil sem 37 lovorik in doživel nekaj izjemnih trenutkov, želim si izpolniti samo še zadnje sanje in dokazati, da beseda nemogoče ne obstaja. Samo verjeti je treba in trdo trenirati," je dodal veteran, ki ni zadovoljen že, če je zraven v garderobi ali ob igrišču, ampak želi igrati in iskreno verjame, da lahko pomaga. "Vem, da lahko skupaj osrečimo Egipt," je še povedal.

Zdaj mora le še upati, da ga Argentinec Cuper ne bo razjezil, tako kot je v času skupnega sodelovanja v Valencii nekoč jezil Zlatka Zahovića, ko ga je postavljal na klop.

To je bilo v letih 2000 in 2001. Takrat je igral tudi El-Hadary, ki igra še danes. Medtem pa je dve leti mlajši športni direktor Maribora že proslavil deseto obletnico sedenja v pisarnah Ljudskega vrta …