Manchester City zaradi SP 2018 bogatejši za pet milijonov, okoristil se je tudi Koper

Krovna nogometna organizacija Fifa je danes sporočila, da je klubom namenila 209 milijonov dolarjev odškodnin za igralce, ki so poleti nastopali na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Največji delež je pripadel Manchester Cityju, ki mu je Fifa namenila več kot pet milijonov dolarjev.

Skupno je med dobitniki Fifinih sredstev 416 klubov iz 63 nacionalnih nogometnih zvez; na seznamu, objavljenem na Fifini spletni strani, je samo en slovenski klub, Koper, ki mu je Fifa namenila 21.225 dolarjev.

Fifa je za vsakega igralca, ki je nastopil na SP, namenila osnovni odškodninski znesek 8530 dolarjev na dan, pri čemer še niso upoštevane davčne obveznosti, del sredstev pa je namenjen tudi klubom, iz katerih so poznejši udeleženci mundiala prestopili v druge klube ali pa so bili med SP uradno njihovi člani, ker so v drugih moštvih nastopali kot posojeni igralci. Skupno je Fifa odškodnine namenila za nastope 736 igralcev.

Žepe je najbolj napolnil City

Najboljši igralec na svetu Luka Modrić je na SP 2018 pomagal madridskemu Realu do zaslužka. Foto: Reuters Evropska zveza (Uefa) oziroma njene članice so dobile daleč največji delež odškodnin, številka znaša skoraj 158 milijonov dolarjev; na prvem mestu med evropskimi klubi je City s 5,003 milijona dolarjev, drug je evropski prvak Real Madrid s 4,803 milijona, tretji pa londonski Tottenham s 4,385 milijona dolarjev odškodnin.

Skupno je klubom iz Anglije pripadlo 37,4 milijona, iz Španije 22,5 in iz Nemčije 18,9 milijona dolarjev odškodnin. Pri klubih z drugih celin oziroma zvez so na prvih mestih saudski Al Hilal (2,02 milijona), mehiška Pacucha (1,035 milijona), argentinska Boca Juniors (1,13 milijona) in egiptovski Al Ahly (1,7 milijona).

Uefi je pripadlo 157,8 milijona dolarjev oziroma 76 odstotkov sredstev, afriški zvezi AFC 19,8 milijona (10 %), severno- in srednjeameriški Concacaf 13,13 milijona (6 %), južnoameriški Conmebol 11,3 milijona (5 5) in azijski zvezi CAF 6,3 milijona dolarjev (3 %).

Program pomoči klubom je Fifa prvič uvedla za SP 2010, takrat je za odškodnine namenila 40 milijonov dolarjev. "Odgovornost Fife je, da razporedi sredstva tega izjemnega tekmovanja med celotno nogometno skupnost, še posebej pa med tiste klube, ki so k uspehu tekmovanja prispevali največji delež s svojimi nogometaši," je ob razdelitvi sredstev dejal predsednik Fife Gianni Infantino.