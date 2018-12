Zanimiv derbi na Old Traffordu, po katerem Mourinho ostaja brez zmage

V derbiju 15. kroga angleške premier lige je Arsenal dvakrat vodil na Old Traffordu, a se je Manchester United obakrat vrnil in iztržil remi z 2:2. Na delu sta bila najbližji zasledovalec vodilnega Manchester Cityja, ki je zmagal že v torek. Liverpool je po preobratu zmagal s 3:1 v gosteh pri Burnleyju, Chelsea pa je po preobratu z 1:2 izgubil v gosteh pri Wolverhamptonu.

Arsenal je na začetku sezone pod vodstvom novega trenerja Unaija Emeryja, ki je nasledil Arsena Wengerja – Francoz je bil trener topničarjev kar 22 let -, izgubil prvi dve tekmi, potem pa začel niz neporaženosti, ki v domačem prvenstvu zdaj traja že 13 tekem. Londončani so bili bližje zmage tudi na Old Traffordu, saj so dvakrat vodili, a so se nogometaši Manchester Uniteda obakrat hitro vrnili. Najprej so v prvem polčasu potrebovali štiri minute, sredi drugega pa vsega minuta, ko je po golu Alexandreja Lacazetteja na drugi strani takoj zadel Jesse Lingard.

Manchester United s Josejem Mourinhem tako ostaja na skromnem osmem mestu prvenstvene lestvice in močno zaostaja za pričakovanji. Rdeči vragi zdaj niso zmagali že četrtič zapored na prvenstvenih tekmah, še tretjič v nizu pa so remizirali.