Chelsea in Azpilicueta podaljšala sodelovanje do leta 2022

Vodstvo angleškega nogometnega velikana Chelseaja in španski igralec Cesar Azpilicueta sta podpisala pogodbo, s katero sta podaljšala sodelovanje so leta 2022, je sporočil klub iz Londona. Devetindvajsetletniku bi se dosedanja pogodba sicer iztekla leta 2020, prvo pa je podpisal leta 2012, ko je prišel iz Olympiquea Marseilla.

"Vse odkar sem prišel v London, se tu počutil odlično, zelo sprejetega in dobrodošlega. Vedno sem se trudil dati vse najboljše od sebe in tako bo tudi v prihodnje, ko si vsi želimo še več lovorik," je dejal Azpilicueta, ki je z ekipo Chelsea med drugim dvakrat slavil naslov prvaka premier lige in enkrat v evropski ligi. Od leta 2013 je za Španijo odigral 25 tekem.