Ronaldovo sestro zmotilo, da je zmagal Modrić: Korupcija in mafija!

Hrvaški zvezdnik Luka Modrić je dopolnil izjemno zbirko. Potem ko je postal najboljši igralec SP 2018 in dobil nagrado Fifa Best, je prejel še zlato žogo, največje individualno priznanje, kar si ga je mogoče zamisliti v nogometu. Podporniki Cristiana Ronalda, ki je osvojil drugo mesto, niso skrivali razočaranja, v tem je najbolj izstopala njegova sestra Elma Aveiro, tretjeuvrščeni Francoz Antoine Griezmann pa ni mogel razumeti, zakaj Portugalca, podobno velja tudi za petouvrščenega Lionela Messija, sploh ni bilo v Pariz.

Kakšna zgodba! Drobcen svetlolasi fant, pastir s kozami, ki jih je vodil po strmih pobočjih Velebita, se je v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja čez noč znašel v nezavidljivem položaju. Ko je na hrvaških tleh divjala vojna vihra, so mu pred pragom domače hiše ubili dedka. Moral je zapustiti dom in nogometne sanje nadaljeval v Zadru kot begunec. Da spada med najboljše, so prepoznali v Zagrebu.

Luka Modrić kot pastir:

S pomočjo kontroverznega Zdravka Mamića, zaradi katerega ga je v zadnjih letih pot večkrat ponesla na sodišče, tam pa se mu je zameglil spomin na nekatere pomembne podrobnosti pri sestavljanju pogodbe, ga je spoznala Evropa, pozneje pa si je podredil še svet. Postal je najboljši na svetu, največji ponos hrvaškega športa, dokaz, kaj vse se da v življenju doseči, če imaš talent, voljo, disciplino, obenem pa prisegaš na skromnost in ostajaš v srcu plemenit.

Prevladala moč in pomembnost lige prvakov

Družina Modrić je v ponedeljek v Parizu sijala od sreče in ponosa. Foto: Reuters Predstavlja dušo zvezne vrste hrvaške reprezentance in Reala, je neumoren tekač, nepopustljiv od prve do zadnje minute. Borbenost je bila vedno njegov zaščitni znak. Ni najbolj atraktiven nogometaš na svetu, še zdaleč ni dosegel največ zadetkov, ni niti robot za serijske podaje. Na najpomembnejši tekmi leta je v hrvaškem dresu ostal brez lovorike, z njo tudi izpadel iz elitne skupine lige narodov, a je prevladal uspeh v dresu madridskega Reala.

Neverjetna dominanca belih baletnikov, ki so se povzpeli na evropski prestol že tretjič zapored, je ponudila kopico junakov. Trener Zinedine Zidane in prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo sta se po zadnjem evropskem naslovu poslovila, kar se je za španskega klubskega velikana izkazalo za (pre)hud udarec.

Real se v tej sezoni še išče, menja trenerje, tudi Modrić po tem, ko ga je za najboljšega na svetu razglasila Mednarodna nogometna zveza (Fifa), skopari s predstavami, s katerimi je izstopal tako v prejšnji sezoni kot na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Izkušeni Dalmatinec je prejel tudi nagrado najboljšega nogometaša na svetu po izboru Fife. Foto: Reuters

Moč lige prvakov, ki ni brez razloga oklicana za največje, najbolj donosno in najprestižnejše klubsko tekmovanje na svetu, je pri izboru dobitnika zlate žoge vendarle prevladala. Modrić, ki ga navijači Reala obožujejo in so mu namenjali hvalospeve že v obdobju, ko je na naslovnicah kraljeval strelski fenomen Ronaldo, je dopolnil kraljevsko zbirko letošnjih individualnih nagrad.

Griezmanna zmotila odsotnost Ronalda in Messija

Na slovesnosti v Parizu ni manjkalo svetovnih prvakov. Foto: Reuters Izbran je bil za najboljšega nogometaša na SP 2018, nato je bil prvi v izboru Fife, v ponedeljek pa so ga v Parizu okronali za najboljšega. Na tleh največjih tekmecev z zadnjega SP, kjer sta se Oblakov soigralec Antoine Griezmann in mladi dragulj Kylian Mbappe obrisala pod nosom za še eno prestižno priznanje, čeprav sta v finalu svetovnega prvaka premagala Modrića.

"Modrić si je zaslužil nagrado. Imel je sijajno sezono. Osvojil je ligo prvakov," je o zmagovalcu spregovoril ljubljenec francoskega nogometnega občinstva Griezmann ter posredno napadel Ronalda in Lionela Messija. Glasovi novinarjev iz 180 držav so Argentinca postavili šele na peto mesto, z Ronaldom pa se sploh nista udeležila slavnostne prireditve v Parizu.

To se ni zgodilo prvič, podobno je bilo že pred nekaj meseci v Londonu, ko je potekal slavnostni večer pod okriljem Fife, krovna zveza pa ni skrivala jeze, ker sta izostala največja nogometaša tega tisočletja. "Ko so mi rekli, da ne bom prejel zlate žoge, sem hotel ostati sam. Sem pa ponosen na to, da sem bil v finalu. Na prireditvi sem iz spoštovanja. Škoda, da niso vsi tukaj. Zame je to lep večer in želim uživati v njem," je dal 27-letni napadalec Atletica, ki je letos osvojil svetovno prvenstvo, ligo Europa in evropski superpokal, vedeti, da ga je zmotila odsotnost nekaterih zvezdnikov na prireditvi France Footballa.

To je bilo sladko slavje Hrvata, ki je s svojim podvigom nadaljeval športno evforijo pri slovenskih južnih sosedih. Po nepozabnem srebru na SP 2018 je oživela v začetku septembra, ko je Modrić prejel nagrado Fifa Best, pred tednom je Hrvaška zaploskala teniškim mušketirjem, zmagovalcem Davisovega pokala, v ponedeljek pa je sledila še najlepša potrditev, da na svetu v tem trenutku ni boljšega, bolj koristnega in spoštovanega od 33-letnega Dalmatinca.

Korupcija, mafija in denar

Zbral je 753 točk, najbližji zasledovalec Ronaldo, ki je branil naslov, pa 476. Nekatere privržence kapetana portugalske izbrane vrste in oboževanega asa Juventusa je to tako razhudilo, da so z njihovih tipkovnic odmevale zelo ostre in sovražne besede.

Ronaldova sestra Elma Aveiro je tako na Instagramu objavila fotografijo brata z zlato žogo, ki jo je nazadnje prejel lani, skupno pa kar petkrat, pod njo pa zapisala: "To je žal svet, v katerem kraljujejo korupcija, mafija in prekleti denar. Božja moč je večja od vseh teh gnilob. Bog zamuja, a ne razočara," je sporočila razočarana Portugalka, ki je prepričana, da bi moral Cristiano, trenutni prvi strelec serie A, prejeti nagrado namesto Modrića.

Jan Oblak 25. na svetu Na lestvici najboljših 30 nogometašev na svetu se je pojavil tudi Jan Oblak. Nesojeni slovenski reprezentant, s katerim naj bi novi selektor Matjaž Kek kmalu opravil pogovor, je prejel dve točki in si na lestvici delil 25. mesto.

Čestital mu je tudi Dončić

Foto: Instagram Hrvat, prvi nogometaš, ki je osvojil zlato žogo in prihaja z območja nekdanje Jugoslavije, je s tem prekinil desetletje velike prevlade Ronalda in Messija. V Parizu je skupaj z družino proslavil velik dosežek, po spletu se je vsulo ogromno čestitk.

Med njimi velja izpostaviti nekdanjega klubskega "brata" in soimenjaka Luko Dončića. Ta je iz ZDA, kjer je v krstni sezoni prejel prvo priznanje, saj je postal novinec meseca, od srca čestital velikemu prijatelju, s katerim sta se družila v Madridu.

Modrić, ki je po nastopih v dresu zagrebškega Dinama sprva navduševal pri Tottenhamu, je član Reala že šest let. V Španiji mu je tako všeč, da bi želel na Santiago Bernabeuu končati kariero. Klub, navijači, okolje … V Madridu se počuti kot doma, tam uživa tudi njegova družina, predsednik Florentino Perez pa se bo stežka ognil željam navijačev, da Lukita ostane del bele rapsodije.

O tem, kako priljubljen je pri Realu, pričajo tudi besede kapetana: "Zlata žoga, Lukita, zlata žoga! Čestitke, prijatelj, čestitke, moj hrvaški brat! Zasluženo si jo prejel," je prek Twitterja sporočil njegov soigralec pri Realu Sergio Ramos.

V srcu hrvaškega zvezdnika pa vendarle ostaja bolečina. Poraz s Francijo na moskovskem stadionu Lužniki (2:4), s katerim so se razblinile sanje o senzacionalnem naslovu svetovnega prvaka, ga še vedno peče. "Vse nagrade, ki sem jih prejel, bi zamenjal za svetovni naslov s Hrvaško. Žal se nam ni posrečilo, se pa počutim krasno, da sem osvojil vsaj to," je dejal Modrić, ki ga z Realom kmalu čakajo že nove obveze. V četrtek se bodo beli baletniki v pokalu pomerili z Melillo, na igrišču pa velja, tudi zaradi velike prednosti s prve tekme, pričakovati rezervno postavo.

Bijola čaka fantastično darilo

Pravi preizkus prihaja v nedeljo, ko bo Real gostoval pri novincu v la ligi Huesci in se po stresnem začetku sezone skušal utrditi pod vrhom. Za Barcelono zaostaja pet točk, kar glede na vse neuspehe - v 14 krogih je izgubil kar petkrat - niti ni tako veliko. Sanje Reala o tem, da v tej sezoni postane tako španski, evropski kot svetovni prvak, so še kako živce. Če bo Modrić ponovil predstave, s katerimi je izstopal v prejšnji sezoni, bo cilj tudi lažje uresničljiv.

Mladi Slovenec Jaka Bijol bo 12. decembra gostoval v Madridu. To bo zadnja tekma skupinskega dela lige prvakov, na kateri bo posebnih ovacij deležen Luka Modrić. Foto: Reuters

Največje ovacije čakajo Modrića prihodnjo sredo (12. decembra), ko bo Real prvič po tem, ko je bil razglašen za dobitnika zlate žoge, zaigral doma. V ligi prvakov, kjer si je že zagotovil napredovanje med 16 najboljših, se bo pomeril z moskovskim CSKA. Na dvoboju bo deležen posebne pozornosti, na drugi strani pa bo njegov tekmec 19-letni slovenski reprezentant Jaka Bijol, ki ga čaka fantastično darilo. Hrvat mu je namreč obljubil, da mu bo podaril svoj dres. Najboljši nogometaš na svetu!

Zlata žoga 2018:

1. mesto: Luka Modrić (Real Madrid, Hrvaška) - 753 točk

2. mesto: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus, Portugalska) - 476 točk

3. mesto: Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Francija) - 414 točk

4. mesto: Kylian Mbappe (PSG, Francija) - 347 točk

5. mesto: Lionel Messi (Barcelona, Argentina) - 280 točk

6. mesto: Mohamed Salah (Liverpool, Egipt) - 188 točk

7. mesto: Raphael Varane (Real Madrid, Francija) - 121 točk

8. mesto: Eden Hazard (Chelsea, Belgija) - 119 točk

9. mesto: Kevin de Bruyne (Manchester City, Belgija) - 29 točk

10. mesto: Harry Kane (Tottenham, Anglija) - 25 točk

11. mesto: N'Golo Kante (Chelsea, Francija) - 24 točk

12. mesto: Neymar (PSG, Brazilija) - 19 točk

13. mesto: Luis Suarez (Barcelona, Urugvaj) - 17 točk

14. mesto: Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgija) - 12 točk

15. mesto: Paul Pogba (Manchester United, Francija) - 9 točk

16. mesto: Sergio Agüero (Manchester City, Argentina) - 7 točk

17. mesto: Gareth Bale (Real Madrid, Wales), Karim Benzema (Real Madrid, Francija) - 6 točk

19. mesto: Ivan Rakitić (Barcelona, Hrvaška), Firmino (Liverpool, Brazilija), Sergio Ramos (Real Madrid, Španija) - 4 točka

22. mesto: Edinson Cavani (PSG, Urugvaj), Sadio Mane (Liverpool , Gana), Marcelo (Real Madrid, Brazilija) - 3 točke

25. mesto: Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenija), Alisson Becker (Liverpool, Brazilija), Mario Mandžukić (Juventus, Hrvaška) - 2 točki

28. mesto: Diego Godin (Atletico Madrid, Urugvaj) - 1 točka

29. mesto: Isco (Real Madrid, Španija) in Hugo Lloris (Tottenham, Francija) - brez točke

Vsi dobitniki zlate žoge:

5 – Cristiano Ronaldo, Portugalska (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) in Lionel Messi, Argentina (2009, 2010, 2011, 2012, 2015);

3 – Michel Platini, Francija (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff, Nizozemska (1971, 1973, 1974) in Marco van Basten, Nizozemska (1988, 1989, 1992);

2 – Franz Beckenbauer, Nemčija (1972, 1976), Ronaldo, Brazilija (1997, 2002), Alfredo Di Stefano, Španija (1957, 1959), Kevin Keegan, Anglija (1978, 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981);

1 – Luka Modrić, Hrvaška (2018), Luis Suarez, Španija (1960), Eusebio, Portugalska (1965), Bobby Charlton, Anglija (1966), Raymond Kopa, Francija (1958), Gerd Müller, Nemčija (1970), Zinedine Zidane, Francija (1998), Gianni Rivera, Italija (1969), Ruud Gullit, Nizozemska (1987), Lothar Matthäus, Nemčija (1990), Roberto Baggio, Italija (1993), Hristo Stoičkov, Bolgarija (1994), Kaka, Brazilija (2007), Andrij Ševčenko, Ukrajina (2004), George Best, Severna Irska (1968), Allan Simonsen, Danska (1977) in Ronaldinho, Brazilija (2005).