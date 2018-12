Voditelj se je Norvežanki opravičil za seksistični incident

Ko je Norvežanka Ada Hegerberg prišla na oder, jo je DJ Martin Solveig vprašal, ali bi lahko v živo pokazala tverkanje. Gre za izzivalen ples z boki in zadnjico, ki ima lahko tudi precej seksistične podtone, zato ni presenetljivo, da so se številni jezno odzvali na njegovo dejanje. Nogometašica je sicer na vprašanje odgovorila z ostrim ne.

Solveig je v torek sporočil, da je bil šokiran zaradi odzivov. Priznal je, da je bilo vprašanje mišljeno kot šala, a se je izkazalo, da ni bila najbolj premišljena. "Šokiran sem zaradi odzivov, ki jih spremljam po internetu. Seveda nisem hotel nikogar užaliti. Bila je šala, najbrž res bolj slaba, zato se želim opravičiti vsem, ki sem jih prizadel," je sporočil Francoz.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk