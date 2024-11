Tomaž Ambrožič: Populizem napada tudi šport

V športu zmeraj najdemo zgodbe, ki navdihujejo, navdušujejo in kažejo vzor mladim oz. vsem, ki jim je šport blizu. Vztrajnost, odrekanje, garanje in seveda zmagoslavje vnaprej odpisanih. Tudi poteze športnega obnašanja in sprejemanja porazov so nekaj, kar se dotakne predvsem mladih športnikov, ki si šele utirajo svojo pot v športnem svetu.

Saga, ki smo jo spremljali pred dnevi okrog podelitve zlate žoge za najboljšega nogometaša minule sezone, je bila dobra lekcija za vse, ki sanjajo, da bodo nekoč postali vrhunski športniki. Dobra lekcija na način, da so spoznali, kako lahko vrhunski športnik svoj ugled v očeh nevtralnih navijačev izgubi oz. ga tako umaže, da bo madež težko izprati.

Vinicius Junior je brez dvoma odličen nogometaš, ki ima verjetno največ zaslug za zadnje uspehe nogometašev Reala iz Madrida. Zabil je tudi gol v zmagi svojega kluba v letošnjem finalu Lige prvakov. To je bila že njegova druga lovorika v tem elitnem tekmovanju, pri 24 letih pa se je že trikrat veselil tudi naslova španskega prvaka. Vse to in pa seveda tudi odlične individualne predstave na igrišču so ga očitno tako zelo prepričale, da ni prav nobenega dvoma o tem, da bo prav on postal prejemnik nagrade za najboljšega nogometaša minule sezone.

Zmagoslavje za vsako ceno

Žal danes nogomet ni več zgolj nogomet. Denar, ki ga okoli sebe ustvarjajo najboljši posamezniki, hkrati ustvarja tudi celo promocijsko industrijo, ki se trudi, da bi iz podobe športnika izvlekla čim več denarja. Tako je komunikacijska ekipa, zbrana okoli Viniciusa Juniorja, začutila, da je pravi trenutek za to, da bi njihov varovanec z osvojitvijo prestižne nagrade lahko stopil ob bok tistima, ki sta bila v zadnjih dveh desetletjih največkrat nagrajena s to nagrado – ob bok Messiju in Ronaldu.

PR-ofenziva je pomenila izvajanje "vljudnih" pritiskov na novinarje, ki so vključeni v glasovanje s pošiljanjem statistike, ki naj bi potrjevala igralčeve izjemne dosežke ter ustvarjanje pričakovanja, da je Vinicius Junior edini kandidat za nagrado. Še več, mediji so bili polni novic o tem, da ni nobenega dvoma o tem, kdo bo prejemnik zlate žoge in da je nogometaš Reala iz Madrida že zakupil hotel, v katerem bo po podelitvi priredil prestižno zabavo ter da bo soigralcem ob tej priložnosti podaril tudi dragocene ure.

Šok, ki je sledil, je bil očitno res pravi šok, saj so bile reakcije milo rečeno nešportne. Klub, ki se ima za največjega, se je odločil bojkotirati dogodek, na katerem je bila nagrada podeljena španskemu nogometašu Rodriju, in to navkljub dejstvu, da so bili po izboru novinarjev za njim uvrščeni kar trije nogometaši Real Madrida, da je bil za najboljšega trenerja izbran trener Real Madrida, ki je bil hkrati izbran tudi za najboljši klub.

Šport je tekmovanje in subjektivnost je pri merjenju rezultatov zelo redko v ospredju. Štejejo goli, koši, točke, sekunde ... Kljub vsemu navijači nanj vedno gledamo subjektivno. Za nas so naši vedno najboljši, tudi takrat ko niso.

To je čar športa kor tudi, da najboljši vedno ne zmaga. Pogled novinarjev je vedno subjektiven in nobena statistika v športu ne more odločati o tem, kdo bo zmagal na tekmovanju. A čar športa je tudi v tem, da znamo zmagovalcu stisniti roko, mu čestitati in poskusiti znova.

Prestižno priznanje zlata žoga je letos pripadlo španskemu nogometašu Rodriju. Foto: Reuters

Iskanje bližnjic ni značilnost športa

Vrhunski športniki so bili vedno vzorniki mladim populacijam. Kot že rečeno, šport danes ni več samo šport. Postal je del popularne kulture, ki ima še kako močan vpliv na vse, ki mu sledijo. In kot kaže, je tudi šport napadel virus populizma, saj se v želji po moči, vplivu in zmagoslavju iščejo bližnjice in načini, kako lažje in hitreje priti do cilja. Povsem v nasprotju z vrednotami, ki predstavljajo bistvo športa.

Manifestiranje užaljenosti in oropanosti ni nič drugega kot cenen populizem, ki pa je danes žal postal nekaj, kar spremljamo praktično na vsakem koraku. Še posebej v svetu politike.

Navijaštvo je nekaj, kar je ustvaril šport in zaradi česar je šport postal tako pomemben in močan dejavnik v družbi. A športno navijaštvo, pa naj bo še tako strastno in slepo, mora ostati športno navijaštvo. Ljubezen, ki poganja navijaštvo, v sebi nima populističnih korenin, je pa seveda lahko zelo priročna za tiste, ki želijo manipulirati tako z navijači kot s športom.

Če kdo lahko to ustavi, so to športniki in Vinicius Junior s svojim obnašanjem ni ravnal športno. Prenesti poraz, pa naj bo še tako nepričakovan in nezaslužen, je športno dejanje, ki športnikom nadene človeški obraz.

Verjetno je bil bojkot v očeh navijačev Real Madrida prava odločitev, saj so bili zaradi populističnih prijemov komunikatorjev in vodilnih predstavnikov kluba prepričani v zaroto in krivico, ki se jim je zgodila. Kot se dogaja številnim, ki so prepričani zgolj v svoj prav in v svojo pravico, da odločajo o tem, kaj je prav in kaj ni.

Dobro je, da se je to razpletlo tako, kot se je. Pri tem se ne spuščam v sodbo o tem, kdo si je zaslužil naziv najboljšega nogometaša minule sezone, saj bo to vedno subjektivno vprašanje. Dobro je zato, da se je šport in z njim novinarji kot nepogrešljiv element "demokracije" v športu niso dali preslepiti populističnemu manevru, ki naj bi vplival na njihov glas o tem, kdo je najboljši nogometaš.

V športu ni prostora za populizem in Trumpovske manevre. V športu je dovolj prostora tako za zmagovalce kot za poražence.

Siolov kolumnist Tomaž Ambrožič, soustanovitelj, partner in direktor športnomarketinške agencije Sport Media Focus, ki deluje od leta 1997. Sicer diplomirani pravnik, ki je že tri desetletja v športnomarketinških vodah. Sodeloval je pri organizaciji nekaterih največjih športnih dogodkov pri nas. Je tudi prejemnik posebnega priznanja Društva za marketing Slovenije leta 2013. Kolumne na Siolu objavlja vsako prvo nedeljo v mesecu. Foto: Siol.net