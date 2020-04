Vedno več podrobnosti o aferi, ki je očrnila Fifo

Dva nekdanja uslužbenca ameriškega medijskega giganta Fox ter delavec španskega medijskega konglomerata Imagina so obtoženi korupcije, bančne prevare in pranja denarja. Ameriški tožilci so razkrili podrobnosti v zvezi z odmevnim Fifinim korupcijskim škandalom leta 2015 glede boja za medijske pravice in organizacije SP 2018 in 2022.

Nekdanja uslužbenca podjetja 21st Century Fox Hernan Lopez in Carlos Martinez se soočata z obtožbami tožilstva glede korupcije, poleg njiju tudi Gerard Romy, ki je delal za španski medijski konglomerat Imagina.

Trojica je obtožena, da je plačala na milijone dolarjev podkupnin Fifinim delegatom zvez Conmebol in Concacaf, krovnim organizacijam Južne, Severne in Centralne Amerike ter Karibov, v zameno za glasovanje pri pridobitvi donosnih televizijskih pravic za regionalna tekmovanja in kvalifikacije za svetovni prvenstvi leta 2018 in 2022.

Primer je del vseobsežnega korupcijskega škandala v Mednarodni nogometni zvezi Fifi iz leta 2015, ki je odnesel celoten vrh Fife na čelu z dolgoletnim predsednikom Seppom Blatterjem.

Kdo vse je prejel podkupnino?

Jack Warner je za glas, ki ga je oddal Rusiji (SP 2018), prejel kar pet milijonov dolarjev. Foto: Reuters V javno dostopni obtožnici je podrobneje razdelana tudi korupcija v zvezi z glasovanjem Fife leta 2010 v Zürichu, po katerem je krovna svetovna zveza dodelila mundial leta 2018 Rusiji in 2022 Katarju.

V njej je zapisano, da sta nekdanja člana Fife Brazilec Ricardo Teixeira in zdaj že pokojni paragvajski nogometni delavec Nicolas Leoz, oba člana Fifinega odbora, ki je glasoval o prirediteljih SP, prejela podkupnine v zameno za podporo katarski organizaciji.

Dolgoletni uslužbenec Fife Jack Warner iz Trinidada pa je prejel podkupnino v višini pet milijonov dolarjev za glas Rusiji 2018, Gvatemalcu Rafaelu Salgueru pa so obljubili milijon prav tako za podporo ruski kandidaturi.

Salguero je že leta 2016 priznal krivdo za več korupcijskih kaznivih dejanj in so ga suspendirali tudi pri Fifi, medtem ko se Warner, ki ga čaka obtožnica v ZDA, v domačem Trinidadu še bori proti izročitvi ameriškim pravosodnim organom.

Športu povzročili veliko škode

William F. Sweeney je predstavil nečedna dejanja nekaterih funkcionarjev Fife. Foto: Reuters "Kupčkanje, korupcija in podkupnine so bili splošno znana praksa v svetovnem nogometu več desetletij," je dejal William F. Sweeney iz ameriške preiskovalne agencije FBI, ki je objavila obtožbe proti Lopezu, Martinezu in Romyju.

"V obdobju več let so obtoženci ter njihovi pomagači gojili korupcijo, s čimer so športu povzročili veliko škodo. Gre za zlorabo s pomočjo navideznih družb, raznih neobstoječih svetovalnih pogodb in drugih metod, s katerimi so skušali prikriti podkupnine in jih narediti legalne," so še sporočili iz FBI.

Škandal v Fifi je izbruhnil leta 2015, ko so ameriški tožilci obtožili kar 45 ljudi in številna športna podjetja za več kot 90 kaznivih dejanj in plačevanje ali prejemanje več kot 200 milijonov dolarjev podkupnin.

Med 45 obtoženimi, jih je pet umrlo. Skupno 22 jih je že priznalo krivdo, za zdaj pa je izrek kazni dočakala le šesterica. Ducat obtoženih vztraja v svojih domovinah, kjer jih ali čaka postopek lokalnih oblasti ali pa so prosti in se borijo proti izročitvi ZDA.