Za nami je spet buren teden dogajanja na nogometnih zelenicah in ob njih. Našli smo 13 dogodkov, ki so v preteklem tednu odmevali na svetovnem spletu. Med njimi najdemo igralca Olimpije Nejca Vidmarja, pa Liverpool, šokanten posnetek prihaja iz Južne Afrike, na Irskem smo videli zadetek in pol ... Najbolje, da si kar sami ogledate, kaj še.

Nejc, to pa ni bilo lepo

Začnimo doma. Prvi posnetek prihaja iz Prve Lige Telekom Slovenije. Šlo je za obračun v Stožicah med Olimpijo in Triglavom, ko je v zadnjih minutah ob robu igrišča obsedel utrujeni član Kranjčanov Marten Gert Wilmots.

Belgijec je kazal, da ga grabi grč, a vratarju Olimpije Nejcu Vidmarju ni bilo do igranja fizioterapevta, belgijskega nogometaša je kratko malo ''pošlepal" z igrišča. Triglavani nad Vidmarjevo potezo niso bili navdušeni, a vse prej kot športno potezo so čez nekaj minut pozabili, saj so sredi Stožic osvojili nenadejane tri točke.

Pravijo, da smo že videli najlepši zadetek leta ...

Na obračunu prve irske prve lige med Shamrock Rovers in Dundalkom smo videli pet zadetkov, izstopala pa je mojstrovina Jordana Floresa, ki je po podaji iz kota s prekrasnim volejem razparal mrežo domačega moštva. Številni se sprašujejo, kako mu je to uspelo, ob tem pa dodajajo, da smo že videli najlepši zadetek v letu 2020, četudi smo šele na začetku marca.

Shamrock Rovers 1-1 Dundalk - Wow! Jordan Flores scores a goal of the season contender to level things at Tallaght. You'll be watching this goal for years to come. #rtesocer pic.twitter.com/tIhtCrKfml — RTÉ Soccer (@RTEsoccer) February 28, 2020

Ronaldo obožuje lige prvakov, tukaj je dokaz

Cristiano Ronaldo je sredi tedna nasmejal nogometni svet, saj je pred začetkom prvega obračuna lige prvakov med Juventusom in Lyonom pel himno lige prvakov. To je vse prej kot običajno, a najboljši strelec tega tekmovanja vseh časov si lahko privošči tudi to.

Cristiano Ronaldo singing his second national anthem.



This is his competition.pic.twitter.com/qertgGkcMH — Cristiano Ronaldo Fans (@TheRonaldoTeam) February 19, 2020

Američani tekmujejo, kdo bo na bolj inovativen način predstavil okrepitev

Vsi se še dobro spomnimo predstavitev ob prestopu Roberta Berića, ta je v videu, ki je naznanil njegov prestop čez lužo, pil žganje, pri ekipi Real Salt Lake pa so prihod italijanskega napadalca Giuseppeja Rossija, ki je nekoč igral za Man Utd, Villarreal in Fiorentino, oznanili takole. Vse skupaj je videti, kot da se norčujejo, a verjamemo, da Američani niso želeli nič slabega.

Poraz Liverpoola razveselil vso Anglijo. Vsi so si dali duška.

Čeprav je že dolgo jasno, da bo Liverpool po skoraj 30 letih spet osvojil angleško prvenstvo, to ni ustavilo prav nikogar, da si ne bi po hudem porazu proti Watfordu dali duška in malce ponorčevali. Sršeni so rdeče razbili s 3:0 ter s tem končali njihov kar 44 tekem dolg niz neporaženosti v premier league.

Legenda Manchester Uniteda Gary Neville je od veselja odprl šampanjec:

Arsenal si je oddahnil - ostal bo edina ekipa, ki je prvenstvo v svoj žep pospravila brez poraza (2003/04):

Virgil van Dijk, najboljši branilec na svetu - Slippy D:

Don’t care what anybody says Virgil Van Dijk is a country mile ahead of Vidic, Ramos etc.

pic.twitter.com/mf9HbOAkxs — Nora Calder (@NoraUtd) February 26, 2020

Virgil van Dijk vs Watford (A) | Brick Wall, Tackles, Headers | Best defender in the world? 🇳🇱🔥 pic.twitter.com/lfLV6Y31yR — ManUtdMindset (@ManUtdMindset) February 29, 2020

Ubijalski napadalni trojček Salah, Mane, Firmino ni videti preveč dobro:

Liverpool front three in today match

Salah mané firmino 😂😂 pic.twitter.com/Z3eIL4jkXJ — Grey X Haxor 🅙 (@ab_hakou) February 29, 2020

Takole nekako je posel opravil Watford:

So this is what Watford has done to Liverpool!! 😂🤣😂😁😁 pic.twitter.com/t94LdGjX3M — Kayuvo🇺🇬🇺🇬 (@EllyElijah5) February 29, 2020

Tudi Hitler se je oglasil:

Mojstrovina ali goljufija?

Nič ni bolj moteče kot zavlačevanje na nogometni tekmi. To so na bizaren način na lastni koži občutili tudi nogometaši južnoafriške ekipe Bloem Celtic. Njihov nasprotnik Mamelodi Sundowns, ki se bori za prvaka, je v 55. minuti povedel z 2:1, nato pa to prednost branil z vsemi sredstvi.

V 83. minuti bi morali izvesti kot, a to so počeli več kot dve minuti. Najprej je zaradi čakanja porumenel Gaston Sirino, nato še Vilakazi, za njim pa še Kekana, ki ga je po rumenem opozorilu domači trener še zamenjal. Gostje so besneli, a to je tudi vse, kar so lahko storili. Memelodi je na koncu osvojil tri točke in je še vedno v igri za naslov prvaka.

South African ultimate time wasting techniques or cheating?😂😂 pic.twitter.com/8ERe2JZ0p9 — CEO/MD of Epiphanyfarmltd. Greatness🤴 (@epiphanydre) February 25, 2020

Z avtomobilom za sodnikom

Še ena zgodba prihaja iz Južne Afrike. V eni izmed nižjih lig na tekmi med ekipama Luka Ball Controllers in Polokwane City Rovers je eden izmed navijačev domačih Controllers, ki očitno ni bil zadovoljen s sojenjem, izgubil živce, se usedel v svoj BMW in zapeljal na igrišče, kjer je z veliko hitrostjo začel loviti sodnika. Vse skupaj je bilo videti zelo resno, k sreči pa je bil sodnik dovolj hiter, da je ubežal nerazsodnemu vozniku.

"Priča smo bili barbarskemu početju. V šoku smo," je dogodek komentiral tamkajšnji generalni sekretar okoliša Nhlanhla Shabalala in dodal, da bodo naredili vse, da se kaj takega ne bo več ponovilo.

Česa takega še niste videli

V preteklem tednu se je na medmrežju pojavil tudi posnetek iz Severne Makedonije, ki je navdušil nogometni svet in ga nasmejal do solz. Član Akademije Pandev Stefan Kostov se je z žogo v rokah spustil v lov za napadalcem in mu jo, ko se je bližal vratom njegove ekipe, zalučal pod noge. Kostov je za potezo, kot je svet še ni videl, dobil rdeči karton, Akadamija Pandev pa je z igralcem manj na koncu klonila z 0:1.

Igral ni niti minute, po koncu pa je imel glavo besedo

Man City je v nedeljo še tretjič zapored osvojil angleški ligaški pokal, potem ko je bil z 2:1 boljši od Aston Ville, po koncu tekme pa je imel na Wembleyju tako na zelenici kot v slačilnici glavno besedo francoski branilec Benjamin Mendy, ki je veliki finale v celoti spremljal z rezervne klopi.

Najprej je ''ukradel" fotoaparat klubski fotografinji, nato pa je v slačilnici k petju uspešnice Wonderwall povabil slovitega navijača sinjemodrih in člana skupine Oasis Noela Gallagherja.

Ni kaj, draga okrepitev, poleti 2017 je City Monacu plačal skoraj 60 milijonov evrov, si je po novi srebrnini dala duška, navijači Cityja pa upajo, da bo Francoz v prihodnosti še kaj več kot dežurni klovn.

Coming to a city near you! The Noel Gallagher and Ben Mendy joint tour! 🔥😂 pic.twitter.com/FKxA0YJac9 — Oasis Mania Fanpage (@oasismania_uk) March 1, 2020

Ko ostaneš brez besed ...

Vratar Grenobla Brice Maubleu bo zaradi hude napake, ki si jo je privoščil na obračunu druge francoske lige proti Caenu, kjer igra tudi Jan Repas, še dolgo na tapeti. Težko je reči, kaj je Francoz razmišljal, a najbrž je poskušal žogo vreči do najbližjega soigralca, nato pa si je v zadnjem trenutku premislil. Žoga mu je vseeno ušla iz naročja in se zakotalila v gol. Nesrečni Maubleu je poskušal popraviti napako, a je bil prepozen.

Sensational Gary Sprake tribute from Grenoble’s Brice Maubleu in Ligue 2 tonight pic.twitter.com/RUVdmH0QTx — Tom Williams (@tomwfootball) February 28, 2020

Posnetek kamere v vratih:

Najboljši? Pomislite še enkrat.

Najboljši teden ni niti za čuvajem mreže Davidom de Geo, ki si je že v povoju tekme proti Evertonu privoščil začetniško napako. Samozavestno je dolgo čakal, nato žogo brcnil naravnost v napadalca modrih Dominica Calverta-Lewina, nazadnje se je od nogometaša Evertona odbila naravnost za Špančev hrbet, da je ta zardeval od sramu.

Napake se dogajajo, vsak vratar jih počne, a to je bila za de Geo od začetka lanske sezone že sedma, ki je neposredno vodila v zadetek. Noben vratar v premier league jih ni storil več, noben drugi vratar nima niti približno podobno visoke plače kot ravno španski. To so podatki, ki mu ne morejo biti v ponos.

Jasno mnenje o vsem skupaj ima tudi nekdanji nogometaš Uniteda Roy Keane, ki se ni zadrževal. "Če bi bil sam trener ali igralec, bi ga ubil. Le kaj je čakal. Govorimo o reprezentančnem vratarju. Vem, da se napake dogajajo, a tukaj ni izgovora. Ob polčasu bi ga linčal," je v studiu Sky bruhal ogenj nekdanji rdeči vrag.

De Gea is mistake today vs Everton 🙃😕 pic.twitter.com/ZyoKfMKzZ1 — 🌥️ (@senjokolo) March 1, 2020

Argentinec nasprotje Francoza in Španca

Potem ko sta jo Francoz in Španec nerazumljivo polomila, je bil argentinski vratar Nahuel Guzman veliki junak mehiške ekipe Tigres. Ne samo, da je odlično branil, globoko v sodnikovem podaljšku je dosegel odločilni zadetek, s katerim so mehiški tigri s skupnim izidom 5:4 izločili salvadorsko Alianzo in se uvrstili v četrtfinale lige prvakov CONCACAF.

Novinarka burila domišljijo na Goodison Parku

Na obračunu premier league med Evertonom in Manchester Unitedom na Goodison Parku je številnim v oči padla postavna novinarka Emma Louise Jones. Sicer opravlja službo voditeljice programa nogometnega kluba Leeds United, tokrat pa jo je službena dolžnost popeljala tudi v Liverpool, kjer je vodila studio in skrbela za hitrejše bitje srca vseh na Goodisonu.

Nič kaj lahko ni bilo niti njenemu sogovorniku, ki je, vsaj sodeč po fotografiji, stiskal zobe in se na vse pretege trudil, da je ostal profesionalec. Kako tudi ne, več čas je bil pred kamerami in ne bi se ravno spodobilo, da bi ga te ujele pri pogledu nekaj deset centimetrov nižje od Emminih lepih oči.

Foto: Instagram

Tudi kapetan United Harry Maguire je po tekmi ''trpel", Emma pa je mislila, da so ga njene besede uspavale:

Foto: Instagram

