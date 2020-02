Legendarni Italijan dvignil prah s šalo o koronavirusu

Ponedeljkov večer je seveda rezerviran za Izbor z družabnih omrežij . Kaj ponuja tokrat? Jan Oblak se je v Španiji peljal po avtocesti do pekla. Josip Iličić je z Atalanto poskrbel za norišnico v Bergamu in Milanu. Anže Kopitar se je v Los Angelesu družil z znanima nogometašema, Gianluigi Buffon je v Italiji dvignil prah s šalo o koronavirusu, splet je našel dvojnike Neymarja, Kyliana Mbappeja in Angela Di Marie, v Franciji je nekega nogometaša doletela huda kazen, ker je nasprotnika ugriznil v penis ... Kaj vse še? Preverite.

Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Opozorili so na to, da (pre)pogosto pozabljamo na starejše ljudi

"Otroci so naše bogastvo," pogosto govorimo in jim nudimo vso pozornost, a ob tem pozabljamo na starejše ljudi, ki so nemalokrat osamljeni in tudi pozabljeni. Tudi na nogometnih tekmah zvezdniki nogometnega sveta na igrišče pred tekmami pogosto prihajajo v družbi otrok, ki jim polepšajo življenja in privoščijo nepozabno izkušnjo.

Zdaj so se pri Manchester Unitedu domislili drugačne ideje in z njo poskušali opozoriti prav na to, da prevečkrat pozabljamo na starejše. Zadnja raziskava, ki so jo opravili v Veliki Britaniji na to temo, namreč pravi, da tam kar 2,2 milijona ljudi, starejših od 65 let, v enem tednu v povprečju spregovori z zgolj tremi ali manj ljudmi. Kar 225 tisoč pa naj bi bilo med temi takšnih, ki v enem tednu z nikomer ne spregovorijo niti besede.

Statistika, ki je precej žalostna, vsaj majhen korak v smer, da bi bilo v prihodnosti drugače, pa so na Old Traffordu storili s tem, kar so izvedli na sobotni tekmi angleške premier lige proti Watfordu, ko so zvezdniki Manchester Uniteda na igrišče prišli v družbi 11 upokojencev, starih med 61 in 87 let. Seveda so vsi po vrsti strastni navijači rdečih vragov. Lepa akcija je bila popoln uspeh. Upokojenci so bili presrečni, po koncu tekme pa so bili zadovoljni tudi nogometaši. Zmagali so s 3:0. Lepa gesta in bravo, Manchester United!

Instead of having young mascots for today’s game, Manchester United welcomed 11 ‘guests of honour’ aged between 61 and 87 to highlight the problem of loneliness, which can severely impact mental well-being.



Reaching out doesn't cost anything. #BeKind. pic.twitter.com/ds7DUHOTbK — SPORTbible (@sportbible) February 23, 2020

Se strinjate, da (pre)pogosto pozabljamo na starejše? Da 98,25% +

Ne 0,00% +

Da, ampak ... Za otroke gre! 1,75% +

Pravite, da so pogumni samo moški? Oglejte si tale posnetek.

Pravijo, da je nogomet igra za moške, a po videoposnetku, ki je po spletu zaokrožil prejšnji teden, verjetno marsikdo med njimi zardeva. Sploh Neymar in "prijatelji", ki na nogometnem igrišču precej časa preživijo med kotaljenjem po tleh ob prekrških in dajejo vtis, da jih nikoli več ne bomo videli stati na nogah. Potem pa minuto pozneje stečejo v šprint, kot da se nič ni zgodilo …

V naslednji akciji za tem, ko je obležala na tleh, je tekla tudi kapetanka ženske škotske nogometne ekipe St. Mirren Jane O'Tole, a še preden je to lahko storila, je pogumna nogometašica opravila malenkostni "popravek" na svojem kolenu, ki ji je skočilo iz naravnega položaja. Nič takšnega. Gospodična ga je naravnala, vstala, še naprej igrala in … Postala spletni hit. Poglejte, zakaj.

Kaj pravite na potezo Jane O'Toole? Noro, res je neustrašna. 12,50% +

Pogumno, a ne vem, če tudi pametno. 56,25% +

Nisem impresioniran(a), česar že nisem videl. 0,00% +

Nič takšnega. Sam(a) si vsak dan na podoben način naravnam nos. 31,25% +

Norišnica, ki so jo v Italiji povzročili Iličić in soigralci

Prejšnji teden je Atalanta igrala zgodovinsko prvo tekmo v izločilnih delih lige prvakov, v kateri je v tej sezoni uspešno debitirala. Ker njen štadion v Bergamu prenavljajo, je spet gostovala na San Siru v Milanu, tam pa se je zbrala skoraj polovica Bergama, ki ima približno 120 tisoč prebivalcev. Kar 45 tisoč jih je romalo na sredino tekmo proti Valencii, v Milanu so pripravili pravcati spektakel.

Takole je bilo videti:

📽— Atalanta fans taking the San Siro by a storm



Divine scenes 🙌🏻pic.twitter.com/S39H6IqB02 — La Masiology 🇮🇶🇦🇺🇪🇸 (@FCBLaMasiology) February 19, 2020

Pri pohodu na zgodovinsko tekmo pa prebivalci Bergama niso iskali poti, tako so od tam pred tekmo in po njej prihajale novice o tem, za kakšno norišnico so poskrbeli Josip Iličić in soigralci v Lombardiji. Življenje v Bergamu se je na dan tekme praktično ustavilo. Odpadale so ure v avtošoli, zapirale so se trgovine, precej manjša pa je bila tudi prisotnost v šolskih učilnicah.

Obvestilo avtošole, da ure vožnje na dan tekme odpadejo:

Otroci oziroma njihovi starši so množično pisali opravičila za odsotnost, spletno slavo pa je poželo pismo, ki ga je neki oče napisal za svojega sina in ga objavil na Twitterju. "Obveščamo vas, da bo danes popoldne Edoardo odsoten od pouka iz kulturnozgodovinskih razlogov. Izkušal bo obračanje novega lista v zgodovini Bergama. S svojim očetom bo na tekmi v Milanu. Forza, Atalanta!" je zapisal, njegov zapis pa je delil tudi župan Bergama Giorgio Gori in poskrbel, da so učitelji in učiteljice takšnih pisem dobili še kar nekaj. Šlo je celo tako daleč, da so jih podpisovali celo nogometaši.

Opravičilo očeta, ki ga je na Twitterju delil tudi župan Bergama Giorgio Gori:

Kakorkoli že, Valencia je tudi po zaslugi spektakularnega Iličićevega gola padla s 4:1, navijači Atalante so dočakali nov zgodovinski trenutek, s tem, da je kdo iz (ne)opravičenih razlogov manjkal od pouka, pa se dan po tekmi verjetno ni ukvarjal nihče.

Bi tudi vi, če bi klub iz vašega mesta igral v osmini finala, svojim otrokom pustili, da bi manjkali v šoli? Ne, šola je na prvem mestu! 7,41% +

Seveda. Ampak samo, če v šoli ne bi imel težav. 66,67% +

Pustil bi mu, da izpusti celo sezono. Ne nogometno, ampak šolsko. 25,93% +

Huda kazen za nogometaša, ki je nasprotnika ugriznil v penis

Nora zgodba prihaja iz države svetovnih prvakov in ene od tamkajšnjih nižjih lig. Kaj se je zgodilo? Na tekmi ene od nižjih francoskih lig med Tervillom in Soetrichom sta si v lase skočila nogometaša obeh ekip, ko je med njiju stopil tretji nogometaš in ju poskušal spraviti narazen.

Ni bil uspešen, ampak je zakuhal še večji incident. Nogometaš Soetricha je povsem izgubil živce in "mirovnega posrednika" ugriznil kar v penis! Nič kaj nežno, nesrečnežu so morali rano zašiti z desetimi šivi, medtem ko je napadalca doletela huda kazen. Petletna prepoved delovanja v nogometu. Dovolj časa, da ugotovi, kaj je naredil, predvsem pa, da bo naslednjič namesto v mednožje raje meril med vratnici nogometnega gola.

Kanček humorja pa je za konec bizarni zgodbi dodal legendarni angleški nogometaš Vinnie Jones, ki ga pomnimo kot vse prej kot nežnega nogometaša – če smo ob njegovem opisu zelo, zelo prizanesljivi –, novico delil na Twitter in zapisal: "No, jaz česa takega nikoli nisem naredil!"

Takole je čivknil Vinne Jones:

Takole pa je legendarni Anglež včasih "čivkal" na igriščih:

Kaj pravite o kazni za nogometaša, ki je nasprotnika ugriznil v penis? Mislim, da je kar pravična. 29,41% +

Nezaslišano! Zaslužil bi si doživljenjsko prepoved. 29,41% +

Če je štartal na žogi, to ni niti za rumeni karton. 41,18% +

Žrtev napada na mednožje je bil tudi sloviti Agüero

No, pa še nekaj prekrškov, povezanih z mednožjem, tokrat je bil žrtev precej bolj sloviti nogometaš. Eden od najboljših napadalcev na svetu in najboljši strelec v zgodovini Manchester Cityja Sergio Agüero. Na Argentinčevo srečo je bil nogometaš West Ham Uniteda Angelo Ogbonna precej bolj nežen, kot je bil do svojega tekmeca prej omenjeni srboritež s francoskih nižjeligaških nogometnih zelenic. Takole je izkušeni italijanski branilec, ki si kruh služi v Londonu, ustavil najboljšega strelca Manchester Cityja, da ni zabil gola na sredini prvenstveni tekmi:

Ogbonna je sicer resda ustavil Agüera, a na podoben način ni mogel "poloviti" preostalih nasprotnikov. Zadela sta Rodri in Kevin De Bruyne, tako da je West Ham na štadionu Etihad vseeno izgubil z 0:2 in ostal praznih rok. No, če vprašate Ogbonno, ne povsem …

Dvojniki zvezdniškega tria PSG, ki so nasmejali svet

PSG, ki v Franciji, odkar je z Nasserjem Al-Khelaifijem v klub prišel katarski denar, lovorike osvaja kot po tekočem traku, v Evropi nikakor ne naredi koraka naprej in v ligi prvakov v zadnjih letih ne more dlje od četrtfinala. Navijači francoskih prvakov se bojijo, da bo tudi letos tako. Po prvi tekmi osmine finala, ki so jo proti Borussii Dortmund v Nemčiji izgubili z 1:2, pa sploh.

Čeprav imajo zvezdniške nogometaše in nekatere od najboljših napadalcev na svetu, jim ne gre in ne gre, tako pa se Neymar, Kylian Mbappe, Angel di Maria in preostali zvezdniki PSG pogosto znajdejo na udaru kritik in so tarča posmehovanj. Včasih posrečenih, drugič nekoliko manj. Kam bi umestili tole spodnje, se odločite sami, je pa po spodrsljaju v Dortmundu po spletu zaokrožila fotografija dvojnikov omenjenih treh najbolj zvezdniških članov PSG.

Glede na to, kako slabi so lahko včasih na igrišču, pa se verjetno marsikdo sem in tja vpraša tudi to, ali so namesto Brazilca, mladega Francoza in izkušenega Argentinca na igrišču v majicah PSG kar tile trije junaki s spodnjih fotografij …

Tole so Kylian Mbappe, Neymar in Angel Di Maria:

Foto: Reuters

Tole pa so njihovi dvojniki:

PSG's front 3 against Borussia Dortmund pic.twitter.com/CZ9g8smOGC — Troll Football (@TrollFootball) February 19, 2020

Kdo je najbolj podoben svojemu "dvojniku"? Neymar 22,22% +

Kylian Mbappe 0,00% +

Angel di Maria 44,44% +

Dvojnikov? Kakšnih dvojnikov?? 33,33% +

Spodrsljaj(i) nove okrepitve, ob kateri(h) se je Barceloni smejal ves svet

Prejšnji teden je Barcelona izkoristila enega izmed členov španske nogometne zveze, ki klubom s hudimi težavami s poškodbami dovoljuje, da nakup opravijo tudi zunaj prestopnega roka. Po poškodbah Luisa Suareza in potem še Ousmaneja Dembeleja so se tako Katalonci odločili, da pripeljejo novega napadalca, a bili ob tem precej omejeni. Prvič zato, ker so lahko po tem pravilu kupovali samo v Španiji, in drugič seveda zaradi tega, ker nihče od njihovih tekmecev v španski ligi ni bil navdušen nad tem, da bi izgubil svojega napadalca, ki ga potem do konca sezone ne bo mogel nadomestiti.

Josepu Marii Bartomeuju in sodelavcem je naposled uspelo, za 18 milijonov evrov so iz Levanteja pripeljali strelca šestih prvenstvenih golov v tej sezoni Martina Braitwaita, ki se je čez noč znašel v središču pozornosti svetovne javnosti in izpolnil otroške sanje. Katalonci so mu za vsak primer prilepili odkupno klavzulo v vrednosti 300 milijonov evrov in ga predstavili kot novo okrepitev. Prav ob predstavitvi, na kateri si je privoščil nekaj nogometnih spodrsljajev, pa je Danec poskrbel, da so se iz njega norčevali marsikje po svetu. Ni se namreč ravno izkazal …

No, ne ravno navdušujoče žongliranje z žogo lahko 28-letniku pripišemo predvsem zaradi živčnosti, je pa nekaj dni pozneje ob debiju pokazal, da bi lahko Barceloni res pomagal. Le 20 minut je namreč potreboval, da je ob debiju na Camp Nou pri sobotni zmagi nad Eibarjem s 5:0 najprej podal za četrti gol Lionela Messija, potem pa je po odbiti žogi po njegovem strelu Brazilec Arthur postavil končni izid.

Takole je ob predstavitvi "navdušil" Martin Braitwaite:

18M euro - Braithwaite 😂😂 pic.twitter.com/8qj93Igbr3 — AC Forza Milan/News (@ACForzaMilano) February 20, 2020

Vas zanima, kakšna je avtocesta do pekla? Vprašajte Jana Oblaka.

Če bi legendarni avstralski rokerji AC/DC videospot za njihovo uspešnico "Highway to Hell" (avtocesta do pekla) snemali danes, bi si kadre mirne duše lahko sposodili od Jana Oblaka in njegovega Atletica. Prejšnji teden so Madridčani na prvo tekmo osmine finala lige prvakov prišli v vse prej kot dobri formi. V sedmih tekmah, ki so jih odigrali pred tem, so doživeli kar štiri poraze in zmagali le enkrat. Z 1:0 so odpravili skromno Granado.

Tudi zaradi tega in predvsem zato, ker je v goste prihajal evropski prvak Liverpool, ki je pred tem (če ne upoštevamo tekme pokala FA proti Aston Villi, na kateri pa je nastopil z mladinci) doživel le en poraz v celotni sezoni, v Madrid pa pripotoval po kar 13 zmagah na zadnjih 14 odigranih tekmah, so bili Angleži veliki favoriti za zmago. Toda Atletico in predvsem njegovi navijači so takšni, da so najboljši takrat, ko je najtežje.

Privrženci Atletica so začutili, da je pravi trenutek za to, da pokažejo, kaj in kdo so, in nogometašem Atletica pripravili takšno dobrodošlico, ki je začudila tudi vsega vajenega trenerja Diega Simeoneja. "V osmih letih, kolikor sem tukaj, česa takega nisem doživel. Noro!" je po tekmi, ki jo je presenetljivo dobil z 1:0, povedal legendarni Argentinec, ki je lahko pred tekmo užival ob norih prizorih na poti na štadion, na katerem je potem grmelo od prve do zadnje minute.

Sprejem za nogometaše Atletica ob prihodu na štadion:

This is how Atletico Madrid fans greeted the team bus ahead of their Champions League match 😳🔥



(via @carrusel) pic.twitter.com/iO8FIRzMOL — Bleacher Report (@BleacherReport) February 18, 2020

Takole je bila pot na štadion videti iz avtobusa Atletica:

Koreografija na štadionu:

🗣️ Simeone on Atletico's fans: "We started winning on the roundabout next to the stadium. In eight years, I've never seen a reception like that." 🙌😍 pic.twitter.com/EzSPDwGOAF — Goal (@goal) February 19, 2020

Takole pa je bilo vzdušje na štadionu:

Kaj pravite o navijačih Atletica pred tekmo z Liverpoolom? Sijajno, samo zaradi njih je Atletico zmagal 20,00% +

Noro, česa takega še nisem videl. Pa Atletico spremljam že osem let. 20,00% +

Ne znam angleško, ampak meni se to zdi kot "Highway to hell!" 0,00% +

Nič takšnega. Na podoben način sem sina pospremil(a) na šolski kros. 60,00% +

Legendarni Italijan dvignil prah s šalo o koronavirusu

Zgodilo se je, še preden je koronavirus, ki v zadnjih tednih straši ves svet, povzročil alarm najvišje stopnje v Italiji in poskrbel, da so odpadle tudi nekatere tekme prve italijanske lige, a vseeno. Gianluigi Buffon, legendarni italijanski vratar, ki pri 42 letih še naprej vztraja na poti profesionalnega nogometaša in brani vrata Juventusa, je dvignil veliko prahu, ko je po tekmi polfinala italijanskega pokala proti Milanu poskrbel za neslano šalo na račun koronavirusa.

"Gledam te. Korona, a? Hudiča, si iz Wuhana?" je Buffon ogovoril enega izmed kitajskih navijačev, ki so ga prosili za avtogram, a ob tem, ko je omenjenega Kitajca potrepljal po licu, dal vedeti, da ni mislil resno, a vseeno … Mnogi so prepričani, da je prestopil mejo dobrega okusa in so mu to precej zamerili. Danes te šale legendarni Gigi zagotovo ne bi ponovil …

Kaj pravite o šali Gianluigija Buffona? Nezaslišano! Moral bi biti kaznovan. 5,88% +

Ni mu uspela, a ni mislil nič hudega 76,47% +

Odlična šala, pošteno me je nasmejal 17,65% +

Strel hrvaškega čudežnega dečka, ki je končal v … Kiosku s čipsom.

Nase je prejšnji teden opozoril tudi nekoč čudežni deček evropskega nogometa Alen Halilović, ki je v majici zagrebškega Dinama nase opozarjal že kot najstnik, s 17 leti pa za pet milijonov evrov prestopil v Barcelono, a se pri njej nikoli ni uveljavil. Pozneje je igral še za številne klub (HSV, Las Palmas, Spoting Gijon,Standard Liege in Milan), v tej sezoni pa na to, da je zares dober, skuša opozoriti še na Nizozemskem, kjer igra za Heerenveen.

Tokrat je 23-letnik, ki so ga mnogi označili za največjega talenta v zgodovini hrvaškega nogometa, nase opozoril tudi z golom, a še bolj s strelom, ki mu je na prvenstveni tekmi proti Ado Den Haagu (2:2) uspel pred tem. Poglejte, zakaj. Namesto v nasprotnikovi mreži je namreč žoga po njegovem strelu končala v njegovem kiosku in čipsu, ki so ga ponujali v njem.

Kopitar in zvezdniški Mehičan na ledeni ploskvi, Berić na tribuni

Prejšnji teden je Anže Kopitar z Los Angeles Kings v domači dvorani gostil Florida Panthers, na tej tekmi pa je imel priložnost spoznati zvezdnika svetovnega nogometa Javierja Hernandeza. Mehiški zvezdnik, ki je nase že pred leti opozoril predvsem v majici Manchester Uniteda, igral pa tudi za Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United in nazadnje Sevillo, je pred kratkim prišel v ZDA in okrepil enega od tamkajšnjih najbolj vidnih članov Los Angeles Galaxy.

V Los Angelesu so nanj zelo ponosni, v želji po promociji pa so ga povabili tudi na tekmo tamkajšnjega hokejskega ponosa, ki je z našim najboljšim hokejistom vseh časov v letih 2012 in 2014 osvojil naslov prvaka lige NHL. Danes 31-letni napadalec, ki je v majici mehiške reprezentance zabil kar 52 golov, je v družbi Kopitarja izvedel začetni met in "svojim" Kings očitno prinesel srečo. Los Angeles, ki v tej sezoni še zdaleč ne navdušuje, je namreč zmagal s 5:4.

Kopitar tokrat sicer ni zadel, se je pa izkazal z dvema podajama, po tekmi pa je lahko ugotovil, da ga je s tribun spremljal še en nogometaš, in sicer kar rojak Robert Berić. Slovenski reprezentant, ki je pozimi okrepil Chicago Fire, je namreč prav v Los Angelesu pred dnevi odigral zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone MLS in izkoristil priložnost, da si v živo ogleda slovitega rojaka.

Javier Hernandez se je na Instagramu pohvalil s fotografijo v družbi Anžeta Kopitarja:

Takole pa je to, da je na tekmi Los Angeles Kings, svojim sledilcem na Instagramu sporočil Robert Berić:

Foto: Instagram