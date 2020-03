Koronavirus: Predsednik Bach v izrednih pogovorih s članicami Moka

Mok za torek načrtuje telefonsko konferenco, na kateri naj bi mednarodne organizacije, nacionalne komiteje in športnike seznanil s trenutnim položajem, ki je posledica pandemije novega koronavirusa, govorili pa bodo tudi o kvalifikacijah za OI, je vir blizu Moka povedal AFP.

Mok bo predstavil ukrepe, ki so jih sprejeli kot odgovor na širjenje novega koronavirusa, članice pa bodo dobile priložnost za postavljanje vprašanj.

Krovni olimpijski komite ima sicer reden dialog z olimpijskimi partnerji in jih redno obvešča o položaju, pravijo pri Moku.

Medtem ko so bili po svetu odpovedani ali preloženi številni športni dogodki, pa je japonski predsednik vlade Šinzo Abe v petek dejal, da bo Tokio gostil igre po prvotnem načrtu, torej julija in avgusta letos.

Olimpijski ogenj iz Grčije na Japonsko brez gledalcev

Slovesna predaja olimpijskega ognja, ki ga bodo 19. marca iz Grčijo poslali na Japonsko, bo minila brez gledalcev na antičnem stadionu v Atenah, so sporočili grški organizatorji in Mednarodni olimpijski komite (Mok). Letošnje OI so na sporedu med 24. julijem in 8. avgustom.

V petek so morali tradicionalni tek bakle z olimpijskim ognjem, ki so ga v četrtek prižgali v antični Olimpiji, prekiniti in končati. V Sparti se je kljub prepovedi oblasti zbralo več sto ljudi, ki so hoteli pozdraviti baklo.

Japonski organizatorji poudarjajo, da pandemija novega koronavirusa ne bo ustavila priprav na letošnje OI, kar že nekaj časa pravi tudi Mok, ki pa obenem zagotavlja, da bodo upoštevali in spoštovali vse ukrepe in priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, s kateri je Mok v stalnih stikih.