Kitajski zdravniki opozarjajo: Ne ponavljajte naših napak

Zdravniki iz kitajskega Wuhana, kjer je decembra lani izbruhnil novi koronavirus, evropske kolege svarijo pred ponavljanjem napak, kakršne so pri spopadanju z virusom delali sami. Izpostavili so predvsem pomanjkljivo zaščitno opremo. Tudi oni so pozvali k čim obsežnejšemu testiranju na novi koronavirus.

Kot ključno napako so wuhanski zdravniki izpostavili pomanjkljivo zaščitno opremo, kar lahko vodi v visok delež okuženih med zdravniki in medicinskimi sestrami. V Wuhanu se je zaradi pomanjkljivega razumevanja bolezni in pomanjkanja opreme v prvih tednih izbruha v januarju med obravnavo bolnikov okužilo več tisoč zdravstvenih delavcev. Najmanj 46 jih je umrlo, piše STA.

"Naši evropski kolegi se okužijo med delom, pri čemer je delež okuženih podoben kot ob začetku izbruha v Wuhanu," je povedal profesor gastroenterologije na pekinškem univerzitetnem kliničnem centru. "Naše zdravstvene delavce je treba zaščititi," je poudaril, na spletni strani poroča ameriška tiskovna agencija Bloomberg.

Največ okuženih med otorinolaringologi in oftalmologi

Direktor enote za intenzivno nego na pekinškem kliničnem centru Du Bin je ob tem opozoril, da je bilo v kitajskem mestu, kjer je virus izbruhnil, več okuženih med otorinolaringologi, ki zdravijo ušesa, nos in grlo, ter oftalmologi, ki zdravijo oči. "Moja osebna razlaga je, da imajo ti zdravniki zelo tesen stik z bolniki, kar je glavni razlog, da se lažje okužijo," je povedal Du. "Pomembno je, da se zdravnike nauči, kako naj se zaščitijo," je poudaril po poročanju STA.

Zdravniki v zahodnih državah so zaradi pandemije novega koronavirusa, katere epicenter se je iz Kitajske preselil v Evropo, pod vse večjim pritiskom. Foto: Getty Images

Zdravniki pod vse večjim pritiskom

Zdravniki v zahodnih državah so zaradi pandemije novega koronavirusa, katere epicenter se je iz Kitajske preselil v Evropo, pod vse večjim pritiskom. Iz številnih držav, od Italije do ZDA, poročajo o pomanjkanju zaščitne medicinske opreme, kot so zaščitne maske. Poleg tega so zdravniki in medicinske sestre preobremenjeni zaradi vse večjega števila bolnikov, poroča STA.

Testirajte, testirajte, testirajte

Wuhanski zdravniki so podobno kot že Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pozvali tudi k čim obsežnejšemu testiranju na novi koronavirus. "Testirajte, testirajte, testirajte," je dejal Du. "Nimam pojma, kako, razen s testiranjem, bi lahko še identificirali sume okužb in dali v karanteno tesne stike," je poudaril vodja intenzivne enote na pekinškem kliničnem centru.