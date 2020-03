Vrag vzel šalo pri Valencii

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri Valencii je okužena s koronavirusom dobra tretjina vseh igralcev oziroma ostalih članov kluba, ki so opravili testiranje.

Pri Valencii je okužena s koronavirusom dobra tretjina vseh igralcev oziroma ostalih članov kluba, ki so opravili testiranje. Foto: Reuters

Španski nogometni velikan Valencia, ki je nedavno v osmini finala lige prvakov izpadel proti Iličićevi Atalanti, je objavil alarmanten podatek. S koronavirusom se je okužila dobra tretjina vseh nogometašev oziroma članov strokovnega vodstva, ki so opravili testiranje.

Špansko nogometno prvenstvo je tako kot velika večina ostalih v tem trenutku prekinjeno. Nogometne aktivnosti mirujejo, klubi pa iz dneva v dan poročajo o večjem številu igralcev, okuženih s koronavirusom. V taboru Valencie jih je bilo že v nedeljo kar pet. Na seznamu so se znašli trije nogometaši (Ezequiel Garay, Jose Gaya in Eliaquim Mangala), zdravnik in delegat.

Valencia je v ponedeljek zvečer sporočila, da se vseh pet okužencev nahaja v samoizolaciji ter da njihovo zdravstveno stanje ni kritično, postregla pa je tudi s podatkom, da je bilo pozitivnih kar 35 odstotkov vseh testirancev.

V taboru netopirjev sumijo, da je prišlo do okužbe na prvi tekmi osmine finala lige prvakov v Milanu, kjer je Valencia 19. februarja izgubila proti Atalanti (1:4). Takrat se je med strelce vpisal tudi Josip Iličić, ki je nato navdušil še na povratnem srečanju in na prazni Mestalli kar štirikrat zatresel mrežo Valencie (4:3), nato pa prejel še nagrado za najboljšega igralca tedna v ligi prvakov. V domači izolaciji se nahaja tudi moštvo Atalante, ki je do 24. marca preklicalo vse nogometne aktivnosti.

Mestalla v Valencii bo še nekaj časa samevala. Foto: Reuters

Valencia je po dvoboju v Milanu odigrala še tri tekme. Gostovala je v San Sebastianu pri Real Sociedadu (0:3), doma premagala Betis iz Seville (2:1), remiziral pri Alavesu (1:1) in pred tednom dni doma izgubila z Atalanto. V nedeljo bi morala gostovati pri madridskemu Realu, a je tekma prestavljena.