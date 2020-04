"Kolesarstvo ni bilo v takšni krizi vse od druge svetovne vojne"

"Uci ni bil v takšni krizi vse od druge svetovne vojne," je dejal Lappartient in dodal: "Izbruh pandemije je prizadel kolesarje, ekipe, organizatorje, naše poslovne partnerje in vse, ki so v minulih letih skrbeli za vitalnost našega športa."

Kolesarske dejavnosti so povsem ustavljene vsaj do 1. junija, odpadle in prestavljene so mnoge največje dirke na svetu, med njimi tudi Giro d'Italia in Tour de France. Nov termin italijanske pentlje še ni določen, predvidoma naj bi bil oktobra, tritedenska francoska dirka pa naj bi se začela 27. junija. Ob tem so poletne olimpijske igre v Tokiu prestavljene na drugo leto.

"Nastopil je čas, da kolesarska družina strne svoje vrste. V teh trenutkih moramo biti enotni, odgovorni in močni, če želimo, da kolesarstvo premaga to težko zdravstveno in gospodarsko krizo. Zavoljo tega bomo morali sprejeti nekaj drastičnih, a nujno potrebnih ukrepov. Le v tem primeru bo kolesarstvo premagalo covid-19," je med drugim dejal Lappartient.

Ob tem kaže omeniti, da je Uci od izbruha pandemije novega koronavirusa prejela več kot 650 zahtev za prestavitev oziroma odpoved tekmovanj po celem svetu.

