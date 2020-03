Kako je Nike iz rok izpustil enega največjih zvezdnikov lige NBA

Danes 32-letni ostrostrelec, ki je moštvo Golden State Warriors popeljal do treh naslovov prvaka lige NBA (2015, 2016 in 2017), se je leta 2013 udeležil sestanka s predstavniki podjetja Nike, nato pa podpisal dobičkonosno večletno pogodbo s konkurenčnim podjetjem Under Armour, ki je nato močno načelo Nikejevo prevlado v ligi NBA.

Predstavniki podjetja Nike "zamočili" na sestanku

Sestanek v hotelu Marriott v Oaklandu leta 2013 je bil odločilen pri Curryjevi odločitvi in katastrofalen za Nike, pa čeprav bi moral biti zgolj formalnost, saj je bil takrat 26-letni Stephen že nekaj let član t. i. Nikejeve družine. "Z njimi sem bil že leta, precej čudno je bilo, ko te poskuša pod svoje okrilje zvabiti podjetje, s katerim že sodeluješ," se je pozneje spominjal Curry, čigar boter Greg Brink sicer dela za Nike.

Brinka na sestanku ni bilo, vse skupaj pa se je že začelo slabo. Predstavnik podjetja se je zmotil že pri pozdravu, ko je StephEna preimenoval v StephOna, je za ESPN razlagal košarkarjev oče Dell Curry, tudi sam nekoč košarkar v ligi NBA, nadaljevanje pa je bilo le še slabše. Za prepričevanje kandidatov so pri Nikeju pripravili posebno predstavitev v Power Pointu, za "zapeljevanje" Curryja pa so jo pripravili izjemno površno in namesto njegovega imena je v njej pisalo Kevin Durant. Očitno so pozabili zamenjati projekcijo, a prav ta površnost je bila kaplja čez rob.

"Steph ni bil prav nič impresioniran," je povedal Dell Curry in priznal, da je tudi sam po tem spodrsljaju povsem izgubil zanimanje za nadaljevanje sestanka. Zaznal je, da Nikeju Stephen ne pomeni prav veliko. "Obstaja več kategorij športnikov. Imeli so že Kobeja, LeBrona in Duranta, ki so bili njihovi trije največji zvezdniki, če bi podpisali pogodbo, bi bili drugorazredni," je še pojasnjeval Dell Curry, Stephen pa se je že po nekaj minutah sestanka odločil, da z Nikejem ne bo več sodeloval.

Ostrostrelec moštva Golden State Warriors je obraz podjetja Under Armour. Foto: Reuters

Podcenjevanja so bili že vajeni

Šele v naslednjih letih se je izkazalo, kako veliko napako so naredili pri največjem proizvajalcu športnih oblačil na svetu, čeprav ta pri nespoštovanju talenta Stepha Curryja niti približno ni bil osamljen. "Tega smo bili že kar vajeni, Steph ni bil nikoli primerno cenjen, ne v univerzitetni košarki, ne na draftu, ne v prvih sezonah v ligi NBA," je prepričan oče Dell, ki pa je lahko kaj kmalu z zadovoljstvom in ponosom opazoval, kako njegov najstarejši sin – Stephenov mlajši brat Seth Curry je Dončićev soigralec pri Dallas Mavericks – kljubuje napovedim strokovnjakov.

Suhljat fant iz Akrona v Ohiu je namreč v naslednjih letih zablestel, svoje moštvo popeljal do treh naslovov prvaka, bil dvakrat (2015 in 2016) izbran za najkoristnejšega igralca lige, se šestkrat udeležil tekme vseh zvezd in skoraj sam poskrbel za velike spremembe pri deležih prodaje športnih copat ne le v ZDA, pač pa na svetu. Do takrat vsaj v primerjavi z velikani, kot so Nike, Adidas in Puma, relativno majhno podjetje Under Armour, ki je Stepha Curryja po poraznem sestanku z Nikejem zvabilo v svoje vrste, je na trgu eksplodiralo leta 2015, ko je Curry podrl rekord lige s 402 trojkama v sezoni (45-odstotna natančnost).

Tri minute genialnosti Stepha Curryja na tekmi GS Warriors - Sacramento Kings decembra leta 2015 :

Curry danes obraz znamke

Vrednost podjetja se je v enem letu tudi ali predvsem zaradi Curryja podvojila, z 12 milijard na 24 milijard ameriških dolarjev. Danes je Stephen Curry obraz podjetja, prodaja njegovega modela košarkarskih copat je presegla Nikejeve kolekcije s podpisom LeBrona Jemesa kot tudi serijo copat Air Jordan, ki je podsistem Nikeja. Borzna vrednost podjetja Under Armour danes raste in pada glede na prodajo Curryjevih copat.

Curry se je tik pred prekinitvijo lige NBA po dolgem času spet vrnil na igrišče. Zaradi poškodbe je bil odsoten od 30. oktobra lani, ko si je na tekmi z Orlandom, svoji šele četrti tekmi sezone, poškodoval zapestje.

V rubriki Zaklenjen šport vam bomo poskušali v tem času, ko je zaradi koronakrize šport skoraj povsem ugasnil, ponuditi raznovrstne zanimive zgodbe iz preteklosti in sedanjosti. Da nam čas do izboljšanja razmer kar najhitreje mine.