"Nevarno in nesprejemljivo" obnašanje Pogačarjevega kolega #video

Po spletu je te dni zaokrožil videoposnetek, na katerem je mogoče videti nadvse nevarno početje kolesarja moštva UAE Emirates. Sprva so se razširile informacije, da naj bi za "obžalovanja vredno in nesprejemljivo" dejanje, kot ga je označil šef arabske ekipe Joxean Fernández Matxin, poskrbel Avstrijec Felix Großschartner, ki je eden najpomembnejših pomočnikov Tadeja Pogačarja, ampak se je k sreči izkazalo, da ni tako.

𝐇𝐢𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐫𝐢𝐝𝐞 👀



UAE Team Emirates' Felix Groß was caught hanging onto the back of a truck while training 🚚🚴‍♂️



(🎥 @visconti_es) pic.twitter.com/GGEsorLYSw — Eurosport (@eurosport) December 2, 2023

"Zvezda" viralnega videoposnetka je namreč Nemec Felix Groß, ki se je na treningu v Španiji povsem neodgovorno prijel za prikolico tovornjaka in se v zabavo kolega Tima Torna Teutenberga, ki je dogodek posnel, tako "šlepal" in ogrožal svoje življenje.

Direktor ekipe UAE Emirates Joxean Fernández Matxin je dejanje obsodil in ga označil za obžalovanja vrednega in nesprejemljivega, 25-letnega nemškega kolesarja pa v ekipi ne bodo kaznovali, saj to zimo odhaja v nemško moštvo Rad-Net Oßwald, v katerem se bo pripravljal predvsem na pariške olimpijske igre, na katerih bo naslednje poletje tekmoval v dirkališčnem kolesarstvu.

Matxin se je prek družbenih omrežij oglasil prav zato, da pojasni zmedo glede identitete kolesarja. "Ne gre za Felixa Großschartnerja, to je Felix Groß, Nemec, ki ga leta 2024 ne bo več pri nas," je zapisal.

