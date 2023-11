Zaradi vse večje nestrpnosti do kolesarjev ekipe Israel-Premier Tech, v kateri je tudi štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji Chris Froome, so v ekipi sklenili, da bodo njihovi kolesarji v izogib konfliktom po novem trenirali v nevtralni opremi, s katere ne bo razvidno, da gre za kolesarje omenjene ekipe.

Zaradi izraelsko-palestinske vojne, ki jo z veliko zaskrbljenostjo spremlja ves svet, so v kolesarski ekipi Israel-Premier Tech sprejeli več preventivnih ukrepov. Povečali so raven varovanja ekipe, kolesarje pa bodo opremili z nevtralnimi dresi, v katerih bodo lahko trenirali, pri čemer navzven ne bo razvidno, da gre za člane izraelske ekipe.

Kot so zapisali v izjavi za specializirani kolesarski portal Cyclingnews, bo to njihova deseta sezona v profesionalnem kolesarstvu, v kateri bodo še naprej ponosno dirkali kot ekipa Israel-Premier Tech, vendar sta varnost in zaščita njihovih članov na prvem mestu, zato so za sezono 2024 sprejeli več ukrepov.

"To vključuje tudi kolesarske drese, ki jih bodo naši kolesarji lahko nosili zunaj dirk in med individualnimi treningi, če bodo tako želeli. Naš program dirk na Srednjem vzhodu bo enak kot letos, kar pomeni, da bomo nastopili na Dirki po Združenih arabskih emiratih," so sporočili iz ekipe.

Da je varnost kolesarjev ogrožena, je po poročanju spletnega portala Wielerflits postalo jasno že na zadnjih dirkah sezone v italijanski pokrajini Veneto, kjer je na primer avtobus ekipe Israel-Premier Tech spremljalo do zob oboroženo policijsko spremstvo, na štartu in cilju pa so moštvena vozila večkrat preverili zaradi možnosti namestitve eksplozivnih sredstev.

Lastnik ekipe Israel-Premier Tech Sylvan Adams Foto: Guliverimage

Lastnik ekipe Sylvan Adams, kanadski poslovnež izraelskega rodu, ki se je leta 2015 preselil v Izrael, je v pogovoru za podkast Radio Cycling zanikal, da bi sprejeli dodatne ukrepe. "Kaj mislite, da se bo zgodilo? Da nas bodo ljudje napadli zato, ker imamo na dresih izpisano ime Izraela? Kaj pa nam bodo storili? Nas stresli s kolesa," je ironično vprašal.

"Ali nas mora biti strah genocidnih teroristov? Se je svet ustavil, ko je ISIS grozil ljudem po vsem svetu? To je ista stvar. Kaj pa naj naredimo? Naj se pokrijemo? Svoje delo bomo opravljali še naprej. Pričakujem običajno sezono in ne mislimo se skrivati," je napovedal Adams, ki še vedno verjame, da ima šport moč združevanja ljudi.

"To vidim sam, ko smo na poti. Šport je most do učenja o različnih ljudeh po svetu. V naši ekipi so ljudje 17 različnih narodnosti. Šport vidim kot silo dobrega," je še povedal Adams, ki je načrtoval t. i. Dirko miru na Bližnjem vzhodu, a je zaradi trenutnega dogajanja njena izpeljava pod vprašajem.

Dirko naj bi prvič izvedli oktobra prihodnje leto, na njej pa bi nastopili zmagovalci tritedenskih dirk in največja imena v svetu kolesarstva s ciljem zbliževanja Izraela in arabskih držav.