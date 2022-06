Veteran Chris Froome bo še desetič nastopil na Touru: Letos sem res trdo delal

Chris Froome je doslej zadnjič zmagal na Touru leta 2017, pozneje je imel veliko težav predvsem zaradi posledic padca in poškodbe na dirki po Dofineji leta 2019. Zdaj 37-letni Britanec je prestižno dirko dobil štirikrat (2013, 2015, 2016 in 2017), na izvedbi leta 2022 ga čaka jubilejni deseti nastop, poroča STA.

"Super je, da bom lahko stratal na svoji deseti dirki po Franciji. Letos sem res trdo delal in veselim se, da bom lahko dal vse od sebe. Imamo odlično moštvo, komaj čakam, da se bitka začne v Köbenhavnu," je dejal Froome.

🎙️ "We have a strong squad racing in this year’s Tour de France. Our star riders are on top form and I am hoping for important stage victories" - Sylvan Adams.



