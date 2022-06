Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

David Gaudu in Thibaut Pinot bosta glavna aduta moštva Groupama FDJ na Dirki po Franciji.

Francosko kolesarsko moštvo svetovne serije Groupama FDJ je razkrilo osmerico tekmovalcev za bližajočo se Dirko po Franciji. Prva aduta ekipe bosta pričakovano David Gaudu in Thibaut Pinot. Prav Pinot je dosegel zadnjo zmago za Groupama FDJ na Touru, leta 2019 je slavil na Col du Tourmaletu.

25-letni francoski as David Gaudu bo najverjetneje glavni adut moštva za skupni seštevek Toura. Tega je lani končal na 11. mestu, letos pa je bil na Dirki po Dofineji skupno 17. Njegov 32-letni rojak Thibaut Pinot se je v zadnjih sezonah boril z raznovrstnimi poškodbami in zato lani ni dirkal na Touru. Nazadnje je na dirki nastopil leta 2020, ko je padel že na uvodni etapi, kar je sprožilo dveletne težave s hrbtom, poroča Cyclingnews.

Le grand objectif de la saison. pic.twitter.com/937fCGqFQh — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 22, 2022

Pinot je sicer leta 2014 Dirko po Franciji že končal na stopničkah, na tretjem mestu, za zmagovalcem Vincenzem Nibalijem, in za drugouvrščenim Jeanom-Christophom Peraudom, letos pa je bil osmi na dirki od Jadranskega do Tirenskega morja. Na Touru, ki se začne 1. julija v Köbenhavnu na Danskem, naj bi naskakoval etapne zmage in potencialno lovil pikčasto majico najboljšega hribolazca dirke.

Obema francoskima asoma, specialistoma za klance, bo v pomoč Avstralec Michael Storer, ki bo sploh prvič nastopil na Touru, v vožnji na čas bodo stavili na Švicarja Stefana Künga, v ekipi pa bodo še Kanadčan Antoine Duchesne, Nizozemec Kevin Geniets ter Francoza Valentin Madouas in Olivier Le Gac.

