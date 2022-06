Moštveni kolega Pogačarja pred Tourom opozarja: Tveganje je lahko veliko

Do začetka Dirke po Franciji je le še deset dni. Napetost raste, vznemirjenje se bo počasi naselilo v tabore ekip, ki bodo nastopile. Zlasti tiste, ki imajo visoke ambicije. Največ pogledov bosta deležni ekipi UAE Emirates in Jumbo-Visma, ki imata v svojih vrstah osrednje kandidate za osvojitev največje dirke na svetu. Član UAE Emirates George Bennett opozarja, da morajo gledati širše in ne le na dvoboj z ekipo Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda.

Za člana UAE Emirates Goerga Bennetta se generalka pred dirko Tour de France ni iztekla po najboljših željah. V zadnji etapi Kriterija po Dofineji je v begu sicer naredil odločnejši korak, vendar pri zaključnem vzponu na Plateau de Solaison spremljal šov Jumbo-Visme v režiji Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda.

Ravno s to predstavo pa je pri sebi dobil potrditev, da bo na Dirki po Franciji lahko pomagal Tadeju Pogačarju do morebitnega tretjega naslova najboljšega na dirki vseh dirk.

"Težave sem imel tam," je dejal Bennett za Cyclingnews, s katerim smo se nedavno pogovarjali tudi v Sportalovem sobotnem intervjuju. "Spomladi sem imel veliko težav in sem na kolesu približno pet tednov. Upal sem, da bom boljši, vendar je letvica na tej ravni dirkanja postavljena tako visoko, da sem potreboval teden, da sem prišel v ritem. Iskal sem noge in jih na koncu le našel," je po koncu Kriterija po Dofineji razlagal član UAE Emirates.

Tadej Pogačar je odlično opravil generalko pred Dirko po Franciji. V velikem slogu je osvojil domačo dirko Po Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nekdanji dolgoletni pomočnik Rogliča pri Jumbo-Vismi zdaj pomaga Tadeju Pogačarju in njegovo podporo bo slovenski šampion od 1. julija naprej, ko se začne Tour de France, potreboval.

Izpostavlja moč nizozemskega moštva in se zaveda, da imajo v svojih vrstah dva kolesarja, ki sta potencialna kandidata za osvojitev Dirke po Franciji: "Zelo, zelo dobri so, še posebej Primož in Jonas, ki kolesarita na zelo visoki ravni. Vendar zelo verjamem v Pogačarja. Ne samo vanj, ampak v vse okoli njega – Brandona McNultyja, Marca Solerja, Marca Hirschija, Rafala Majko. Ti fantje so neverjetni v vožnji v klanec. Jumbo ima zelo kakovostno zasedbo, a jo imamo tudi mi. Pomembno je, da nismo le osredotočeni na boj med nami in Jumbo Vismo. To je nevarno za vse. Toliko kolesarjev je in ekip, ki imajo svoje načrte. Če bomo dirko gledali le skozi perspektivo dvoboja med našima ekipama, potem veliko tvegamo. V naših očeh je Jumbo-Visma zelo dobra ekipa, ki bo na naših radarjih, vendar je naša osredotočenost na to, kaj počnemo mi." Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta blestela na Kriteriju po Dofineji. Foto: Guliverimage

Njegov ekipni kolega Pogačar je skupaj z Majko v nedeljo osvojil dirko Po Sloveniji in pretegnil noge po višinskih pripravah ter dal vsem vedeti, da ima zelo močne noge pred osrednjim vrhuncem sezone. Vsi člani moštva UAE Emirates bodo zdaj vstopili v sklepno fazo priprav za Tour de France, spektakel na dirki vseh dirk pa se bo torej začel 1. julija v Köbenhavnu.