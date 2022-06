Rekord na slovenskih cestah

Zastor nad 28. dirko Po Sloveniji je padel z velikim zmagoslavjem Tadeja Pogačarja v zadnji etapi v Novem mestu, kjer je potrdil nadvlado na letošnji izvedbi največje slovenske kolesarske pentlje. Organizacijski direktor Bogdan Fink je zadovoljen, kako so dirko izpeljali, koliko navijačev se je zbralo ob trasah, v prihodnje pa ga in njegove sodelavce čaka še veliko dela. V prvi vrsti morajo organizacijsko pospraviti letošnjo dirko pod streho, misli pa so uperjene tudi že proti naslednjemu letu. Največja želja je, da bi dirka ostala v ProSeries razredu, da bi na njej kolesarili vrhunski kolesarji ...

Največje zadoščenje po koncu 28. dirke Po Sloveniji imata Tadej Pogačar (UAE Emirates) kot zmagovalec in organizator slovenske kolesarske pentlje, saj je letošnja izvedba uspela v polni meri in doživela nadgradnjo.

"Ponosen sem na organizacijsko ekipo. Zahvala vsem, ki so s svojim delom, predvsem prostovoljci, pomagali, da je dirka uspela. Nenazadnje hvala vsem mestom, destinacijam, sponzorjem, da so prisluhnili in stopili zraven k dirki Po Sloveniji," se je uvodoma direktor dirke Bogdan Fink zahvalil vsem, ki so bili del največje slovenske kolesarske pentlje, in nadaljeval: "Če imate takšne ase, kot je Tadej Pogačar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, je reklama sama po sebi že, da bo dirka dobra. Razen Primoža Rogliča so vsi Slovenci letos nastopili. Zato je bila dirka bolj odmevna, za nas dodatna odgovornost."

Največ gledalcev v vsej zgodovini

Vsak dan je bilo ob trasi ogromno navijačev, ki so dali piko na i dirki. Okoli 80 tisoč jih je bilo le v sobotni kraljevski, ki je šla skozi domači kraj zmagovalca Pogačarja, končala pa na Veliki planini, kjer je bilo ogromno ljubiteljev kolesarstva.

Prvi dan dirke skozi fotografsko oko (Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida)

1 / 75 2 / 75 3 / 75 4 / 75 5 / 75 6 / 75 7 / 75 8 / 75 9 / 75 10 / 75 11 / 75 12 / 75 13 / 75 14 / 75 15 / 75 16 / 75 17 / 75 18 / 75 19 / 75 20 / 75 21 / 75 22 / 75 23 / 75 24 / 75 25 / 75 26 / 75 27 / 75 28 / 75 29 / 75 30 / 75 31 / 75 32 / 75 33 / 75 34 / 75 35 / 75 36 / 75 37 / 75 38 / 75 39 / 75 40 / 75 41 / 75 42 / 75 43 / 75 44 / 75 45 / 75 46 / 75 47 / 75 48 / 75 49 / 75 50 / 75 51 / 75 52 / 75 53 / 75 54 / 75 55 / 75 56 / 75 57 / 75 58 / 75 59 / 75 60 / 75 61 / 75 62 / 75 63 / 75 64 / 75 65 / 75 66 / 75 67 / 75 68 / 75 69 / 75 70 / 75 71 / 75 72 / 75 73 / 75 74 / 75 75 / 75

"Upam, da smo povezali Slovence. Opazili smo ogromno pozitivnega nacionalnega naboja, ki se kaže v športnem navijanju in s prisotnostjo nacionalnih nabojev, ki jih je iz leta v leto videti več ob trasi," razlaga Fink, ki pa ne more dati ocene o številu gledalcev v vseh petih dneh. Jasno je, da je bilo letos rekordno število gledalcev ob cestah v vsej zgodovini dirke: "Ogromno sem jih videl. Vsak dan, vsako etapo. V soboto je bila res enormna številka, ker je bila sobota, lepo vreme. Vsak dan je bilo veliko ljudi ob trasi. Mislim, da je bilo največ navijačev v vsej zgodovini. Moramo se zavedati, da imamo vrhunske športnike. Potem so tu razgibane etape, Eurosport, televizija. Prvi dan je bila zmagovalna slika, da si je nekdo iz Pakistana ogledal dirko."

Bomo dočakali Vršič?

Ker sta bila na dirki prvi in šesti kolesar sveta, Tadej Pogačar in Matej Mohorič, je toliko večja obveznost in odgovornost organizatorja, da bo vse potekalo, kot je začrtano: "Zagotovo je velika odgovornost. Letos se nam je iztekla licenca za ProSeries. Zaprosili smo za novo triletno, kot so to storili ostali. Smo ob bok dirki po Belgiji, Nemčiji, Norveški. Smo v dobri družbi. Tu se gleda, kako imaš narejeno na področju varnosti. Letos smo skupaj s policijo naredili odlično dirko. Ni bilo napake. Upam, da bodo videli odgovorni na Kolesarski zvezi Slovenije, da ostanemo v tem razredu."

Drugi dan dirke skozi fotografsko oko (Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida)

1 / 78 2 / 78 3 / 78 4 / 78 5 / 78 6 / 78 7 / 78 8 / 78 9 / 78 10 / 78 11 / 78 12 / 78 13 / 78 14 / 78 15 / 78 16 / 78 17 / 78 18 / 78 19 / 78 20 / 78 21 / 78 22 / 78 23 / 78 24 / 78 25 / 78 26 / 78 27 / 78 28 / 78 29 / 78 30 / 78 31 / 78 32 / 78 33 / 78 34 / 78 35 / 78 36 / 78 37 / 78 38 / 78 39 / 78 40 / 78 41 / 78 42 / 78 43 / 78 44 / 78 45 / 78 46 / 78 47 / 78 48 / 78 49 / 78 50 / 78 51 / 78 52 / 78 53 / 78 54 / 78 55 / 78 56 / 78 57 / 78 58 / 78 59 / 78 60 / 78 61 / 78 62 / 78 63 / 78 64 / 78 65 / 78 66 / 78 67 / 78 68 / 78 69 / 78 70 / 78 71 / 78 72 / 78 73 / 78 74 / 78 75 / 78 76 / 78 77 / 78 78 / 78

Nekateri kolesarji so na letošnji izvedbi izrazili željo, da bi na trasi spet radi videli legendarni Vršič, ki je bil nazadnje del dirke leta 2013. Spet drugi bi si želeli traso z vsaj 3000 višinskimi metri: "Razumem želje tekmovalcev. Z njimi smo večkrat v stiku. Z vsemi, da ne bom koga pozabil, se pogovarjamo. Tudi s športnimi direktorji, trenerji. Jasno je, da bomo enkrat tudi to poizkusili. Načrti so, bomo videli."

Spet v igri kronometer

V kolikor bo dirka zadržala licenco ProSeries, bo ohranila tudi časovnico petih dni, torej petih etap. In lahko se zgodi, da bi po nekajletnem premoru spet dočakali kronometer. Nazadnje je bil leta 2018 iz Trebnjega do Novega mesta, ki ga je dobil zmagovalec dirke Primož Roglič: "V načrtu je. Ni nobena skrivnost. Kako bomo to naredili, bomo videli. Če bo prišel kronometer v igro, bo dolg vsaj 18,5 kilometra."

Tretji dan dirke skozi fotografsko oko (Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida)

1 / 68 2 / 68 3 / 68 4 / 68 5 / 68 6 / 68 7 / 68 8 / 68 9 / 68 10 / 68 11 / 68 12 / 68 13 / 68 14 / 68 15 / 68 16 / 68 17 / 68 18 / 68 19 / 68 20 / 68 21 / 68 22 / 68 23 / 68 24 / 68 25 / 68 26 / 68 27 / 68 28 / 68 29 / 68 30 / 68 31 / 68 32 / 68 33 / 68 34 / 68 35 / 68 36 / 68 37 / 68 38 / 68 39 / 68 40 / 68 41 / 68 42 / 68 43 / 68 44 / 68 45 / 68 46 / 68 47 / 68 48 / 68 49 / 68 50 / 68 51 / 68 52 / 68 53 / 68 54 / 68 55 / 68 56 / 68 57 / 68 58 / 68 59 / 68 60 / 68 61 / 68 62 / 68 63 / 68 64 / 68 65 / 68 66 / 68 67 / 68 68 / 68

Ob Veliki planini je bila prava uspešnica Trška Gora v zaključku zadnje etape tik pred drugim prihodom v cilj v Novem mestu. V prvi vrsti je postregla z zanimivim zaključkom, ki ni bil klasični šprinterski z več deset kolesarji, kot smo sicer vajeni v dolenjski prestolnici. Čez Kandijski most so prišli le trije kolesarji – v ciljnem šprintu je etapno zmago slavil Pogačar pred Mohoričem in moštvenim kolegom pri UAE Emirates Rafalom Majko. Druga pridobitev nedeljskega dne so bili navijači pri vzponu na Trško Goro, ki so poslali v svet lepo sliko tudi teh koncev Dolenjske.

V lov za ekipami World Toura že jeseni

"Pokazali smo, da je lahko zadnja etapa drugačna. Da se da tudi v Novem mestu narediti drugače. Leta 2019 so kolesarji prišli iz Bele krajine in jih je bilo v šprintu le 19. Trška Gora je bila lepa popestritev, lepa reklama za dolenjske konce. Navijači so si naredili svoj dan, svoj dogodek in uživali ob progi. Navijači imajo dogodek, mi imamo gledalce ob cesti in lepa slika gre v svet," izpostavlja Fink.

Četrti dan dirke skozi fotografsko oko (Vid Ponikvar, Ana Kovač in Matic Klanšek Velej/Sportida)

1 / 84 2 / 84 3 / 84 4 / 84 5 / 84 6 / 84 7 / 84 8 / 84 9 / 84 10 / 84 11 / 84 12 / 84 13 / 84 14 / 84 15 / 84 16 / 84 17 / 84 18 / 84 19 / 84 20 / 84 21 / 84 22 / 84 23 / 84 24 / 84 25 / 84 26 / 84 27 / 84 28 / 84 29 / 84 30 / 84 31 / 84 32 / 84 33 / 84 34 / 84 35 / 84 36 / 84 37 / 84 38 / 84 39 / 84 40 / 84 41 / 84 42 / 84 43 / 84 44 / 84 45 / 84 46 / 84 47 / 84 48 / 84 49 / 84 50 / 84 51 / 84 52 / 84 53 / 84 54 / 84 55 / 84 56 / 84 57 / 84 58 / 84 59 / 84 60 / 84 61 / 84 62 / 84 63 / 84 64 / 84 65 / 84 66 / 84 67 / 84 68 / 84 69 / 84 70 / 84 71 / 84 72 / 84 73 / 84 74 / 84 75 / 84 76 / 84 77 / 84 78 / 84 79 / 84 80 / 84 81 / 84 82 / 84 83 / 84 84 / 84

Njegova osrednja naloga v bližnji prihodnosti je, da skupaj s svojo ožjo ekipo zaključi letošnjo 28. dirko in se nato počasi že začne spogledovati z naslednjo izvedbo. Okvirno sliko, kako bo dirka potekala, bo moral imeti že v zgodnji jeseni, saj ekipe takrat provizorično izbirajo dirke za svoje kolesarje za prihajajoče leto.

In v prvi vrsti so pogledi uperjeni proti ekipam iz World Toura, saj imajo te v svojih vrstah kolesarje najvišjega formata: "Takoj septembra, oktobra, novembra, ko ekipe delajo načrte, se pogovarjamo tistimi iz najvišje serije. Takrat približno vedo, kdo kam gre. Letošnja trasa je bila zanimiva. Druga etapa je bila videti lahka, a je na koncu izpadlo drugače. Slovenija je lepa država, v kateri lahko najdeš veliko vzponov. Trasa je tehnična. V tej etapi je zmagal šprinter, a jih je prišlo v zaključni šprint le 30. Nimamo ravnih etap kot palačinka."

Peti dan dirke skozi fotografsko oko (Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida)