Epski zaključek dirke Po Sloveniji: Pogačar v sprintu ugnal Mohoriča!

Foto: Alenka Teran Košir

Po Sloveniji, potek 5. etape:

Cilj - Tadej Pogačar je v ciljnem sprintu ugnal Mateja Mohoriča!

3 km do cilja - Vodilna trojica ima več kot 40 sekund prednosti pred zasledovalci, obeta se sprinterski spopad Tadeja Pogačarja in Mateja Mohoriča.

5 km do cilja - Mezgec je popustil, Pogačar, Mohorič in Majka nadaljujejo proti cilju. Domen Novak je medtem ujel skupino s Concijem in Repo ter tako rešuje stopničke na dirki Po Sloveniji.

7 km do cilja - Pogačar, Mohorič in Majka zdaj vodijo nekaj sekund pred zasledovalci. Luka Mezgec se jih trudi ujeti.

9 km do cilja - Pogačar in Mohorič sta prva dosegla vrh edinega kategoriziranega klanca v etapi. Na spustu je napadel Pogačar.

Izidi gorskega cilja, Trška Gora:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3 točke

2. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 2

3. Rafal Majka (Pol/UAE Emirates) 1

10 km do cilja - Tadej Pogačar je napadel in prevzel vodstvo, Matej Mohorič mu sledi. Nicola Conci, Vojtech Repa in Rafal Majka so blizu, Luka Mezgec ne more slediti najboljšim. Conci in Repa ogrožata tretje mesto Domna Novaka.

11 km do cilja - Glavnina je že ujela večino ubežnikov, le še Unai Iribar Jauregi vztraja v ospredju.

15 km do cilja - Na repu glavnine je prišlo do padca, ta je ustavil tudi Gala Glivarja, kolesarja Adrie Mobila. Ta je sicer upal, da bo lahko danes na Trški Gori napadel. Glavnina vozi le še 34 sekund za ubežniki.

Foto: zajem zaslona

18 km do cilja - Kolesarji so prispeli v Novo mesto, zdaj bodo prvič prečkali ciljno črto, a tokrat nadaljevali ven iz mesta na Trško Goro. Ubežniki imajo le še 50 sekund prednosti pred glavnino.

25 km do cilja - Kolesarji se približujejo Novemu mestu, nato jih čaka še naskok na Trško Goro, kjer se bo etapa bržčas pošteno razživela. Za zdaj ubežniki še ohranjajo nekaj čez minuto prednosti.

38 km do cilja - Prednost ubežne osmerice je zdaj padla na vsega minuto in 15 sekund.



Izidi letečega cilja, Trebnje (117,2 km):

1. Aljaž Jarc (Slo/Adria Mobil) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Unai Iribar Jauregi (Špa/Euskatel - Euskadi) 3/2

3. Etienne Van Empel (Niz/China Glory Continental) 1/1

Fotogalerija z etape (Vid Ponikvar, Matic Klanšek Velej/Sportida):

47 km do cilja - Glavnina se je vodilni osmerici približala na minuto in 40 sekund. Ekipa UAE Emirates zelenega Tadeja Pogačarja se danes ne trudi z diktiranjem tempa v glavnini. Vsaj za zdaj ne. Na čelu glavnine so trenutno kolesarji Mezgečevega moštva BikeExchange-Jayco,

60 km do cilja - Prednost ubežnikov še naprej počasi, a vztrajno kopni, zdaj je padla pod dve minuti.



Izidi letečega cilja, Višnja Gora (92,9 km etape):

1. Ukko Peltonen (Fin/Global 6 Cycling) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Daniel Turek (Češ/Felbermayr - Simplon) 3/2

3. Etienne Van Empel (Niz/China Glory Continental), 1/1

68 km do cilja - Prednost vodilne osmerica pada, zdaj znaša že manj kot tri minute. Naslednji leteči cilj bo v Višnji Gori na 93. kilometru etape.

75 km do cilja - Ubežniki, med temi ni prav noben nevaren v skupnem seštevku, imajo zdaj še 3:35 prednosti.

Gal Glivar pred današnjo etapo: Lepo bi bilo, da se pokažemo v begu, ceste dobro poznamo. Na Trško goro je zahteven klanec, če bom imel dobre noge, bom šel na polno.

80 km do cilja - Vodilna osmerica zdaj vozi 4:15 pred glavnino.

91 km do cilja - Ubežniki so se mimo ljubljanskih Križank zapeljali 3:40 pred glavnino. Nadaljujejo pot proti Dolenjski.



Izidi letečega cilja, Ljubljana (64,4 km etape):

1. Gregor Matija Černe (Slo/Slovenija) 5 točk/3 bonifikacijske sekunde

2. Adam Jordan (Slo/Ljubljana Gusto Santic) 3/2

3. Unai Iribar Jauregi (Špa/Euskatel - Euskadi) 1/1

Domen Novak pred današnjo etapo: Zadnji klanec je kar zakompliciran, sreča je, da ga dobro poznam. Šel bom na vse ali nič, videli pa bomo, če bom dovolj dober ...

115 km do cilja - Prednost ubežnikov je zdaj 3:30.

122 km do cilja - V ospredju spet osem kolesarjev, glavnina pa je zdaj 4:10 za njimi.

126 km do cilja - Van Empel vozi 20 sekund za vodilno skupino.

131 km do cilja - Ubežniki imajo zdaj že štiri minute prednosti, za zdaj ni nobenih informacij, da bi se Černe ali Van Empel pri padcu poškodovala, očitno oba lahko nadaljujeta z dirko.

136 km do cilja - Gregor Matija Černe (Slovenija) in Etienne Van Empel (China Glory Continental) sta padla v ubežni skupini, Francoz Sanchez je medtem opustil lov za ubežniki in čaka glavnino.

139 km do cilja - Prednost ubežne osmerice lepo narašča, zdaj ima pred glavnino že 2:15 naskoka. Ujeti jo poskuša še Francoz Pablo Sanchez (Astana), ki ima 15 sekund prednosti pred glavnino.

Matej Mohorič pred etapo: Trška Gora je zanimiv vzpon, spust zelo tehničen, nočem pa zdaj, dva tedna pred Dirko po Franciji preveč tvegati ...

Tadej Pogačar: Danes branimo zeleno majico:

141 km do cilja - V begu so Slovenci Aljaž Jarc (Adria Mobil), Gregor Matija Černe (Slovenija) in Adam Jordan (Ljubljana Gusto Santic), Španec Unai Iribar Jauregi (Špa/Euskatel - Euskadi), Poljak Adam Stachowiak (HRE Mazowsze Serce), Čeh Daniel Turek (Felbermayr - Simplon), Nizozemec Etienne Van Empel (China Glory Continental) in Finec Ukko Peltonen (Global 6 Cycling). Po 14 kilometrih etape imajo že 1:25 prednosti pred glavnino.

148 km do cilja - Osem kolesarjev ima manjšo prednost pred glavnino.

11.20 (155,7 km do cilja): Zadnja etapa 28. dirke Po Sloveniji se je začela tudi zares!

Start: Ob 11.10 se je karavana z Vrhnike podala na 155,7 kilometra dolgo pot proti Novemu mestu. Približno ob 11.20 bodo kolesarji prevozili kilometer nič in dirka se bo začela zares.

Kolesarje je na pot pospremil Ivan Cankar:

S starta se je danes pognalo 125 kolesarjev, startne liste ni podpisal Italijan Lorenzo Fortunato (Eolo - Kometa).

Na poti do Novega mesta kolesarje čakajo trije leteči sprinti, v Ljubljani (64. km etape), v Višnji Gori (92. km) in v Trebnjem (117. km), točke v boju za rdečo majico pa se bodo delile tudi na cilju v Novem mestu.

Rdečo majico tudi danes nosi Poljak Rafal Majka (UAE Emirates), ki ima na računu 71 točk, njegov najbližji zasledovalec je vodilni v skupnem seštevu Tadej Pogačar z 61 točkami, tretji pa Italijan Vincenzo Albanese (Eolo - Kometa) s 47 točkami.

Na letečih ciljih točke dobijo prvi trije (5-3-1), v cilju etape prvih 15 (25-20-16-14-12-10-9--8-7-6-5-4-3-2-1), teoretično je torej še mogoče, da bi rdeča majica na koncu 28. dirke Po Sloveniji pristala v drugih rokah.

Deset kilometrov pred ciljem kolesarje čaka še edini gorski cilj dneva, Trška gora je klanec tretje kategorije (2 km/9 % povprečnega naklona) in prvim trem, ki ga bodo prečkali ponuja 3, 2 in eno točko. Tudi v seštevku za modro majico najboljšega hribolazca na dirki vodi Rafal Majka (29 točk), pred Pogačarjem (20), tretji je Hrvat Viktor Potočki (12 točk).

V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki ima Čeh Vojtech Repa (Kern Pharma) 2:28 prednosti pred Italijanom Alexom Toliem (Bardiani).

Zeleno majico vodilnega nosi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki ima v skupnem seštevku tri sekubnde prednosti pred Majko in 1:56 pred Domnom Novakom (Bahrain Victorious).