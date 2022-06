Zaradi porasta okužb s covidom se Tadej Pogačar in preostali člani ekipe UAE Emirates na jutrišnji in nedeljski etapi dirke Po Sloveniji ne bodo smeli fotografirati z navijači, niti ne bodo smeli dajati avtogramov.

Zaradi velikega porasta okužb z novim koronavirusom so v ekipi UAE Emirates zaostrili ukrepe glede druženja z navijači. Tadej Pogačar, vodilni na dirki Po Sloveniji, ki bo z današnjo kraljevsko etapo obiskala Veliko planino, in njegovi moštveni kolegi, danes in jutri tako ne bodo na voljo za skupna fotografiranja z navijači in avtograme. "Covidu se je uspelo prikrasti v karavano in to je žal eden od ukrepov," so nam sporočili iz ekipe Emirates, kjer obžalujejo tak ukrep, a v časih, ko število okužb narašča, jim drugega ne preostane.

Že včeraj zjutraj je v svetu kolesarstva odjeknila novica, da se število okužb z novim koronavirusom hitro širi tudi med kolesarji. Dirko Po Sloveniji in Dirko po Švici je tako zaradi pozitivnega testa na covid-19 zapustilo najmanj 30 kolesarjev.

Med njimi so Danec Mikkel Bjerg, Italijan Diego Ulissi in Švicar Marc Hirschi iz ekipe UAE, Rigoberto Urán in Hugh Carthy iz ekipe EF Education-EasyPost ter Aleksandr Vlasov in Anton Palzer iz ekipe BORA-hansgrohe, vsi pomembni igralci na prihajajočem Touru.

Foto: Sportida

Zaskrbljen je tudi prvi kolesar sveta

Zaskrbljenost pred prihajajočo Dirko po Franciji, ki se z uvodno etapo na Danskem začenja 1. julija, torej že čez slaba dva tedna, je vse večja in razumljiva.

Tadej Pogačar: Na trnih smo zaradi covida

Zaskrbljen je tudi Tadej Pogačar, ki je včeraj z etapno zmago prevzel vodstvo na dirki. "Nekako smo res na trnih zaradi covida. Zaradi varnosti sta šla dva domov. Upam, da se virus ne bo širil med kolesarji. Vidimo, kako je v Švici. Upajmo, da se bo do Toura umirilo. Škoda, da je takšen položaj v kolesarstvu. Poskušamo biti izolirani, kolikor smo lahko. Radi bi šli na Tour," je v jutranji izjavi povedal Pogačar.

Kmalu po tem je postalo jasno, da se vsa ekipa UAE preventivno umika z Dirke po Švici (že prej je dirko zapustila ekipa Jumbo-Visma in Bahrain-Victorious), medtem ko bodo na slovenski preizkušnji vztrajali, a so se preventivno odločili za zaostritev ukrepov.

Foto: Vid Ponikvar

Pogačar se ne bo smel družiti z navijači

"Covidu se je žal spet uspelo prikrasti v karavano, zato prijazno naprošamo vse navijače in preostale gledalce, ki se bodo jutri zbrali ob trasi, naj ne pričakujejo fotografij ali avtogramov ne samo Tadeja, ampak vseh naših članov," so za Sportal potrdili v ekipi UAE.

Ob tem dodajajo, da je Pogačar navdušen nad tem, da lahko dirka na domačih cestah (današnja etapa bo kolesarje zapeljala skozi njegovo domačo Komendo) in hvaležen vsem navijačem, ki so se te dni zbrali ob slovenskih cestah in poskrbeli za izjemno navijaško kuliso, a hkrati tudi razume, da v tem trenutku in teh občutljivih časih druženje v množici ni najbolj pametno in primerno.

Današnja, četrta etapa od Laškega do Velike planine bo rezervirana za hribolazce. Na 152 kilometrih so štirje kategorizirani vzponi, najtežji je sklepni vzpon prve kategorije na Veliko planino, kjer se bo bržkone zbralo ogromno navijačev.



Etapa se bo v Laškem začela ob 10.55 in na Veliki planini končala predvidoma ob 14.30.

