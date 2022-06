Rezultati 3. etape 28. dirke Po Sloveniji

Tretji dan 28. dirke Po Sloveniji je skupno vodstvo prevzel branilec lanske zmage, slovenski as Tadej Pogačar (UAE Emierates). Suvereno je dobil etapo s ciljem na Celjskem gradu in oblekel prestižno zeleno majico. To je do danes nosil Pogačarjev moštveni kolega, Poljak Rafal Majka, ki pa mu v uteho ostajata modra in rdeča.