Težave s koronavirusom v Pogačarjevi ekipi!

Kolesarski svet ima v zadnjih dneh opravka s povečanim številom tekmovalcev, ki so morali zaradi okužbe z novim koronavirusom prekiniti dejavnosti. Sredi dirke po Švici so tako končali tekmovanje kolesarji Rogličeve ekipe Jumbo-Visma, koronavirus pa je prekrižal načrte tudi štirim kolesarjem ekipe UAE Emirates, katere glavni zvezdnik je Tadej Pogačar. Dirko Po Sloveniji sta tako predčasno končala Danec Mikkel Bjerg in Norvežan Vegard Stake Laengent, švicarsko pentljo pa Švicarja Marc Hirschi in Joel Suter. Pogačarjeva ekipa sporoča, da so bili vsi kolesarji in člani kluba nemudoma podvrženi testiranju, na srečo pa so bili vsi izvidi negativni.