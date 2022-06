Novomeščana Jožeta Ravbarja boste težko zgrešili. S kolesom in veliko slovensko zastavo ter v dresu novomeškega kluba Adria Mobil ali pa v majici s podobo Tadeja Pogačarja ali koga od drugih slovenskih kolesarskih zvezdnikov je brez dvoma med bolj izstopajočimi sledilci kolesarskih dirk. Tako kot vedno je tudi letos prisoten na dirki Po Sloveniji.

Dvainsedemdesetletni Ravbar, ki letos praznuje tri pomembne obletnice – 50 let je že, odkar vodi Krkine smučarske in kolesarske izlete, z ženo bosta letos praznovala 50. obletnico poroke, pa tudi letnica rojstva je v znamenju številke 50, rojen je bil namreč leta 1950 –, je s kolesarstvom povezan že precej dlje kot od obdobja, ko uživamo v zlati dobi slovenskega kolesarstva.

Na start 2. etape dirke Po Sloveniji na Ptuju je prišel v družbi žene in prijateljev. Foto: Alenka Teran Košir

Tudi njegov sin, znani popotnik in fotograf Uroš Ravbar, ki je pred leti z avtom prepotoval svet, je v mladinskih kategorijah precej zagnano vrtel pedala v dresu novomeške ekipe Adria Mobil, naš sogovornik pa je v ta šport tako ali tako zaljubljen že od nekdaj.

"Začelo se je že v otroštvu, ko sem se s kolesom vozil do stare mame, ki je živela štiri kilometre od naše hiše," je zgodbo o spremljanju kolesarstva začel nekdanji zastopnik za kozmetiko, ki svoj urnik pogosto prilagaja kolesarskim dirkam, zaradi kolesarstva pa se večkrat odpravi tudi v tujino. Julija letos ga boste spet srečali na alpskih etapah Dirke po Franciji, kjer bo izstopal s pojavo in vihtenjem slovenske trobojnice.

Preskok (športne) miselnosti

Razcvet slovenskega kolesarstva, ki ga zadnja leta lahko občudujemo povsem od blizu, ga navdušuje.

"Vesel sem, da živim v času, ko smo Slovenci postala svetovna kolesarska velesila. V ekipi Bahrain-Victorious na dirki Po Sloveniji tekmujejo kar štirje Slovenci, kar je res neverjetno, pa še njihov športni direktor je iz naših koncev, Novomeščan. Mislim, da so slovenski kolesarji tako dobri zato, ker so vztrajni, in to vztrajnost imamo zapisano v genih. Slovenci smo priden, pa hkrati tudi zelo borben narod, in izjemno me veseli, da so slovenski kolesarji doumeli, da zanje niso rezervirane zgolj vloge kolesarskih pomočnikov, ampak so lahko oni tisti, ki krojijo kolesarski vrh. To je velik preskok v miselnosti.

Startni položaji v 2. etapi najpomembnejše slovenske kolesarske preizkušnje. Jožetovo zastavo lahko vidite v ozadju, za Tadejem Pogačarjem v modri majici. Foto: Vid Ponikvar

Pred leti je marsikdo mislil, da nam velike reči niso namenjene, ker smo majhen narod, a smo ugotovili, da vendarle ni tako. Samo poglejte Pogačarja in Rogliča! Kaj delata! Res sem presrečen, da živim v tem obdobju," je ponovil Dolenjec, ki je upravičeno ponosen tudi na svoje domače mesto.

"Novo mesto je res pravo kolesarsko mesto in težko bi našli boljše organizatorje dirke, kot so pri Adrii Mobilu oziroma kot je to Bogdan Fink. Pri organizaciji dirke sodeluje dva tisoč ljudi, in to prostovoljno, kar je res lepo slišati," je zadovoljen gospod Ravbar, ki bo najbrž prisoten na vseh etapah najpomembnejše slovenske kolesarske dirke, le da bo letos navijal brez legendarne zastave, ki jo je med drugim krasil tudi podpis Primoža Rogliča iz leta 2019. Zastavo so mu marca letos namreč izmaknili nepridipravi.

"Navijali smo 50 metrov od domače hiše. Imel sem tri zastave in tretja je žal izginila. Ravno tista z Rogličevim podpisom. Zelo mi je žal, no, mi je pa ostala vsaj fotografija zastave, če že nič drugega," se tolaži kleni Novomeščan.

