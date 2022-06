Naša smučarska zvezdnica o kolesarjih: Mislim, da se bodo naši zelo udarili

Nova Gorica je v sredo dihala za kolesarstvo. Prav tam se je namreč začela največja slovenska kolesarska dirka, letos že 28. izvedba Po Sloveniji. Med gledalci smo naleteli tudi na našo zvezdnico alpskega smučanja, Ano Bucik, ki je tudi sama ob številnih ljubiteljih kolesarstva navdušeno pospremila karavano na pot.

"Tega ne vidiš vsak dan, zato je bilo treba to priložnost izkoristiti"

"Kot športnica sem seveda vedno vesela, ko se v našem kraju zgodijo takšni lepi, veliki športni dogodki. Vesela sem tudi, da se vidi, da ljudem to nekaj pomeni, zato so se zbrali v tako velikem številu. Tega ne vidiš vsak dan, zato je bilo treba to priložnost izkoristiti. Kot športnica pa se tudi zavedam, kako lepo je, če te ljudje podprejo. No, danes sem bila tu za podporo kolesarjem," nam je pojasnila 28-letnica, ki je v minuli zimi na slalomu za svetovni pokal v Courchevelu le za las zgrešila oder za zmagovalke.

In kako se alpski smučarji ujamejo s kolesarstvom? Je to del njihovega treninga v poletnih mesecih? Ali tudi odlična Novogoričanka kdaj sede na kolo? "To je zelo odvisno. Nekateri se bolj ujamejo, drugi manj. Sama ne kolesarim veliko, so me pa zdaj, odkar sodelujem s podjetjem Meblo Jogi, malo večkrat spravili na kolo. Za zdaj lahko rečem, da se s kolesarstvom ukvarjam bolj ljubiteljsko. Mogoče pa bo zanj več časa po koncu kariere," pravi.

A prikima ugotovitvi, da je njena Goriška idealna za kolesarjenje. "To je res pravi kolesarski raj. Nikoli enostavno, ves čas gor ali dol po kakšnih gričkih ali hribih; je pa res lepo."

Ni jim dolgčas, že trpijo, zato pa bo zima lažja

Vrhunski športniki imajo prostega časa le za vzorec, in čeprav se temperatura te dni že dviguje proti in prek 30 stopinj Celzija, so tudi alpski smučarke in smučarji že v pogonu. "V bistvu so kondicijske priprave že kar lepo v teku že nekaj časa, tako da nam ni dolgčas, pravzaprav smo že kar malo utrujeni," nam je povedala v smehu, a dodala: "Zdaj se pripravljamo, da bo zimska sezona lažja."

Kolesarstvo pa vsekakor spremlja kot navijačica. "O ja, spremljam to, seveda. Spremljam vse športe, tako da vem, kaj se dogaja tudi drugje. Kolesarstvo nam je zdaj še toliko bliže, ker imamo res vrhunske slovenske tekmovalce. Spremljam torej, ne gledam čisto vseh dirk, a sem na tekočem, vem, kaj se dogaja."

Nova Gorica je navdušeno pozdravila kolesarsko karavano. Foto: Vid Ponikvar

Kdo bo zmagal na dirki Po Sloveniji?

Kdo bo torej po njenem mnenju zmagal na letošnji dirki Po Sloveniji? "Mislim, da se bodo naši zelo udarili, vseeno pa je zelo lepo zmagati doma. Zelo verjetno pa je favorit Pogačar. Ampak bomo videli, zagotovo se preostali kolesarji ne bodo kar predali," odgovarja v prejšnji sezoni naša najuspešnejša smučarka, ki je v slalomskem seštevku svetovnega pokala končala na šestem mestu, in upa, da bo v naslednji sezoni stopila še korak naprej in se uvrstila tudi na oder za zmagovalke.

Najbrž se tako kot vsi slovenski ljubitelji kolesarstva tudi sama že veseli julijske Dirke po Franciji in na njej velikega dvoboja med Tadejem Pogačarjem in Primože Rogličem? "Na to ne gledam kot na neki dvoboj. Verjamem, da sta oba zelo dobro pripravljena. Zagotovo bo to velik boj in tudi onadva se tako že počutita. Sama pa poskušam le uživati, predvsem v tem, da imamo dva naša kolesarja v vrhu, zato bom z zanimanjem spremljala, kaj nam bosta pokazala."

Preberite še: