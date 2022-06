Slovenski prvak Pogačar namerava izvesti poseben manever

Bevkov trg v Novi Gorici je bil v torek povsem kolesarsko obarvan. Razlog je bil povsem preprost. V sredo se namreč v tem slovenskem mestu začenja 28. dirka Po Sloveniji, pred množico navdušencev pa sta stopila oziroma prikolesarila slovenska kolesarska prvaka Tadej Pogačar in Matej Mohorič.

Oba bosta tudi del slovenske kolesarske pentlje in vsak s svojimi načrti. Pri mlajšem Pogačarju je jasno, da si želi še drugič zapored osvojiti dirko na slovenskih cestah in tako generalko pred slovito Dirko po Franciji opraviti z odliko.

Vesel, da je na štartu ene od najlepših dirk na svetu

Skoraj dva meseca sta že minila, odkar smo ga zadnjič videli v tekmovalnem pogonu, zato svetovno javnost še toliko bolj zanima, kakšne noge bo kazal po Sloveniji, ki bo vse do nedeljskega konca v Novem mestu v središču kolesarskega dogajanja. Vendarle je član UAE Emirates prvi na svetovni lestvici UCI, osrednji favorit za tretjo zaporedno zmago na dirki Tour de France. Prav zaradi njega je v deželo na sončni strani Alp prišlo veliko novinarjev iz drugih držav, saj bi radi od blizu videli, kako se bo odrezal prvi mož kolesarskega sveta.

Tadej Pogačar na vsakem koraku pritegne veliko pozornosti. Foto: Vid Ponikvar

"Že kar nekaj časa nisem tekmoval. Vesel sem, da sem na štartu dirke Po Sloveniji, ene najlepših dirk na svetu," je uvodoma dejal Pogi, ki bo svojo priložnost iskal zlasti v tretji in četrti etapi, ki se bosta končali s ciljem v klanec.

Ključno delo bo moral opraviti sam, vendar bo na cesti potreboval tudi pomoč moštvenih kolegov. UAE Emirates so v Slovenijo pripotovali z močno zasedbo (Pascal Ackermann, Rui Oliveira, Mikel Bjerg, Vegrad Stake Laengen, Rafal Majka in Jan Polanc) in kot pravi Pogačar, bo večina odpotovala tudi na Tour de France: "Namen je, da se povežemo na dirki Po Sloveniji. Za nas je generalka za Tour de France. Na vsako dirko pridemo z željo po zmagi. Tudi ta teden si želimo dirkati, kot znamo, in hkrati uživati."

Pogačar razbija mite. Ni šel na Dofinejo ali Švico, raje v Slovenijo.

Privržence kolesarstva in medije, slovenske kakor tuje, zanima, kakšne noge bo imel na slovenski dirki in kaj to pomeni v primerjavi z dobro predstavo Jumbo-Visme na Kriteriju po Dofineji, kjer je rojak in tekmec za Tour de France Primož Roglič osvojil dirko, Jonas Vingegaard pa prav tako pokazal dobro pripravljenost: "Jumbo je pokazal, da so močni na Dofineji. Jonas in Primož sta šla zelo močno v klanec. Gledali bodo dirko Po Sloveniji. Tekmovalca sta. Na Touru je nato drugačna zgodba."

Matej Mohorič in Tadej Pogačar sta razgrnila nekaj kart pred sredinim začetkom dirke Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

V kolesarskem svetu je nekakšno nenapisano pravilo, da si osrednji favoriti za zmago na Dirki po Franciji kot generalko izberejo Dirko po Švici ali Kriterij po Dofineji. A Pogačar razbija mite. Že lani je tlakoval pot do uspeha na dirki vseh dirk na domačih tleh: "Domača dirka je. Lepa dirka je. Le pet dni traja. Ne potrebujem, vsaj mislim, sedem ali devet dni dirkanja pred Tourom. Osredotočen sem na treninge. Doma se želim zabavati in iti na Tour sproščen. V prihodnosti tudi Dofineja ali Švica prideta na moj koledar."

V soboto bo morda naredil poseben manever in se ustavil pred domačimi v Komendi

Zanj bo posebna sobotna etapa, ki bo šla čez njegovo Komendo in se končala na Veliki Planini, kjer bo cilj kraljevske etape. Zlasti podpora družine mu veliko pomeni: "Vedno mi stoji ob strani, od začetka. Širša družina, strici, bratranci ... Ko bomo šli čez Komendo, mi bodo po mojem šle kar kocine po konci. Morda se bom ustavil za trenutek, če ne bomo šli prehitro. Komaj čakam, da gremo čez Komendo."

Foto: Vid Ponikvar

Edini pravi tekmec v boju za skupno zmago mu je lahko le vročina, saj je prišel v Slovenijo z višinskih priprav. A je že večkrat pokazal, da se zna spopasti tudi s tovrstnim izzivom: "Zadnje tri tedne sem imel bolj spremenljivo vreme. Tudi po dežju se je kdaj luštno voziti. Tudi na dirkah je kdaj tako. Upam, da na dirki Po Sloveniji ne bom plačal davka zaradi tega in se bom dan za dnem prilagodil."

Mohorič bo iskal premierno etapno zmago na dirki Po Sloveniji

Svoje načrte ima tudi Mohorič, ki je na lestvici UCI na šestem mestu, medtem ko je Slovenija na drugem položaju med vsemi kolesarskimi nacijami. Zanimivo je, da ima član Bahrain Victorious etapne zmage na vseh treh tritedenskih dirkah, na prvenec pa čaka še na domačih tleh. In zmagati v kateri izmed etap je njegov cilj na dirki Po Sloveniji. Kje bo iskal svojo priložnost? "Že jutrišnja je zanimiva in tudi zadnja s ciljem v Novem mestu. Morda se priložnost ponudi tudi v kakšni izmed drugih etap. Poskušal bom prav tako dirkati na skupni seštevek. A pri tem nisem na isti ravni kot možakar zame," je dejal Mohorič in s prstom pokazal na mlajšega Pogačarja.

Matej Mohorič bi rad prikolesaril do etapne zmage na dirki Po Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Za ekipo Bahrain-Victorious je jasno, da je v World Touru najbolj slovenska, nič drugačna ne bo zasedba na dirki Po Sloveniji. Ob Mateju bodo kolesarili še novinec Matevž Govekar, Domen Novak in Jan Tratnik, ekipi pa bo poveljeval športni direktor Gorazd Štangelj.

Zanimiv je podatek, da je arabsko moštvo na zadnjih treh tritedenskih dirkah vselej zmagalo kot ekipa, v svojih vrstah pa nimajo kolesarja za skupno posamično zmago.

Tudi za slovensko dirko bodo težko ogrozili Pogačarja, ki ga je Matej v svojem slogu zbodel: "Vse zmage nas zanimajo. Mi smo najboljša ekipa, ker imamo najboljšo podporo. Večina v ekipi so Slovenci, ki so pridni kot mravlje. Težava je, ker Tadej ne kolesari za nas. Generalno pa smo najboljša ekipa."

Bogdan Fink, direktor dirke po Sloveniji, o Pogačarju in trasi dirke: