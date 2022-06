Foto: Grega Valančič/Sportida Dnevi Mateja Mohoriča pred začetkom kolesarske dirke Po Sloveniji so zasedeni kot že dolgo ne, a ker je znan po tem, da zna izredno dobro izkoristiti svoj čas, ni bojazni, da ne bi bil pripravljen za zadnji preizkus pred francoskim Tourom. V ponedeljek je v razvojni ambulanti Zdravstvenega doma Kranj obiskal otroke in mladostnike s cerebralno paralizo in mišičnim obolenjem, ki jim je osebno predal pet prilagojenih sobnih koles in eno trokolo, ki jih je kupil v sodelovanju z ZD Kranj, danes popoldne bo gost Slovenskega oglaševalskega festivala (SOF) v Portorožu, zvečer pa ga v Novi Gorici čaka še zadnja novinarska konferenca pred začetkom dirke Po Sloveniji.

Na vprašanja, kako dobro je pripravljen, kje bo lovil priložnosti in kaj sam odnese od dobrodelnega udejstvovanja, je šesti kolesar jakostne lestvice Mednarodne kolesarske zveze odgovoril posebej za bralce Sportala.

Dirka po Sloveniji je pred vrati. Začenja se v sredo, z etapo od Nove Gorice do Postojne. Je čas za vašo prvo etapno zmago na dirki? Do zdaj ste dosegli etapne zmage že na vseh tritedenskih dirkah, medtem ko ste na domači dirki najvišje segli do 2. mesta. Je na domači dirki bolj zapleteno, zakaj se vam ne izide?

Da, vedno znova se mi zmaga izmuzne, poleg tega je vsaj polovica etap namenjena sprinterjem, ena ali dve pa tistim, ki so najboljši v skupnem seštevku, kar sam nisem. Običajno je samo ena etapa razgibana, kar pomeni samo eno priložnost, ki pa mi je doma še ni uspelo izkoristiti. Lani sem bil dvakrat drugi, bomo videli, mogoče mi letos končno uspe zmagati na etapi.

"Lani sem bil dvakrat drugi, bomo videli, mogoče mi letos končno uspe zmagati na etapi." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Katero etapo ste si podčrtali? Uvodno ali zadnjo, ki ponuja zahteven spust, vašo specialiteto, proti cilju v Novem mestu?

Da, prva je primerna, preostale pa so odvisne od razpleta. Kar zadeva zadnjo etapo do Novega mesta – zadnji vzpon na Trško goro je precej strm in ne vem, kako mi bo to ustrezalo, kar zadeva spust, pa je precej nevaren in mislim, da tam ne bom tvegal svojega nastopa na Touru.

"Spust s Trške gore je precej nevaren in mislim, da tam ne bom tvegal svojega nastopa na Touru." Foto: Grega Valančič/Sportida

Boste uporabili sedež s potopno oporo kot na dirki Milano-Sanremo?

Ne.

Samo 12 dni po domači dirki se na Danskem začenja Tour. S kako močno ekipo se podajate na najpomembnejšo dirko leta?

Priprave so zelo dobro stekle. Fantje so na Kriteriju po Dofineji pokazali, da so pripravljeni, tudi v Švici jim gre dobro, tako da sem optimističen. Imeli smo sicer manjšo težavo. Fred (Wright, op. a.) bi moral nastopiti v Švici, pa zaradi manjše bolezni ni, tako da bomo videli. Prepričan sem, da bomo na Tour prišli v zelo močni zasedbi, in vem, da lahko igramo na podobe karte kot lani.

Kaj pa na dirki Po Sloveniji? Kako ste si razdelili vloge?

Dirka bo zgrajena okrog Domna Novaka in mene. Domen bo dirkal na skupno razvrstitev, jaz pa bom poskušal doseči etapno zmago. Tudi Jan Tratnik se že vrača po poškodbi, tako da bomo videli.

Čutite kaj treme pred domačo dirko?

Ne, kje pa! Veselim se že. Komaj čakam, da vidim domače navijače in preverim, kako dobro sem pripravljen v primerjavi s tekmeci za Tour. Zadnji mesec in pol sem zelo trdo treniral. Ocenjujem, da mi gre zelo dobro, a pripravljenost je treba vedno potrditi na dirki.

Večina vaših tekmecev se je pripravljala na višini, vi ste izbrali drugačno pot. Kako to?

Sam sem si izbral nižinske priprave, v Sloveniji so bili pogoji res odlični, tudi zelo dobro podporo imam tukaj. Mesec dni doma sem zelo dobro izkoristil, poleg tega se mi je v tem času rodil sin in sem tudi zato želel preživeti več časa doma. Bomo videli, kaj bo, mislim pa, da sem zelo dobro pripravljen.

Danes smo se srečali na predaji posebnih koles otrokom s cerebralno paralizo. Že večkrat ste omenili, da vam to, da nekaj storite za druge, daje posebno zadovoljstvo. Lahko potem rečemo, da se na dirko Po Sloveniji podajate s polnim srcem?

Res je. Morda se zdi, da ko opraviš kakšno dobro delo, pomagaš samo drugim, ampak pravzaprav s tem narediš tudi nekaj zase. Zase lahko rečem, da se na dirkah, ko mi je zelo težko, recimo zadnji dve minuti pred vrhom klanca, včasih spomnim, da obstajajo ljudje, ki nimajo take sreče kot drugi, ki imajo težje pogoje kot mi, in zaradi njih še bolj grizem do vrha.

V ponedeljek je v razvojni ambulanti ZD Kranj otrokom in mladostnikom s cerebralno paralizo in mišičnim obolenjem osebno predal pet prilagojenih sobnih koles in eno trokolo. Foto: Alenka Teran Košir

Ko vidiš, koliko volje do življenja imajo nekateri ljudje in da je nam vse prineseno na krožniku, pa včasih to težko opazimo, se zamisliš. Sicer pa sem zelo vesel, da sem lahko pomagal tem otrokom. Upam, da jim bodo kolesa koristila in da jih bodo radi uporabljali.

Foto: Alenka Teran Košir

Kolesa za otroke s cerebralno paralizo

Matej Mohorič je že večkrat poudaril, da želi vračati v lokalno okolje, in ko se je fizioterapevtki v Zdravstvenem domu Kranj Urški Bizjan porodila ideja, da bi gibalno oviranim otrokom, ki jim mišična moč in kondicija čez zimo močno opešata, omogočili gibanje na ustrezno prilagojenih sobnih kolesih, je takoj privolil.



Beseda je dala besedo in v ponedeljek je pet na široko nasmejanih otrok, starih od devet do 13 let, ter 25-letni mladostnik, domov odpeljalo sobna kolesa in eno trokolo, ki so jih s pomočjo serviserjev opremili z drugačnimi sedeži in drugimi individualnimi posebnostmi. Mohorič je za nakup koles namenil 10.000 evrov.

Kot so pojasnili v ZD Kranj, gre pri kolesarjenju za novo prakso pomoči otrokom, ki imajo motnjo drže in gibanja, marsikateri ne hodi, vsi pa se lahko premikajo s kolesom. Za vse je premikanje s kolesom skoraj edina oblika ohranjanja vitalne kondicije. Ker Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije med pripomočki omogoča le dobavo trokolesa, ki pa je uporabno samo v poletnih mesecih, otroci s tovrstnimi motnjami v preostalih letnih časih izgubljajo poleti pridobljeno in dragoceno fizično moč.