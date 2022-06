Na dirki Po Sloveniji nastopa tudi belgijska prokontinentalna ekipa Alpecin-Fenix. Žal brez prvega zvezdnika Mathieuja van der Poela, ki se pripravlja na francoski Tour, bo pa v ekipi izkušeni Italijan Kristian Sbaragli, ki smo ga povabili pred Sportalov mikrofon.

Kako pomembna je za vas dirka Po Sloveniji?

Zelo pomembna. Imamo zelo dobro ekipo, do sobote smo se pripravljali tudi na višini, v La Plagne v Franciji, in mislim, da smo pripravljeni na nov izziv.

Foto: Reuters

Kakšna bo vaša naloga na dirki?

Videli bomo, kako se bo dirka razpletala. V ekipi nimamo kolesarja za generalno razvrstitev, zato bomo kot ekipa iskali predvsem priložnost v etapnih zmagah.

Skušali bomo dobiti vsaj eno etapno zmago, še bolj pa je dirka pomembna zato, ker bo izbirna dirka za nastop na Dirki po Franciji, ki je seveda najpomembnejša dirka na kolesarskem koledarju. Sam sem trenutno na razširjenem seznamu desetih imen in upam, da se bom prebil med osmerico, ki jo julija čaka nastop na Touru. Mislim, da sem zelo dobro pripravljen. Na Touru sem nastopil lani in to si seveda želim tudi letos.

Tour se je lani začel s hudim padcem glavnine, ki ga je povzročila gledalka, ki je navijala z velikim kartonastim znakom, zraven pa nehote po tleh sklatila večjo skupino kolesarjev. Kako ste jo sami odnesli v 1. etapi?

Prvega padca sem se rešil, sem bil pa zato udeležen v obsežnem drugem padcu. Na tleh nas je pristalo 50, 60 kolesarjev. Sam sem padel tako, da sem si poškodoval predel pod usti, ki so mi ga morali šivati. Nekako sem se prebil skozi naslednje etape, potem pa se mi je stanje počasi izboljšalo in sem lahko normalno nadaljeval. Ni bil preveč lep začetek dirke, je bil pa zelo uspešen, saj smo imeli Mathieuja v rumeni majici vodilnega.

Lani je v prvi etapi Toura grdo padel in si pridelal kopico šivov pod ustnico. Foto: Reuters

Lani ste doživeli ogromno pozornosti, tudi zaradi dresov v spomin na pokojnega dedka van der Poela, ki je močno zaznamoval zgodovino Dirke po Franciji.

Res je, pa tudi veliko pritiskov. Prvih deset dni je bilo za nas zelo pomembnih. Trdo smo garali, a če garaš za sotekmovalca v rumeni majici, je to užitek.

Kako je dirkati za ekipo Alpecin? Sami ste v ekipi od leta 2020. Poznate šalo, da je predpogoj za vstop v vašo ekipo ta, da ima kolesar dobre lase. Glede na to, da je vaš sponzor podjetje, ki izdeluje šampone za moške lase.

Seveda, poznam to šalo, precej pogosta je tudi v naši ekipi, a je treba povedati, da imamo tudi kar nekaj kolesarjev, ki se ravno ne morejo pohvaliti s preveč čudovito frizuro (smeh, op. a.).

Sicer pa se v ekipi zelo dobro počutim. Lani sem podpisal pogodbo še za dodatni dve leti, tako da vsaj do leta 2023 ostajam v ekipi Alpecin-Fenix. Vzdušje je super, imamo kopico res močnih kolesarjev, tudi rezultatsko smo zelo uspešni. Prihodnje leto nas čaka pomemben korak, s prokontinantalne ravni bomo prestopili med ekipe WorldTour, kar je zelo pomemben preskok, čeprav se za nas vsaj glede nastopanja na dirkah ne bo veliko spremenilo, saj že zdaj nastopamo na vseh največjih dirkah, tudi na vseh tritedenskih.

Mathieu je seveda številka ena naše ekipe, bomo pa na Touru stavili tudi na Jasperja Philipsena, ki je odličen v sprintih.

"Mathieu je res velik zvezdnik. Superzvezdnik. Mediji in navijači spremljajo vsak njegov premik. Osebno je preprost fant, zelo sproščen, tudi na dirki. Kot da nikoli ni pod pritiskom zunanjega sveta, in to se mi zdi velika prednost za športnika." Foto: Guliverimage

Mathieu van der Poel je trenutno eden najbolj karizmatičnih kolesarjev v karavani, verjetno tudi najbolj obleganih. Kakšen je osebno, kakšen je znotraj ekipe kot sotekmovalec?

Mathieu je res velik zvezdnik. Superzvezdnik. Mediji in navijači spremljajo vsak njegov premik. Osebno je preprost fant, zelo sproščen, tudi na dirki. Kot da nikoli ni pod pritiskom zunanjega sveta, in to se mi zdi velika prednost za športnika.

Zelo lepo ga je imeti v ekipi. Je eden izmed nas in ne želi izstopati, niti malo ni aroganten. Vedno ti da dober občutek, ko si z njim − ali je to na večerji ali na ekipnem avtobusu. Res je pravi timski igralec.

V času Gira je bilo zelo veliko debat in zbadljivk na račun van der Poela, na račun videa, na katerem si na testenine polije kečap namesto paradižnikove mezge, in havajske pice, ki vsebuje ananas. Navijači so ga ob trasi čakali z ananasom v rokah, tudi na slovenski etapi Gira smo srečali enega od njih. Ste se tudi v ekipi zabavali na ta račun?

Mislim, da sta oba primera pritegnila veliko več pozornosti, kot bi to bilo treba. Mathieu je velik gurman, zelo rad ima tudi italijansko hrano. Je pa res, da se velikokrat šalimo na njegov račun, ravno zaradi pice z ananasom. Havajska pica z ananasom je namreč nekaj, kar je med Italijani skoraj prepovedano (smeh, op. p.).

Ladies and gentlemen, the new leader of Giro d'Italia. pic.twitter.com/GiZf44hpbv — Cycling out of context (@OutOfCycling) May 6, 2022

Torej si res rad privošči pico z ananasom?

Da, a je nima pogosto na jedilniku. Sicer pa je to v Belgiji, kjer živi, kar pogosta jed.

Kolesarstvo je v Sloveniji trenutno izjemno priljubljenostjo, kako je s priljubljenostjo tega športa v Italiji?

Kolesarstvo je priljubljeno, a trenutno nimamo tako spektakularnih kolesarjev, kot jih imate vi v Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču. Takšni dosežki, kot jih dosegata, zagotovo športu dajejo veliko pozornost, kot bi je bil deležen sicer.

Ja, kolesarstvo je priljubljeno in veliko ljudi kolesari, se pa po priljubljenosti seveda ne more primerjati z najbolj priljubljenim športom med Italijani − nogometom.

Kdo bi lahko nadomestil Vincenza Nibalija, ki se ob koncu letošnje sezone poslavlja od tekmovalnega kolesarstva?

Težko bo. Trenutno imamo sicer nekaj močnih kolesarjev, a Nibalija bo težko naslediti. Imamo kar nekaj močnih kolesarjev za enodnevne in enotedenske dirke, kalibra, kot je bil Nibali, zmagovalca vseh treh tritedenskih dirk in spomenikov, pa žal ne. Še vedno iščemo kolesarja za tritedenske dirke.

Seveda ne premoremo tipa kolesarja, kot sta Pogačar in Roglič, lahko pa vseeno naredimo dober rezultat. Italijanski kolesarji so na zadnjem Giru odnesli kar nekaj etapnih zmag.

Vincenzo Nibali se ob koncu letošnje sezone poslavlja. Kateri italijanski kolesar bi ga lahko nadomestil? Foto: Guliverimage

Ste presenečeni nad razcvetom slovenskega kolesarstva? Kje vidite razlog za to?

Niti nisem presenečen, je pa zagotovo to res nekaj posebnega. Da iz tako majhne države, kot je Slovenija, prihaja toliko izjemnih kolesarjev, vključno z največjima talentoma naše dobe. To je res neverjetno.

Mislim, da je to, po eni strani plod zelo dobrega dela z mladimi, po drugi pa sreče, ki jo prav tako potrebuješ.

V Sloveniji je kolesarstvo trenutno zelo priljubljeno, in ko se toliko otrok ukvarja s kolesarstvom, je toliko večja možnost, da boš med njimi odkril nov talent. V Italiji pa je tako, da vsi otroci želijo igrati nogomet, zato je težje odkriti nove kolesarske talente, kaj šele šampione.

Bi si upali napovedati, kdo bo zmagal na dirki Po Sloveniji?

Lahko vprašanje: Pogačar.

Kaj pa na Dirki po Franciji?

Ne vem. Tri tedne je dolga doba, marsikaj se lahko zgodi, a sam bi še vedno stavil na Pogačarja.

Ko zmagaš zato, ker si najmočnejši, je prav, da zmagaš. To si zaslužiš. In njemu je to uspelo že dvakrat. Vesel sem, da mu je uspelo. Vedno je zelo prijazen, nikoli ni aroganten in mislim, da ga imajo vsi zelo radi.

Upam, da je še vedno tako pripravljen, kot je bil na začetku sezone, in da bo imel uspešen Tour.

Preberite še: