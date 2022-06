Zmaga za Rafala Majko, Pogačar že prvi dan pokazal zobe #video

Podrobnejši potek 1. etape od Nove Gorice do Postojne (164,7 km):

***

Ubežniki: Tadej Pogačar in Rafal Majka (UAE Emirates), Domen Novak (Bahrain-Victorious).

***

Cilj! Zmagovalec 1. etape letošnje dirke Po Sloveniji je Poljak Rafal Majka, ki je na slovenski preizkušnji leta 2017 zmagal tudi v skupnem seštevku. Drugo mesto je osvojil Novak, tretje pa Pogačar. Luka Mezgec je zasedel 5. mesto, sedmi je bil Matej Mohorič, 13. pa Jan Tratnik.



Majka bo tako jutri kolesaril v zeleni majici vodilnega, Novak pa bo namesto njega oblekel modro majico najboljšega na gorskih ciljih, saj v tej razvrstitvi zaseda drugo mesto.

Zadnji kilometer in znameniti hudičev jezik: Se zmaga nasmiha Majki, ki je močno pospešil?



Še 5 km do cilja: Kdo bo najmočnejši? Kdo bo jutri kolesaril v zeleni majici vodilnega? Tadej Pogačar, Rafal Majka ali Domen Novak? Že zdaj je jasno, da bo majico najboljšega na gorskih ciljih oblekel poljski kolesar Majka.

Izidi gorskega cilja II. kategorije, Razdrto (150.9):

1. Domen Novak (Bahrain-Victorious)

2. Rafal Majka (UAE Emirates)

3. Tadej Pogačar (UAE Emirates)

13 km do cilja: Ubežna trojka je opravila še z zadnjim gorskim ciljem današnje etape. Domen Novak je tik pred ciljem pospešil in prehitel Rafala Majko, ki bo jutri nosil modro majico najboljšega na gorskih ciljih.



22 km do cilja: Matej Mohorič se je otresel Američana Seana Bennetta (China Glory Continental Cycling Team) in se sam podal v lov za vodilno trojko, a je bil pri tem neuspešen. Ubežna trojka Pogačar, Majka in Novak se medtem že vzpenja na Razdrto (7,6 kilometra, 6,7-odstotni povprečni naklon), kjer bo kategoriziran cilj 2. stopnje.



16.10 (30 km do cilja): Vodilna trojica (Pogačar, Majka in Novak) drvi po Vipavski dolini, z mislimi pa je verjetno že pri zadnjem kategoriziranem vzponu uvodne etape, vzponu na Razdrto (7.3 km s povprečnim naklonom 5.5%).



51 km do cilja: Vodilna trojka je že prečkala drugi gorski cilj prve etape na Strmec (3,4 kilometra/6,2-odstotni povprečni naklon). Pogačar in Majka, moštvena kolega pri ekipi UAE kolesarita složno, medtem ko jima Novak samo sledi in ne ponuja menjav, kar je logično, saj je član druge ekipe. Mohorič in Bennett zaostajata že 45 sekund, še minuto več zaostaja glavnina. Sledi dolg spust proti Ajdovščini.



Izidi gorskega cilja III. kategorije, Strmec (115.8 km).

1. Rafal Majka (UAE Emirates)

2. Tadej Pogačar (UAE)

3. Domen Novak (Bahrain-Victorious)

Izidi gorskega cilja II. kategorije, Zadlog (108.5 km)

1. Rafal Majka (UAE Emirates) 6 točk

2. Tadej Pogačar (UAE) 4 točke

3. Domen Novak 2 točki



59 km do cilja: Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) je na vzponu na Zadlog močno pospešil, a se Tadej Pogačar ni pustil zmesti. Sam je še bolj pospešil in se preselil na čelo dirke. Zdaj skupaj z moštvenim kolegom Rafalom Majko in Američanom Seanom Bennettom (China Glory Continental Cycling Team) narekujejo tempo, v ozadju jima sledita Matej Mohorič in Tratnik (oba Bahrain-Victorious). Glavnina medtem zaostaja že skoraj minuto.

15.25 (66 km do cilja): Padec! Padec v skupini, ki je prepolovil glavnino, a kot kaže večjih posledic ne bo. Ubežniki se medtem že približujejo prvemu vzponu na današnji etapi. Prvi gorski cilj jih čaka na vrhu Zadloga (4.7km s povprečnim naklonom 7.4%). V ozadju so tempo začeli stopnjevati kolesarji ekipe Bahrain-Victorious, ki so dohiteli ubežnike. Bega je konec!



Izidi letečega cila v Idriji (97.1 km):

1. Luca Chirico (Drone Hopper - Androni Giocattoli) - 5 točk

2. Tomasz Budzinksi (Mazowsze Serce Polski) - 3 točke

3. Nicolas Sessler (Global 6 Cycling) - 1 točka

15.15 (70 km do cilja): Prednost ubežne šesterice je skopnela na minuto in pol.

Izidi 2. letečega cilja v Tolminu (51.8 km):

Izidi 2. letečega cilja v Tolminu (51.8 km):

Pred dirko Po Sloveniji smo se pogovarjali s številnimi kolesarji, tudi z izkušenim Italijanom iz ekipe Alpecin-Fenix. Zakaj je dirka Po Sloveniji zanj tako pomembna in kakšen je njegov zvezdniški moštveni kolega? Prednost ubežne šesterice, ki se približuje tretjemu letečemu cilju v Idriji (97,1 km), je skopnela na minuto in 48 sekund. V ozadju tempo glavnine narekuje ekipa UAE Emirates in. Ubežna skupina je prečkala drugi leteči cilj današnje etape v Tolminu in si razdelila točke. Naslednji leteči cilj jih čaka v Idriji, na 97. kilometru. Tam jih pričakuje množica navijačev, ki bo še posebej bučno spodbujala domačina in iz ekipe Bahrain-Victorious.

1. Tomasz Budzinksi (Mazowsze Serce Polski) - 5 točk
2. Luca Chirico (Drone Hopper - Androni Giocattoli) - 3 točke
3. Nicolas Sessler (Global 6 Cycling) - 1 točka

Kolesarji so medtem prevozili 40 kilometrov prve etape, kar pomeni, da jih od cilja loči še 125 kilometrov. V ospredju je še vedno skupina šestih kolesarjev (med njimi sta tudi slovenska kolesarja in iz ekipe Adria Mobil), ki ima pred glavnino dve minuti in pol prednosti. Poglejte, kaj je po dvomesečnem tekmovalnem premoru pred začetkom dirke povedal branilec lanske zmage (UAE Emirates).





13.45: Na 30. kilometru 1. etape ima ubežna skupina dve minuti in pol prednosti pred glavnino. Šesterici ubežnikov se približuje Španec Iker Ballarin Manso (Euskaltel – Euskadi), ki ima dobro minuto zaostanka. Glavnina medtem zaostaja poltretjo minuto.



Majice za najboljše na dirki:



Vodilni na dirki bo imel čast nositi zeleno majico. Foto: Vid Ponikvar

Zelena majica – Vodilni v skupni razvrstitvi tekmovalcev po času

Rdeča majica – Vodilni v skupni razvrstitvi po točkah

Modra majica – Vodilni v skupni razvrstitvi na gorskih ciljih

Bela majica – Vodilni v skupni razvrstitvi po času med mladimi kolesarji (U23)

13.25 (147 km do cilja): Ubežnikom se približuje slovenski kolesar Kristijan Koren iz ekipe Adria Mobil, ki ceste, po katerih je speljan prvi del današnje etape, pozna kot lasten žep.



Izidi 1. letečega cilja na Dobrovi (15,5 km):

1. Luca Chirico (Drone Hopper - Androni Giocattoli) - 5 točk

2. Tomasz Budzinksi (Mazowsze Serce Polski) - 3 točke

3. Nicolas Sessler (Global 6 Cycling) - 1 točka

13.20 (153 km do cilja): Peterica ubežnikov dobiva okrepitve. Na čelu dirke so jih dohiteli Poljak Tomasz Budzinksi (Mazowsze Serce Polski), Nemec Matthias Mangertseder (Team Felbermayr - Simplon Wels) in Brazilec Nicolas Sessler (Global 6 Cycling), tretji brazilski kolesar, ki se je udeležil dirke Po Sloveniji. Osmerica ima dve minuti prednosti pred glavnino.

13.05 (164 km do cilja): Po petih kilometrih se je od glavnine uspelo odlepiti petim kolesarjem, ki sta se jim kmalu pridružila še dva. V ubežni skupini, ki si za zdaj še ni ustvarila večje prednosti, so Španec Jon Barrenetxea Golzarri (Caja Rujal), Italijan Alex Tolio iz ekipe Bardiani, Španec Xabier Mikel, Italijan Mattia Bais (Drone Hopper – Androni Giocatoli) in Novozelandec Paul Wright (Colors For Peace). Skupini sta se kmalu pridružila še dva kolesarja, a eden ni zdržal tempa.



12.57: Karavana je prevozila oznako za "kilometer nič", 28. dirka Po Sloveniji se začenja zares!



12.45: 28. izvedba dirke Po Sloveniji se je začela! Na startu na Bevkovem trgu v Novi Gorici je 143 kolesarjev (od tega 32 Slovencev, sedem iz ekip svetovne serije), Belgijca Fabia Van Den Bosscheja iz ekipe Alpecin-Fenix ni med njimi.



Foto: Jaka Lopatič



12.20: Vročica narašča! Kako dobro je na slovenski izziv pripravljen Jan Tratnik, ki se vrača po poškodbi zapestja, ki jo je staknil na Dirki po Italiji?







Tratnik je del močne ekipe Bahrain-Victorious, ki se dirke Po Sloveniji loteva s kar štirimi slovenskimi kolesarji. Poleg Tratnika bodo v rdeče-črno-modrem dresu kolesarili še Domen Novak, ki bo favorit za visoka mesta v skupni razvrstitvi, Matej Mohorič, ki bo že danes skušal izkoristiti priložnost za etapno zmago, in Matevž Govekar, novinec v ekipi, ki bo prav danes doživel svoj krst v dresu ekipe svetovne serije.



>>>>> Kdo je Matevž Govekar? Intervju z 22-letnim mladeničem iz Godoviča si lahko preberete TUKAJ.

12.15: Še pol ure je do nevtralnega starta (12.45). Kakšen razplet danes pričakuje Luka Mezgec, sprinter ekipe Team BikeExchange–Jayco, in kakšne so njegove napovedi za prihodnje dni?







12.00: Kolesarje na trasi od Nove Gorice do Postojne čakajo trije leteči cilji (Dobrovo, Tolmin in Idrija) in trije gorski cilji, najboljši si bodo razdelili 30 točk.

1. Gorski cilj 2. kategorije - Zadlog (108.5 km) 6,4,2 točke 2. Gorski cilj 3. kategorije - Strmec (115.8 km) 3,2,1 3. Gorski cilj 2. kategorije - Razdrto (150.9 km) 6,4,2

Manj kot uro je do začetka 1. etape dirke Po Sloveniji, ki bo po uvodnih kilometrih zavila v Goriška Brda, na ceste, ki so lani gostile slovenski del etape Dirke po Italiji. Kako pred dirko razmišlja, član ekipe Adria Mobil?V Novi Gorici je vse pripravljeno na začetek 28. izvedbe dirke Po Sloveniji, ki se bo z nevtralnim startom začela čez natanko eno uro, "kilometer nič", ki velja za uradni start dirke, pa naj bi kolesarji prevozili ob 12.57.Dirka je pomembna v več pogledih. Po eni strani predstavlja zadnji test pred francoskim Tourom, po drugi pa bo za nekatere kolesarje to zadnja priložnost, da si z dobrimi predstavami zagotovijo vstopnico za nastop na Touru, dirki vseh dirk, ki se bo 1. julija začela na Danskem. Samo 12 dni po koncu slovenske preizkušnje.