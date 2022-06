Pasti na slovenskih cestah

Ob 12.45 bodo kolesarji zavrteli kolesja na 28. dirki Po Sloveniji. Prva etapa bo potekala od Nove Gorice, trasa bo šla tudi po italijanski strani, do Postojne v dolžini 164,7 kilometra. In že prvi dan bodo morali biti kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga, pazljivi, saj bi lahko uvodna etapa naredila selekcijo. Prvi adut Tadej Pogačar bo svojo priložnost iskal v petek in soboto, a bo moral biti tudi danes previden.

Že prvi dan bo dirka Po Sloveniji postregla s posebnim izzivom. Trije gorski cilji povsem ob koncu etape bi lahko odigrali ključno vlogo pri razpletu.

Najprej bo 60 kilometrov pred ciljem na vrsti strm vzpon na Zadlog (3,3 kilometra/10,8-odstotni povprečni naklon). Po krajšem spustu se bodo kolesarji dvignili na Strmec (3,4 kilometra/6,2-odstotni povprečni naklon).

Sledila bo daljša vožnja navzdol vse do Ajdovščine. Pri spustu bi lahko svojo priložnost iskali nekateri bolj pogumni kolesarji, med njimi tudi Matej Mohorič, vendar je nato od vznožja do cilja še 34 kilometrov vožnje. Zahtevna je lahko tudi ravnina do začetka vzpona do Razdrtega, zlasti če se vplete veter.

1. etapa, 15. junij 2022, Nova Gorica-Postojna, 164,7 km

Vzpon na Razdrto bo dolg 7,6 kilometra in imel 6,7-odstotni povprečni naklon. Od tam bodo kolesarji opravili še s 14 kilometri vožnje do cilja v Postojni. "Etapa se lahko razplete na dva načina. Ali bodo šprinterji zdržali do konca ali pa bo kakšna ekipa na zadnja dva vzpona narekovala tako hiter tempo, da bo o zmagovalcu odločil šprint manjše skupine," poudarja Mohorič.

Svojo priložnost bi lahko v tej etapi zagotovo iskala tudi domačin Kristijan Koren (Adria Mobil) in Jan Tratnik, ki bo imel svoje navijače v okolici domače Idrije. Kolesarje na cilju v Postojni pričakujemo malce pred 17. uro.

"Zelo zanimiva etapa. Tisti, ki bodo želeli biti skupno spredaj, bodo morali biti dobro pripravljeni, sicer lahko v drugi polovici veliko izgubijo. Etapa ne bo odločila, kdo bo zmagovalec, lahko pa odloči, kdo ne bo," poudarja športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman, ki bo skrbel, da bo imel Pogačar vse potrebno za osvojitev slovenske dirke.