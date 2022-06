"V modernem kolesarstvu vsaka etapa pokaže, kdo ne bo dobil dirke"

Športni direktor moštva UAE Emirates Andrej Hauptman: "Pomembno je, da Tadej ujame ta tekmovalni ritem, do nedelje pa nam bo že jasno, kaj vse bo še treba postoriti do Toura."

Športni direktor moštva UAE Emirates Andrej Hauptman: "Pomembno je, da Tadej ujame ta tekmovalni ritem, do nedelje pa nam bo že jasno, kaj vse bo še treba postoriti do Toura." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvi zvezdnik arabskega moštva Tadej Pogačar, številka ena svetovnega kolesarstva, je lani postal skupni zmagovalec dirke Po Sloveniji, nato pa še drugič zapored osvojil znameniti Tour de France, najpomembnejšo dirko sezone. Slovenska pentlja se je torej izkazala za popolnoma primerno pripravo na Tour, zato "tudi letos Tadejevega programa nismo nič spreminjali", pravi Hauptman.

Slovenska pentlja primerna priprava za Tour

“V modernem kolesarstvu vsaka etapa pokaže, kdo ne bo zmagal." Foto: Vid Ponikvar "Dirka Po Sloveniji je resnično odlično organizirana, tudi trasa se nam zdi primerna za pripravo na Tour, res pa je tudi, da je vselej lepo nastopati pred domačim občinstvom. Tadej in Jan Polanc sta zelo motivirana pred startom," nam je še povedal nekdanji odlični kolesar in dodal: "Domači kraji so nekaj posebnega, vsak se doma počuti dobro in nekako ne čutiš, da je to vendarle tudi prava, na trenutke stresna dirka. Je vseeno malce posebna, jemlješ jo drugače, zato sta oba tukaj."

Kaj pa iščejo dobra dva tedna pred Tourom? "Najpomembneje je … Tadej je zdaj že kar nekaj časa brez dirk, pomembno je, da ujame ta tekmovalni ritem, do nedelje pa nam bo že jasno, kaj vse bo še treba postoriti do Toura," še pravi Hauptman, a ob tem priznava, da je Pogačar vselej zelo tekmovalen kolesar in bo tudi na "pripravljalni" dirki lovil skupno zmago: "Tako kot vsi veliki športniki in prav je tako."

V žaru borbe nihče ne razmišlja za 14 dni vnaprej

A bo slovenski kolesarski zvezdnik zaradi bližajočega se vrhunca sezone na slovenskih cestah vendarle tudi previden, zagotovo ne bo brezglavo tvegal in zaradi kakšnega nepotrebnega padca ogrozil svojega nastopa na julijski francoski pentlji. "Seveda, na to je treba paziti na vsaki dirki, nihče ne gre dirkat zato, da bi tvegal. Ampak dirka je vseeno dirka in v žaru borbe, verjemite, nihče ne razmišlja za 14 dni vnaprej," priznava Pogačarjev športni direktor.

Skrivalnice pred vrhuncem sezone?

Pred dnevi se je sklenila Dirka po Dofineji, na kateri je ekipa Jumbo-Visma s Primožem Rogličem pokazala izjemno formo. So ta podvig najverjetneje največjih tekmecev moštva UAE Emirates na Touru spremljali tudi v taboru dvakratnega zmagovalca Toura? "Seveda smo spremljali Dirko po Dofineji, tako kot zdaj spremljajmo dirko po Švici. Vse tiste ekipe, za katere vemo, da bodo v ospredju, so super pripravljene in vemo, da bo Tour zelo zanimiv," priznava Hauptman.

Koliko pa največje ekipe prikrivajo taktične zamisli pred vrhuncem sezone? Najbrž najresnejši kandidati za zmago na Touru tik pred dirko vendarle ne razkrijejo vseh svojih adutov. "Vsak gre svojo pot, a ne verjamem, da se prav veliko skriva. Tako oni kot mi gremo na veliko večino dirk zmagat, pri tem nihče prav veliko ne taktizira. Ne vem tudi, zakaj bi bilo taktiziranje," o tem pravi Hauptman in pristavi: "Vsi vemo, da bodo na Tour vsi prišli kar najbolj pripravljeni, samo tam se bo videlo, kako dobro. Šele v Parizu bo jasno, kdo je najboljši."

"Nihče ne gre dirkat zato, da bi tvegal. Ampak dirka je vseeno dirka in v žaru borbe, verjemite, nihče ne razmišlja za 14 dni vnaprej." Foto: Vid Ponikvar

"Veliko kolesarjev, ki vozi na dirki Po Sloveniji, vozi tudi na dirki Tour de France"

Je pa tudi Hauptman priča rasti največje slovenske dirke v zadnjih skoraj treh desetletjih. Na dirki Po Sloveniji je dirkal leta 1998 in dobil dve etapi. "Ta dirka je bila organizacijsko vedno na zelo visoki ravni in to so v zadnjih letih spoznale tudi največje ekipe na svetu. Zato, ker je tako dobro organizirano in ker je tako dobro poskrbljeno za varnost, sodeluje vse več dobrih ekip, kar se vidi tudi v tem, da veliko kolesarjev, ki vozijo na dirki Po Sloveniji, vozi tudi na dirki Tour de France. Zato smo ne nazadnje tudi mi tukaj," pravi. Na vprašanje, katera etapa bo ključna za Tadeja Pogačarja, pa odgovarja: "V modernem kolesarstvu vsaka etapa pokaže, kdo ne bo zmagal. Šele v Novem mestu pa bomo videli, kdo je najboljši v skupni razvrstitvi."

Preberite še: