Zaradi padca so prisotne bolečine, a se ne predaja #video

Za Domna Novaka (Bahrain Victorious) se je dirka Po Sloveniji začela odlično, saj mu je v uvodni etapi uspelo držati stik s kolesarjema UAE Emirates Tadejem Pogačarjem in Rafalom Majko, tako da ostaja v igri za zeleno majico najboljšega. A je kolesaril v bolečinah, tudi dan pozneje. Dan pred začetkom največje slovenske kolesarske pentlje je namreč padel na treningu, zaradi česar vsak trenutek na kolesu čuti bolečine.

Na nedavnem Giru je Domen Novak opozoril nase in dal vedeti, da ima močne noge. V predzadnji, kraljevski etapi je osvojil odlično drugo mesto. Le Italijan Alessandro Covi je bil tisti dan boljši od njega. Član UAE Emirates ga je prehitel za 32 sekund in požel vso slavo.

Nove dvoboje s tem arabskim moštvom ima tudi na dirki Po Sloveniji, a je sprva kazalo, da bo imel velike težave sploh kolesariti na največji slovenski kolesarski pentlji. Dan pred začetkom je namreč na treningu padel s kolesa, kar je pustilo posledice.

"Spal sem bolj slabo. Vedno je najslabši drugi, tretji dan po padcu. Vse me malo boli."

Sicer se to v prvi etapi ni videlo, ko je v zadnjih 60 kilometrih bil bitko s kolesarjema UAE Emirates Tadejem Pogačarjem in Rafalom Majko. V zaključnem šprintu je imel Poljak največ moči, a je bil Domen kljub vsemu zelo zadovoljen, da je toliko iztržil po vseh težavah, ki jih ima.

V sredo je Domen Novak bil bitko s Tadejem Pogačarjem in zmagovalcem dneva Rafalom Majko. Foto: Vid Ponikvar

"Spal sem bolj slabo. Vedno je najslabši drugi, tretji dan po padcu. Vse me malo boli. Upam, da bom v petek bolje. Da se bom dobro odrezal," je dejal član Bahrain-Victorious, ki v drugi šprinterski etapi ni imel tako burnega dogajanja kot dan prej. Kolesaril je v rdeči majici, ki pripada najboljšemu po številu točk. Sicer jih je imel po prvem dnevu Majka več, vendar ne more hkrati nositi več majic in je imel na plečih prestižno zeleno za najboljšega na dirki.

"Vedel sem, koga moram držati v prvi etapi, če ga bom le lahko. Držal sem ga."

A to zanj ni prva majica na največji slovenski dirki. Leta 2015 je kot član Adrie Mobila osvojil belo majico za najboljšega mladega kolesarja do 23 let: "Vedno je lepo imeti majico. Ni pomembno, kakšne barve. Vesel in ponosen sem, da jo imam."

Foto: Alenka Teran Košir

V boju za skupno zmago bosta pomembna petek in sobota, ko bosta na sporedu zahtevni etapi. Že v petkovi od Žalca do celjskega gradu se bo videlo, ali bo lahko držal tempo Pogačarja, ki je osrednji favorit dirke. Lani je v praktično identični etapi skočil na Svetino in v Celje prikolesaril sam, nato pa se je v velikem slogu lotil vzpona na celjski grad. Dan za tem bo sledila še kraljevska etapa s ciljem na Veliki Planini, ki bo dokončno okronala zmagovalca dirke.

Čeprav so bolečine prisotne in ga bremenijo, je vesel, da so noge močne: "Presenetil sem se. Vedel sem, koga moram držati v prvi etapi, če ga bom le lahko. Držal sem ga. Bomo videli, kaj bo naslednje dni. V petek bo že tako, da se bomo spet pogledali s fanti, kdo ima najmočnejše noge. Nato bo sledila še četrta etapa, ki bo spet pokazatelj moči."