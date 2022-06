V Novi Gorici pozornost plenile zanimive gospe iz 19. stoletja

Na startu prve etape letošnje kolesarske dirke Po Sloveniji so na Bevkovem trgu v Novi Gorici veliko zanimanja požele gospe, oblečene v opravo iz 19. stoletja. Medtem ko so se nastavljale fotografskim objektivom, smo jih vprašali, kdo so in zakaj so se odele v za današnje čase zelo nenavadna oblačila.

"Me smo iz društva aleksandrink," nam je ponosno dejala Andrejka Humar, predsednica društva žena Prvačine in nadaljevala: "Sodelujemo z društvom za ohranjanje dediščine aleksandrink, ohranjamo dediščino oblačenja, način govorjenja, stvari, ki so se jih aleksandrinke naučile, ko so služile v Egiptu. Tale naša kolesarska predstava pa je naključna zaradi tega dogodka. Že lani smo sodelovale v sklopu dirke Po Sloveniji in so nas povabili še letos."

A aleksandrinke in kolesa imajo tudi globljo vez, nam je še povedala gospa Humar: "Je pa tako, da je bilo včasih kolo redkost, resnično dragoceno in marsikatera aleksandrinka, ki je prišla domov, si je kupila kolo. Predvsem zato, da je lahko hodila v Gorico po opravkih in tako naprej. Tudi iz Egipta so namensko pošiljale denar domov, da so si domači lahko kupili kolo in si z njim nekoliko olajšali življenje."

Foto: Simon Kavčič