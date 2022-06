Po kaotičnem zaključku izpostavil Mezgeca in omenil Rogliča

Najdaljša etapa na dirki Po Sloveniji se je končala ob pravem času, saj se je karavana kolesarjev v Rogaški Slatini izognila fronti, ki je prihajala s severozahoda. Ceste so posledično ostale suhe, kar je omogočalo varnejši šprint. Za to, da je bila selekcija v zaključku razredčena, so med samo etapo od Ptuja do Rogaške Slatine poskrbeli kolesarji Bahrain Victorious.

Fotozgodba 2. etape (Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida)

Tako kot v prvi etapi so tudi drugi dan uprizorili svoj šov, ki pa ni imel pravega zaključka, saj so želeli, da bi se novinec v moštvu Matevž Govekar v šprintu povzpel višje. "Vedeli smo, da so ekipe, ki so narekovale ritem, zdesetkane. Želeli smo se znebiti konkurence šprinterjev. Ni uspelo najbolje. Matevž je bil samo deveti, kar ni najboljši rezultat. Dobra izkušnja za naprej," je po koncu komentiral Matej Mohorič, ki je skupaj z Janom Tratnikom veliko časa diktiral tempo na čelu glavnine. Zmagovalec 2. etape dirke Po Sloveniji je postal Dylan Groenewegen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ni bilo idealno, a je Dylan našel svojo pot"

Osrednji favorit za končno zmago je bil Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco). Že pred začetkom etape je njegov moštveni kolega Luka Mezgec dal vedeti, da bodo ta dan iskali priložnost za zmago in tako na najboljši možen način potrenirali simulacijo "vlaka" za Tour de France.

Luka Mezgec je imel na koncu razlog za nasmeh, čeprav v šprintu ni šlo vse gladko. Foto: Vid Ponikvar

Dylanu je uspelo osvojiti drugo etapo in še drugič v karieri je bil najhitrejši na dirki Po Sloveniji s ciljem v Rogaški Slatini. Prvič leta 2018 kot moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi. V ciljnem šprintu je prehitel Belgijca Lionela Taminiauxa (Alpecin Fenix) in tretjega Nemca Pascala Ackermanna (UAE Emirates).

"Kar kaotično je bilo, čeprav je bila majhna skupina. Ni bilo idealno za nas. Predstavljal sem si, da bomo lepše izpeljali zaključek. V krožišču 800 metrov pred ciljem smo izgubili šprinterja. Dylan je ostal za mano, dve, tri pozicije. Težko je bilo nadzirati hitrost. Malce sem zmanjšal. Tudi sam sem bil nekoliko blokiran, da bi izpeljal zaključno delo za Dylana. Ta je nato našel svojo pot ven in pokazal, da je najboljši," je razburljiv zaključek pokomentiral Mezgec.

Zeleni Majka jasen: Jutri bomo skušali zmagati s Tadejem

"Ekipa je odlično opravila delo. Vedno imam nekoga, da mi krije hrbet. Na koncu mi je Luka naredil nekaj prostora in sem odšprintal. Vesel sem, da sem še drugič zmagal v Sloveniji. Luka mi je veliko povedal o dirki, Sloveniji, sem pa enkrat že zmagal, ko sem bil skupaj z Rogličem (Primo Roglič, op. a.). Kolesarstvo je v Sloveniji priljubljeno in lepo je dirkati ter zmagati," so bile besede Nizozemca, ki se je leta 2020 znašel na udaru kritik, ko je na Dirki po Poljski v šprintu potisnil Fabia Jakobsna v ograjo.

Bo Tadej Pogačar po koncu petkove etape nosil zeleno majico vodilnega? Foto: Vid Ponikvar

V zeleni majici vodilnega ostaja Rafal Majka, ki je bil najhitrejši uvodni dan od Nove Gorice do Postojne, izpostavlja pa, da bodo skupaj s Tadejem Pogačarjem napadli že v petek, ko bo na sporedu nov razburljiv dan. Zaključna vzpona na Svetino in Celjski grad bosta naredila osrednjo selekcijo, tudi v boju za zeleno majico. Lani je slovenski šampion ravno na zelo podobni trasi naredil odločen korak proti končnemu uspehu.

"Jutri bomo skušali zmagati s Tadejem," je jasen Majka, ki je sicer leta 2017 osvojil slovensko kolesarsko pentljo.