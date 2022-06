"Malce 'glumiš', saj znaš" #video

"Osredotočen bodi, naj te ne zanese. Ok? Mirno lepo kroži. Tako kot do zdaj. Ok? Malce 'glumiš', saj znaš. Ko ti bo zmanjkalo za piti, takoj javi. Vseskozi sem tukaj. Boš čokoladko? Glej, da imaš vodo vseskozi mrzlo. Moraš biti hladen. Samo tako lepo. Super," je Uroš Repše v drugi etapi dirke Po Sloveniji dajal navodila iz avta 19-letnemu Vidu Jeromlu v skupini šestih kolesarjev, ki so se odločili za beg.

Repše je še lani kolesaril, zdaj pa pri 28 letih kot pomočnik športnega direktorja pri Kolesarskem klubu Kranj pomaga z nasveti mlajšim kolesarjem.

Za Vida je bila četrtkova izkušnja nekaj posebnega, saj se je podal v beg, ki na koncu sicer ni bil uspešen do konca. Prvič namreč nastopa na največji slovenski kolesarski dirki, povrhu vsega pa je bila njegova predstava vidna širšemu kolesarskemu avditoriju, saj dirko prenaša tudi EuroSport.