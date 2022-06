Začelo se je s pretresom, končalo s slavjem, v zraku ostaja vprašaj

Za prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja in njegovo ekipo se dan na dirki Po Sloveniji ni začel po željah, saj so v ekipi potrdili pozitivni primer na covid-19. Na srečo virus ni zaustavil slovenskega šampiona, ki je nato v velikem slogu opravil s tretjo etapo in konkurenco ter oblekel zeleno majico najboljšega. Največja bojazen pri UAE Emirates zdaj niso več tekmeci, ampak morebitna nova okužba s koronavirusom.

Koronavirus je v zadnjem obdobju spet posegel v vsakdanje življenje. Nič drugače ni pri športnikih. Iz vrst UAE Emirates so danes zjutraj sporočili, da je ekipa zapustila Dirko po Švico, potem ko sta bila pozitivna na covid-19 Švicar Marc Hirschi in Italijan Diego Ulissi. Tudi na dirki Po Sloveniji so morali potrditi pozitiven primer. Pri jutranjem testiranju je bil nesrečnik Mikkel Bjerg, ki je moral predčasno končati največjo slovensko kolesarsko pentljo, ob njem pa še Norvežan Vegard Stake Laengen, s katerim sta bila skupaj v sobi.

Fotozgodba 3. etape (Vid Ponikvar in Matic Klanšek Velej/Sportida)

"Poskušamo se kar se da izolirati in preživeti brez nadaljnjih okužb"

"Na Švici je stanje kar grozno, naši niso štartali etape, na dirki Po Sloveniji pa je bil Mikkel pozitiven. Je kar stresno, ampak nič ne moremo. Poskušamo se kar se da izolirati in preživeti brez nadaljnjih okužb. Malce je smola. Takšen občutek imam, kot da le kolesarji nastradamo zaradi koronavirusa. Ljudi se ne testira več, maska ni več obvezna niti na letalih, kjer je najbolj kritično. Potem prideš na dirko, nimaš nobenih simptomov in si pozitiven. Protokol je tak, da moraš zapustiti dirko, kar pa je bolje, da ne pride do posledic in morebitnih novih okužb," je pred začetkom tretje etape govoril Tadej Pogačar, ki je letos že bil okužen, a se tudi sam zaveda, da virus ne počiva, zato bo potrebna velika pazljivost. Zlasti, ker je pred vrati sloviti Tour de France, na katerem bo tretjič zapored skušal osvojiti naslov najboljšega.

Foto: Vid Ponikvar

Na dobri poti, da še drugič v vrsti dirko Po Sloveniji, pa je po tretji etapi. Tako kot lani je poglavitno delo opravil tudi letos v zelo podobni etapi z začetkom v Žalcu, ki je imela v zaključku prav tako vzpona na Svetino in ciljni na Celjski grad.

A ni šlo vse, kot so si zamislili. Blizu vzpona na Svetino so izgubili Portugalca Ruija Oliveiro, ki je padel na spolzkem cestišču v Celju, kjer je bila pred tem močnejša ploha.

"Nič ni bilo z lahkoto"

Vzpon na Svetino je bil spet strateško pomemben. Pogačar in Rafal Majka, ki je bil do današnjega dneva v zeleni barvi, sta potegnila, v ozadju pa sta jima sprva sledila Domen Novak in moštveni kolega pri Bahrain-Victorious Matej Mohorič. A je iz slednjega dvojca kmalu odpadel Novak, ki je dan pred začetkom dirke padel, kar je pustilo posledice. Ob huronskem vzdušju ob progi je Pogi prvo mesto na gorskem cilju prepustil moštvenemu kolegu, s katerim sta se odpeljala v dolino. "Noro vzdušje. Tudi, če je bilo takšno vreme, so prišli. Hvala vsem, ki so nas spodbujali. Res je lepo videti, kako navijajo ob progi."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pri spustu je največ tvegal Nicola Conci (Alpecin Fenix), ki je ujel priključek s kolesarjema UAE Emirates. Pri vzponu na Celjski grad je Tadej še enkrat skočil in se otresel tekmecev ter v velikem slogu prišel do zmage in zelene majice vodilnega. Od slovenskih kolesarjev se je odlično odrezal šprinter po duši Luka Mezgec (Slo/BikeExchange - Jayco), ki je kot četrti prikolesaril na cilj in pokazal močne noge: "Na vzponu čez Celjsko kočo sem dal vse od sebe. Vedel sem, kje je moj limit. Kilometer do vrha sem izpustil skupino in upal, da bom na spustu nadoknadil zaostanek, kar se je tudi zgodilo in potem se se samo še varčeval za zaključni sprint, na žalost samo za četrto mesto. Ko sem videl na začetku, da je začel Tadej narekovati tempo, sem začel gledati watte in sem šel v svojem tempu. Nimamo kaj, je le prvi kolesar sveta, jaz pa sem le sprinter," je dejal Mezgec.

"Na koncu je bilo videti idealno, a smo imeli zaplet. Štartalo nas je le pet. Kapo dol vsem. Pred Svetino je padel še Rui. Spust s Svetine je bil nevaren. Lani je bil tudi dež, vendar cesta ni bila tako spolzka. Kot drsalnica je bila. Z Rafalom sva šla zelo previdno. Na koncu je šlo na polno. Nič ni bilo z lahkoto. Želel sem pridobiti prednost. Uspelo je," je dan pokomentiral Pogačar.

Pogačar bi šel rad na Tour in komaj čaka sobotni dan

A je verjetno v taboru UAE Emirates prisoten strah, če bo pozitiven na covid-19 še kdo, kar bi otežilo tekmovanje na slovenski dirki, na kateri sta do konca še dve etapi: "Nekako smo res na trnih zaradi covida. Zaradi varnosti sta šla dva domov. Upam, da se virus ne bo širil med kolesarji naprej. Vidimo, kako je v Švici. Upajmo, da se bo do Toura umirilo. Škoda, da je takšen položaj v kolesarstvu. Skušamo biti izolirani, kolikor smo lahko. Radi bi šli na Tour."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za prvega kolesarja sveta bo posebna sobotna etapa, saj bo šla skozi njegovo Komendo, končala pa na Veliki Planini, kjer lahko pričakujemo veliko število ljubiteljev kolesarstva; "Jutri bo posebna etapa zame. Še bližje doma, še več prijateljev, verjetno še več gledalcev in komaj čakam."