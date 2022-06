Zakaj so ženske najlonke obvezna oprema kolesarske karavane? #video

Kaj se dogaja v ozadju kolesarske dirke Po Sloveniji? Česa ne vidimo, a je prav tako pomembno kot dogajanje, ki ga spremljamo na trasi in skozi objektive fotoaparatov in televizijskih kamer? Pridružili smo se maserju ekipe Team BikeExchange - Jayco Mihi Peterlinu, ki nam je med drugim razložil, zakaj so ženske najlonke sestavni del obvezne kolesarske opreme. Danes, ko se bo živo srebro spet približalo 30 stopinjam Celzija, bodo še kako iskane in zaželene.

Spremljevalno osebje je ključno za nemoteno delovanje in dogajanje znotraj kolesarskih ekip. Na tretji etapi dirke Po Sloveniji smo se pridružili maserju ekipe Bike Exchange Mihi Peterlinu in imeli marsikaj videti.

Del njegovih obveznosti si lahko ogledate v zgornjem videu Ane Kovač, del pa vam pokažemo skozi fotografije.

Pred etapo je obvezen pregled vozil. Foto: Ana Kovač

V spremljevalnem avtomobilu ima vsak kolesar torbo z rezervnimi oblačili in čevlji. Foto: Ana Kovač Še zadnji pogovori in usklajevanja pred dirko Foto: Ana Kovač Pozdrav Luke Mezgeca, enega vidnejših kolesarjev ekipe Team BikeExchange - Jayco Foto: Ana Kovač Določanje lokacije okrepne postaje Foto: Ana Kovač Iskanje ustrezne lokacije za predajo hrane in pijače kolesarjem Foto: Ana Kovač Priprava vrečk, t. i. musettes za kolesarje. V njih so geli, riževe ploščice in bidoni. Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač V vročih dneh športni maserji pripravijo tudi hladilne nogavice. V ženske najlonke natlačijo led, jih zavežejo in ločijo na posamezne enote. Foto: Ana Kovač Kolesarji hladilne najlonke zatlačijo za dres, pri tilniku, ko se led topi, jih prijetno hladi. Foto: Ana Kovač

V današnji kraljevski etapi dirke Po Sloveniji s ciljem na Veliki planini bodo hladilne najlonke prišle še kako prav. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Pri delu spremljevalne ekipe je občasno ogromno čakanja, pogosto pa je delo tako natrpano, da si je težko predstavljati. Foto: Ana Kovač

Prihod kolesarske karavane in oskrba kolesarjev Foto: Ana Kovač Z oddajo vrečk pa dan športnega maserja na dirki Po Sloveniji še zdaleč ni končan. Kolesarje je treba pričakati v cilju, v hotelu pa se dan nadaljuje z masažami in podobnimi dejavnostmi. Dan je dolg, noč pa vedno prekratka ... Foto: Ana Kovač

