Kolesarski predator z deškim obrazom

Temelji so postavljeni in kar je videti na daleč, imajo trdno osnovo. Tadej Pogačar je zadnji test pred svojim tretjim Tourom opravil z odliko, s skupno zmago in krepitvijo prijateljskih vezi s svojim najpomembnejših pomočnikom v gorskih etapah Rafalom Majko. Nahranjen z navijaško energijo, svoje kože ne na francoskih cestah ne bo poceni prodajal. Pogačar pri skoraj 24 letih zdaj ni več samo nek čudežni meteor, ki je po naključju treščil ob kolesarski planet, mladenič iz Klanca pri Komendi, je eden najuspešnejših kolesarjev na svetu. Kot kaže lestvica UCI najboljši na svetu.

Zmaga Tadeja Pogačarja na dirki Po Sloveniji ni nič presenetljivega, pravzaprav bi bilo edino presenečenje, če dirke na domačih cestah, v soboto celo na cesti, ki pelje skozi njegov domači kraj Klanec pri Komendi, kjer se je prvič spoznal s kolesom, z instrumentom, na katerega najbolje in najraje igra, ne bi dobil.

Že čez 12 dni se začenja Tour

Na Dirko po Franciji, ki se že čez 12 dni z vožnjo na čas začenja v Kobenhavnu na Danskem, se lahko poda brez večjih skrbi, a zgolj glede svoje pripravljenosti, druga skrb, naraščajoče število okužb s covidom-19 v svetu kolesarstva, vsekakor ostaja oz. je vse bolj grozeča.

Eden od članov ekipe UAE, Mikkel Bjerg, je zaradi okužbe s koronavirusom pred 3. etapo zapustil dirko Po Sloveniji. Foto: Sportida

Za zdaj sta okužena najmanj dva pričakovana člana UAE-jeve postave za Tour, Mikkel Bjerg, ki je vozil na dirki Po Sloveniji, in Marc Hirschi, ki je svojo formo testiral na Dirki po Švici. Glede na muhavost virusa, ki tudi po dobrih dveh letih še vedno kaže zobe, oslabljene, pa vendar, se zna zgoditi, da bo "padel" še kdo.

Neznanska enostavnost

Kar pa zadeva Pogačarja se zdi, kot da je zanj vse skupaj tako neznansko enostavno. Mnogi mu že zdaj napovedujejo tretjo zaporedno zmago na Touru, kar je bržkone preuranjeno, saj že ena neumnost – kot denimo lani velik kartonast transparent ene od gledalk, ki je v 1. etapi Toura želela preko TV kamer pozdraviti svoja starša, nato pa nehote povzročila pravi masaker na cesti – lahko povzroči velik zaostanek za vodilnim, če ne vodi celo do poškodbe ali bognedaj odstopa.

Rezultatski padci so neizbežni, ključno je, kako se z njimi spoprimeš

"Tadej ima poseben talent za to, da ostane osredotočen, da je hvaležen in pozitiven. Vse te lastnosti mu bodo zelo koristile v trenutkih, ko bo naletel na ovire. Če pade, če se polomi, če mu rezultatsko ne bo šlo," pravi nekdanji športni direktor ekipe UAE Emirates Allan Peiper. Za zdaj njegova kariera doživlja predvsem vzpone in se padcev, takih in drugačnih, ogiba v velikem loku, a dejstvo je, da so tudi ti del "posla" in da pot slehernemu smrtniku prekrižajo slej ali prej in se je nanje treba privaditi.

Kolesarski fenomen sestavljal cel kup dejavnikov

Njegov nekdanji trener Miha Koncilija pravi, da je za Pogačarjev uspeh sokriv skupek dejavnikov, ki so se povezali v to, da danes govorimo o kolesarskem fenomenu.

"Seveda sta ključna tudi taktika in inteligenca, poznavanje kolesarstva, da veš, kdaj iti zraven, kdaj iti na polno … Tadej zna iti tudi čez prag bolečine, ima res izstopajoče fiziološke predispozicije ter veliko sposobnost regeneracije, kar mu pomaga, da se res lahko hitro spočije in pripravi na naslednji dan," pravi Koncilija, danes eden ključnih mož v ekipi Pogi team, mladinskem pogonu KD Rog, katerega mecen je prav Tadej Pogačar.

Klanci so že od nekdaj Pogačarjeva specialnost. Foto: Vid Ponikvar

Po prvi zmagi na Krvavcu se je zaljubil v klance

Pogačar se je s kolesarstvom resneje začel ukvarjati leta 2009, pri 11 letih. "Moja prva večja zmaga je bila zmaga na Dirki na Krvavec leta 2009, v moji prvi sezoni v kategoriji deček C. Spomnim se, da sem se takrat navdušil, ampak res navdušil, za plezanje v hribe s kolesom," nam je fant, doma prav s Klanca, povedal v enem od intervjujev.

Kolesarsko se je kalil v Kolesarskem klubu Rog pri prej omenjenemu trenerju Konciliji, tesno je sodeloval z zdajšnjim selektorjem slovenske članske reprezentance in športnim direktorjem pri ekipi UAE Emirates Andrejem Hauptmanom, čigar mnenje in nasvete izjemno spoštuje in upošteva, na podlagi njegovega mnenja se je tudi odločil za prestop k tej ekipi svetovne serije, čeprav je na mizi imel tudi druge pogodbe, ter trenerjem Markom Polancem, ki Pogačarja hvali kot velikega garača.

Pogačar s svojim nekdanjim trenerjem Markom Polancem. Foto: Sportida

Leta 2019 je iz nekdanjega Roga, pozneje preimenovanega v ekipo Ljubljana Gusto Xaurum, prestopil v klub najvišjega ranga UAE Emirates, kjer je s 13. mestom v skupni razvrstitvi nase opozoril že na prvi dirki sezone Tour Down Under (Dirka po Avstraliji), nato pa eksplodiral na tretji kolesarski preizkušnji, 45. izvedbi dirke po portugalski pokrajini Algarve (Volta ao Algarve), kjer je v žep pospravil etapno zmago in zmago v skupni razvrstitvi, in nato z 20 leti postal še najmlajši zmagovalec Dirke po Kaliforniji.

Leta 2018 je zmagal na Dirki prihodnosti (Tour de l'Avenir), ki se je je prijel vzdevek Tour za mlade, in leta 2016 na cestni dirki evropskega prvenstva v kategoriji mladincev osvojil bron.

Na dirki Po Sloveniji je najprej osvojil belo majico. Za najboljšega mladega kolesarja je bil razglašen leta 2017 in 2018. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V letih 2017 in 2018 je na domači dirki Po Sloveniji oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja, kar je leta 2016 uspelo zmagovalcu Toura 2019, leto dni starejšemu Eganu Bernalu.

Da je zmagal na dveh dirkah po Franciji zapored, da ima v žepu zmage na ultra spoštovanih kolesarskih spomenikih Liege-Bastogne-Liege in Lombardija, da je s solo napadom 52 km pred ciljem na dirki Strade Bianche navdušil svetovno kolesarsko javnost, pa je tako ali tako že del kolesarske zgodovine.

Leta 2022 se je vpisal tudi med zmagovalce italijanske klasike Strade Bianche. Foto: Guliverimage

Ob vseh naštetih rezultatskih presežkih sam še vedno trdi, da se na kolesu predvsem zabava in ne kuje načrtov, kako preseči čim več mejnikov, …

Če je to recept za uspeh, naj traja.

