Pogačar in Majka z eno potezo nasmejala, z drugo navdušila vse

Kolesarja UAE Emirates Tadej Pogačar in Rafal Majka sta še enkrat več pokazala, zakaj sta prvi imeni 28. dirke Po Sloveniji. S tekmeci sta se poigrala tudi v kraljevski sobotni etapi, ki si jo je v živo ogledalo ogromno privržencev kolesarstva. Slovenski šampion si je tako tlakoval pot do druge zaporedne skupne zmage na največji slovenski kolesarski pentlji, dnevno slavo pa prepustil moštvenemu kolegu.

Noro vzdušje ob trasi četrte etape dirke Po Sloveniji je spominjalo na največje dirke na svetu. Tadej Pogačar je v prvi vrsti tisti, ki je ob ceste privabil največji delež navijačev. Vendarle je prvi kolesar sveta, povrhu vsega dvakratni zaporedni junak Dirke po Franciji in še bi lahko naštevali.

Svoje mojstrstvo kaže tudi na slovenski preizkušnji, ki je zanj generalka pred pohodom do morebitnega trojčka na dirki Tour de France. Skupaj z izkušenim ekipnim kolegom pri UAE Emirates Rafalom Majko sta deklasirala tekmece v prvi etapi, nato v tretji in zdaj še v četrti. Sobotni dan je imel poseben predznak za mlajšega Tadeja, saj je bilo ogromno ljudi ob progi, najbolj pa se je razveselil vožnje skozi domači kraj. Komenda je bila nabito polna in sovaščani so mu dali dodaten zagon za zaključek, ki ga je odpeljal v velikem slogu. Sta ga odpeljala z Majko.

Vzdušje v Komendi

Pogačar navdušen nad tem, kar je videl

"Hvala navijačem! Hvala vsem, ki so prišli. To je res fantastično. Nekaj takšnega doživiš na največjih dirkah," je ob pogledu na vzdušje ob progi dejal številka ena med kolesarji.

Majka in Pogačar sta na Kranjski Rak nemudoma dala vedeti, da bosta preostalim pustila le drobtinice. Složno sta se peljala proti vrhu in nato zavila še desno na Veliko Planino, kjer je bilo ob novem asfaltu ogromno navijačev, ki so pozdravili njuno zmago. Vprašanje je bilo, kdo bo pobral dnevno slavo. Nekako je bilo pričakovati, da bo Pogi pustil etapno zmago Poljaku, sam pa zadržal zeleno majico vodilnega.

Foto: Vid Ponikvar

Tik pred prihodom v cilj je bilo celo videti, da sta se šla otroško igro "kamen, škarje, papir" in zmaga je pripadla Majki. Ali sta bila dogovorjena, da bo Poljakov papir premagal Pogačarjev kamen, vesta sama. Ne glede na to, sta pobrala vso slavo in nadaljujeta s kraljevanjem na dirki Po Sloveniji, s tem pa pošiljata svetovni kolesarski karavani sporočilo, da bosta močna na Dirki po Franciji.

Tako kot sta pred dnevi na Kriteriju po Dofineji Primož Roglič in Jonas Vingegaard v cilj prišla krepko pred tekmeci in se z roko v roko pripeljala v cilj, sta člana UAE Emirates zdaj naredila podobno in prav tako dala vedeti, kako močna sta.

Foto: Vid Ponikvar

"Z Rafo sva pokazala, da sva močna v klanec, kot ekipa smo močni na ravnini. Mislim, da nimamo razloga za skrb. Ekipa Bahrain Victorious je kot vsako etapo začela napadati. Sledili smo. Izgubili smo dva kolesarja. Jan Polanc je bil na koncu super močan in naju je z Rafo pripeljal do zadnjega vzpona, na katerem je bil napad na polno. Danes je bilo zelo vroče, zlasti pri zadnjem vzponu, venda,r nič kaj nenavadnega. Bolj zadovoljen ne bi mogel biti," je dan pokomentiral slovenski šampion.

Poljak se je zahvalil Tadej

"Danes smo zmagali, hvala Tadeju in celotni ekipi. Vsi vemo, da je Tadej na klancih veliko močnejši od mene, pravzaprav od kogarkoli, a danes mi je bilo dovoljeno zmagati in tega sem resnično zelo, zelo vesel. Presrečen sem. Tudi naša forma je pred Tourom odlična," je v cilju povedal Rafal Majka in pohvalil tudi odlično navijaško vzdušje ob trasi.

Dnevno slavo je pobral Rafal Majka, ki je vknjižil drugo etapno zmago na letošnji dirki Po Sloveniji. Tadej Pogačar ostaja v zeleni majici vodilnega. Foto: Vid Ponikvar

V skupnem seštevku ima pred zadnjim dnem Pogačar tri sekunde prednosti pred Majko, ki je leta 2017 osvojil dirko Po Sloveniji, tretji Domen Novak (Bahrain-Victorious) pa zaostaja že 1:56. V nedeljo kolesarje čaka še 155,7 kilometra dolga trasa od Vrhnike do Novega mesta.

Izidi 4. etape dirke Po Sloveniji: 1. Rafal Majka (Pol/UAE Emirates) 3;52:52

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) isti čas

3. Fernando Barcelo Aragon (Špa/Caja Rural - Seguros RGA) + 0:22

4. Alex Tolio (Ita/Bardiani CSF Faizane) 0:24

5. Vincenzo Albanese (Ita/Eolo - Kometa) isti čas

6. Vojtech Repa (Čerš/Kern Pharma) 0:28

7. Sean Bennett (ZDA/China Glory Continental) 0:33

8. Robert Stannard (Avs/Alpecin Fenix) 0:52

10. Jon Agirre Egana (Špa/Kern Pharma) 0:55

11. Domen Novak (Slo/Bahrain Victorious) isti čas

23. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) 1:48

29. Jaka Primožič (Slo/Slovenija) 2:23

36. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 4:18

37. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 4:44

40. Jan Tratnik (Slo/Bajrain Victorious) 4:56

Skupni vrstni red: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 15;35:44

2. Rafal Majka (Pol/UAE Emirates) + 0:03

3. Domen Novak (Slo/Bahrain Victorious) 1:56

4. Vincenzo Albanese (Ita/EOLO Kometa) 2:06

5. Vojtech Repa (Češ/Kern Pharma) 2:17

6. Nicola Conci (Ita/Alpecin Fenix) 2:41

7. Paul Double (VBr/Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) 2:56

8. Joel Nicolau Beltran (Špa/Caja Rural - Seguros RGA) 3:04

9. Fernando Barcelo Aragon (Špa/Caja Rural - Seguros RGA) 3:16

10. Davide Gabburo (Ita/Bardiani CSF Faizane) 3:47

16. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 6:26

23. Jaka Primožič (Slo/Slovenija) 13:18

24. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange - Jayco) 13:33

30. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 16:29

33. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 20:00

38. Gal Glivar (Slo/Adria Mobil) 24:37

