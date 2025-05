Napoved cene Cardano: bi lahko ADA dosegel mejo 10 dolarjev prej kot pričakuje večina?

Žeton ADA pri Cardanu tiho pridobiva zagon na trgu kriptovalut. Nedavni dogodki in novi kazalniki nakazujejo, da bi lahko bil pred vrati občuten porast cene. Bi lahko ADA dosegel mejo 10 dolarjev prej, kot večina pričakuje? Ta članek se poglobi v najnovejše novice in tržne signale, ki bi lahko Cardano ponesli na nove višave.

Povpraševanje po $XYZ močno raste – kapitalizacija se približuje 15 milijonom dolarjev

Projekt XYZVerse ($XYZ), ki združuje svet športa in kriptovalut, je pritegnil izjemno zanimanje med vlagatelji. Za razliko od večine memecoinov se XYZVerse predstavlja kot dolgoročni projekt z jasno zastavljeno časovnico in predano skupnostjo. Pred kratkim je bil izbran tudi za Najboljši novi meme projekt, kar dodatno potrjuje njegovo verodostojnost.

Gibanje cen in načrti za borzne uvrstitve

V fazi predprodaje je žeton $XYZ zabeležil stabilno rast. Od začetne vrednosti 0,0001 dolarja se je povzpel na 0,003333 dolarja, pri čemer naslednja faza predvideva zvišanje na 0,005 dolarja. Končna cena predprodaje bo znašala 0,02 dolarja, nato pa bo žeton uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze (CEX in DEX).

Predvidena kotacijska cena v višini 0,10 dolarja bi lahko zgodnjim vlagateljem prinesla kar tisočkratni donos, seveda pod pogojem, da projekt doseže načrtovano tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih že več kot 13 milijonov dolarjev, predprodaja pa hitro napreduje proti novemu pomembnemu mejniku – 15 milijonom dolarjev. Takšno zanimanje jasno kaže na veliko povpraševanje tako s strani malih kot institucionalnih vlagateljev.

Nagrade za prave šampione

V ekosistemu XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni člani niso le gledalci – za svojo zvestobo so nagrajeni z airdropi žetonov XYZ. Gre za igro, kjer strastni sodelujoči zmagujejo.

Pot do zmagoslavja

Z dobro zasnovano tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na borze in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ zasnovan za dolgoročni uspeh. Vsak korak je premišljeno načrtovan za utrjevanje cene in gradnjo skupnosti, ki verjame, da je to začetek nečesa velikega.

Cardanov ADA: zelena kriptovaluta, pripravljena izzvati Ethereum

Cardano vzbuja veliko pozornosti v svetu kriptovalut. Gre za prilagodljivo in razširljivo blockchain platformo, zasnovano za pametne pogodbe. To pomeni, da lahko razvijalci ustvarjajo decentralizirane finančne aplikacije, nove kriptožetone in celo igre. V središču Cardana je njegova izvorna kriptovaluta, ADA. Podobno kot Ethereumov ETH omogoča ADA uporabnikom shranjevanje vrednosti, plačevanje in sodelovanje v "stakingu" na omrežju.

Kar Cardano ločuje od drugih, je njegov okolju prijazen pristop. Uporablja mehanizem Ouroboros "proof-of-stake", ki je veliko prijaznejši do okolja kot energetsko potratni "proof-of-work", ki ga uporabljajo nekatere druge kriptovalute. Cardanov blockchain je tudi pametno razdeljen na dve plasti: ena za transakcije in ena za pametne pogodbe. Ta zasnova bi lahko omogočila obdelavo do milijon transakcij na sekundo. Od uvedbe izvornih žetonov Cardano leta 2021 so interakcije s pametnimi pogodbami postale varnejše in cenejše. V trenutnem tržnem ciklu je ADA videti privlačna. Njena osredotočenost na trajnost in razširljivost jo dobro postavlja v primerjavi s konkurenti, kot je Ethereum. Z naraščajočim povpraševanjem po učinkovitih in okolju prijaznih kriptovalutah bi ADA lahko dosegla znatno rast.

Čeprav ADA kaže potencial, XYZVerse (XYZ) ponuja edinstveno mešanico športa in meme kulture ter cilja na 20.000-odstotno rast v trenutnem bikovskem trgu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.