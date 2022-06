Šampion Pogačar dočakal, kar si je vseskozi želel

Mitja Mahorič, Jure Golčer, Diego Ulissi, Primož Roglič in Tadej Pogačar je peterica kolesarjev, ki se lahko pohvali z dvema zmagama na dirki Po Sloveniji. Pogačar in Mahorič sta med njimi edina, ki jima je uspel podvig ponoviti dve leti zapored.

Na letošnji 28. izvedbi je že prvi dan dal vedeti, da ima močne noge. Ne glede na to, da je prišel v domovino neposredno z višinskih priprav. In takrat vrtljaji še niso takšni, kot si kolesarji želijo. Vendarle ima v glavi Tour de France, ki se bo začel 1. julija v Kopenhagnu, zato tempira formo za osrednji vrhunec sezone.

Tadej Pogačar, Matej Mohorič in Rafal Majka so bili močni na vzponu na Trško goro. Foto: Vid Ponikvar

Da bo na Dansko prišel dobro pripravljen, je lepo pokazal na celotni domači preizkušnji, ki jo je za razliko od drugih konkurentov za rumeno majico na Touru vzel kot generalko. Drugič zapored. In drugič zapored jo je osvojil. Suvereno je njegova ekipa opravila s tekmeci. Skupaj z Rafalom Majko sta blestela od prvega dne naprej. Drobtinice sta pustila preostalim. Poljak je zmagal v prvi in četrti, Pogi v tretji in peti etapi. Zadnji dan je po spektaklu na Trški gori skupaj z Matejem Mohoričem in Majko prikolesaril v Novo mesto, v ciljnem šprintu pa je imel največ moči Pogi in za las prehitel reprezentančnega kolego.

Pogačarja so podražili že prvi dan

"Vesel sem, da smo tudi danes uspeli. Vesel sem, da smo z ekipo tako uspešno izpeljali dirko Po Sloveniji. Vzdušje je bilo lepo, dirkali smo prav tako super. Ne bi mogli bolje zaključiti. Vedno sem si želel tu v Novem mestu šprintati, a je bilo preveč kolesarjev zraven. Vesel sem, da sem imel priložnost in jo izkoristil," so bile prve besede Pogačarja po drugi etapni in skupni zmagi na dirki Po Sloveniji.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko so uvodni dan pri ekipi Bahrain-Victorious skušali narediti peklenski tempo na trasi, sta skočila Pogačar in Majka ter zamajala vse temelje. Domen Novak (Bahrain-Victorious), na koncu odličen tretji kolesar dirke, je bil edini, ki jima je lahko sledil.

Jasno je bilo, da se ga bosta v nadaljevanju dirke člana UAE Emirates želela otresti. To sta storila v tretji etapi s ciljem na Celjskem gradu, kjer je bil tako kot lani najhitrejši na cilju Pogačar in oblekel majico vodilnega, ki je ni izpustil več iz rok.

"Na Dirko po Franciji gremo lahko zelo optimistično"

Zanj posebna je bila sobotna trasa, ki je šla skozi njegovo Komendo in se končala na Veliki planini. Na vsej trasi je bilo ogromno privržencev kolesarstva. Po informacijah, s katerimi je razpolagal organizator, jih je bilo kar 80 tisoč.

"Na Dirko po Franciji gremo lahko zelo optimistično, kar se glede nog tiče. Danes sem kar vesel, da je bilo tako. Pet minut na polno smo šli, kar je bilo super. Matej je bil tudi zelo dober. Nenehno je bil za mojim kolesom. Zelo dober zaključek za odpreti pljuča. Dobra priprava je bila, da smo noge pretegnili po pripravah, pljuča razširili … Da smo se navadili skupine. V teh petih dneh se nismo preveč utrudili. Ravno prav, da se zdaj spočijemo, naredimo nekaj treningov in gremo na dirko po Franciji," pravi številka 1 svetovnega kolesarstva.

Foto: Vid Ponikvar

Dirka Po Sloveniji je v svet poslala več sporočil. V prvi vrsti, da Pogačar drži visoko raven kolesarjenja, kot drugo je širnemu svetu pokazala lepote naše majhne države. Največja slovenska kolesarska dirka je spet kanila ogromno pozornosti in v našo državo privabila številne novinarje iz drugih držav in največjih medijev iz sveta kolesarstva.

Plan pred Tourom? "Nekaj osebnih stvari postoriti, spočiti se ..."

Zanimalo jih je, v kakšni formi je namreč osrednji favorit za osvojitev Dirke po Franciji. Odgovor so dobili na dlani, že zdaj pa je jasno, da se obeta izjemen Tour de France. Za Slovenke in Slovence še toliko bolj, saj je drugi favorit na stavnicah Primož Roglič, ki je svojo generalko pred Tourom prav tako opravil z odliko, potem ko je osvojil Kriterij po Dofineji.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

In kaj bo prvi kolesar sveta še postoril pred dirko vseh dirk? "Nekaj osebnih stvari, spočiti se, kakšen dan, dva tri. Ne preveč težkih treningov. Naslednji teden gremo potem v Kopenhagen." In tam se bo 1. julija začel njegov pohod do morebitnega tretjega zaporednega zmagoslavja na dirki Tour de France.