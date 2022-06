Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letošnjo dirko Po Sloveniji so zaznamovali tudi navijači. Toliko se jih še ni zbralo ob progi. Samo v soboto, na etapi od Laškega do Velike planine, je po podatkih organizatorja ob trasi navijalo kar 80 tisoč ljubiteljev kolesarstva. Foto: Vid Ponikvar

Navijači so brez dvoma zaznamovali letošnjo dirko Po Sloveniji. Koliko se jih je v petih dneh zbralo ob progi, je težko reči, to priznava tudi direktor dirke Bogdan Fink, a dejstvo je, da jih toliko ni bilo še nikoli. Tadej Pogačar in vse večja priljubljenost kolesarstva sta brez dvoma naredila svoje.