Domen Novak, kolesar iz Dolenje vasi pri Otočcu, je na dirki Po Sloveniji nastopil že sedmič. Do zdaj je bil najbolj ponosen na belo majico najboljšega mladega kolesarja, ki jo je kot član ekipe Adria Mobil (takrat kot sotekmovalec Primoža Rogliča, ki je tistega leta prvič dobil dirko Po Sloveniji) oblekel leta 2015, zdaj je stopil še nekaj stopnic višje. Drugemu mestu v 1. etapi, kjer ga je po ekipnem dogovoru prehitel le Rafala Majka iz ekipe UAE Emirates, je dodal še tretje v skupnem seštevku dirke. Pred njim sta bila le prvokategornika, že omenjeni Majka in prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.

Novak je na najpomembnejšo slovensko dirko pripotoval le dobra dva tedna po koncu Dirke po Italiji, kjer je opozarjal nase z izjemnim delom pomočnika Mikelu Landi, navdušil pa z izjemnim 2. mestom v kraljevski etapi na Marmoladi, kjer je dišalo celo po etapni zmagi.

Z Novakom, ki naj bi po neuradnih informacijah prihodnje leto prestopil k Pogačarjevim Emiratom, smo se pogovarjali v Novem mestu, tik po zadnji etapi, kjer je zbral misli v pogovoru za Sportal.

Foto: Vid Ponikvar

Domen, na dirki Po Sloveniji smo vas videli v vlogi kapetana ekipe Bahrain-Victorious, česar ne vidimo pogosto. Mislite, da bi se lahko navadili na tako vlogo in odgovornost, ki jo prinese?

Lahko rečem, da mi je glede tega vsako leto lažje. Letos sem naredil velik preskok, da mi je taka vloga bolj domača, da me psihično ne uniči tako kot me je včasih. Mislim, da bom čez leto ali dve na manjših dirkah že lahko nastopal kot vodja ekipe. Nekateri dozorijo prej, nekateri pa pozneje.

Pravite, da vam je ta vloga vse manj obremenjujoča. Kaj ste naredili, da čutite, da ste ji bolj kos?

Bolj si zaupam. Noge so že nekaj let dobre, le psiha me ni ubogala, vedno se je nekaj zgodilo. Zadnja leta več delam na svoji psihi.

Sodelujete s psihologom?

Da, že zadnja tri leta in mi to zelo pomaga.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na kakšno uvrstitev ste ciljali pred začetkom 28. dirke Po Sloveniji?

Rekel sem si, če bom med najboljšimi tremi, bo moj cilj izpolnjen, tako da sem lahko zadovoljen.

Kaj ste pogrešali na letošnji dirki Po Sloveniji? V cilju 4. etape na Veliki planini ste izpostavili, da pogrešate vzpon na Vršič.

Res je. Pogrešal sem samo eno zares težko etapo s 4.000 višinskimi metri … Na primer vzpon na Vršič, na Mangart. V Sloveniji imamo ogromno klancev, pa jih nikoli ne izpeljemo (letos mineva devet let, odkar je dirka Po Sloveniji zadnjič zavila na Vršič, op. a.), lahko bi obiskali Bled, biser Slovenije, pa Kranjsko Goro, mislim, da bi na ta način ime Slovenije še dodatno ponesli v svet.

Da se vrnem na vaše vprašanje, pogrešal sem res pravo gorsko etapo, to bi bilo za kolesarje, ki odhajajo na Tour, res dobra popotnica.

Foto: Vid Ponikvar

Kako ste doživeli navijaško podporo ob cesti? V sobotni etapi naj bi se ob trasi od Laškega do Velike planince zbralo kar 80 tisoč navijačev, kar je res veličastna številka.

Neverjetno! Na zaključnih klancih bi vzdušje zlahka primerjal z Girom. Kolesarstvo je v Sloveniji zadnja leta res močno pridobilo na priljubljenosti, predvsem po zaslugi Tadeja in Primoža, in to mi je zelo všeč.

Kdaj je bilo največ vaših podpornikov ob progi?

Na zadnji etapi, cel klanec je bil menda popisan, pa tudi v soboto se jih je zbralo precej. Imam kar veliko podpore in tega sem zelo vesel.

Kakšen davek je terjala dirka? Ste izčrpali energetske zaloge?

Res sem kar precej utrujen, vsak dan se mi je to bolj poznalo in za to sem plačal ceno. Na koncu mi je vseeno uspelo zborbati 3. mesto in zelo sem vesel.

Leta 2019 je že oblekel majico državnega prvaka med člani. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kaj vas čaka v prihodnjih dneh?

Najprej državno prvenstvo v Mariboru prihodnji konec tedna, nato pa imam v načrtu teden dni počitnic v tujini, potem pa bomo videli. Glede na to, da sem rezerva za Dirko po Franciji, moram še ohranjati pripravljenost. Bomo videli, kako in kaj, za zdaj je to še daleč in še ne razmišljam o tem.

Na državnem prvenstvu boste najbrž skušali obleči majico državnega prvaka, ki bi jo potem lahko nosili na vseh cestnih dirkah vso sezono?

Da, zagotovo bom poskušal, državni prvak sem že bil, zakaj ne bi poskusil še enkrat.

Traso poznate? Vam ustreza?

Če sem povsem iskren, trase še ne poznam. Slišim, da ni pretirano zahtevna, kar mi načeloma ne ustreza, a na državnem prvenstvu običajno pride do bega, tam pa se dirka lahko razplete na različne načine.

Foto: Alenka Teran Košir

Imate kakšne posebne načrte za večer po dirki?

Če bi bilo po moje, bi šli z družino čim prej domov, da preživim čim več časa z njimi in si odpočijem.

