Ni dobro dregniti v Pogačarja

Ljudski človek, skromen za šampiona, neizprosen borec, zmagovalec po duši ... Ali na kratko Tadej Pogačar. V Sloveniji nimamo veliko priložnosti, da pred lastnimi očmi spremljamo spektakel v režiji najboljšega v globalnem športu, kot je kolesarstvo. Tadej Pogačar kot številka ena na svetovni kolesarski lestvici se je veselil prejšnji teden na dirki Po Sloveniji. Spet je pokazal razkošen repertoar in razveseljeval ljubitelje kolesarstva kakor tudi tiste, ki z enim očesom spremljajo, kaj se v karavani dogaja. Kjerkoli se pojavi, je spektakel zagotovljen. Rad se vrača v domovino, kjer se dobro počuti in prejme dodatno mero energije za največje podvige. In jasno je, kateri je njegov osrednji in naslednji. Od 1. julija naprej bo skrbel za nov spektakel na sloviti dirki Tour de France.

Da je Tadej Pogačar v kolesarskem smislu nekaj posebnega, se lahko na lastne oči prepričamo na vsaki dirki, na kateri nastopa. V življenju navadnih smrtnikov je sicer povsem preprost, odprt in prizemljen. Ko vrti pedala, se prelevi v brezkompromisno osebo, ki jo zanima le eno. Zmaga. Z izjemo moštvenim kolegom preostalim ne prepusti niti centimetra prostora.

Nikoli ne veš, kdaj bo napadel, kako bo odreagiral. Vse je videti instinktivno. Ko začuti, gre. Ko ga kolesarji izzovejo, odgovori. V to so se na svoji koži prepričali tudi kolesarji, ki so nastopili na tradicionalni dirki Po Sloveniji. Dokler so le opazovali "osje gnezdo", še ni pičil. A so (pre)hitro dregnili v osir UAE Emirates in dobili temu primeren odgovor. Že v prvi etapi sta iz zadnjega takoj skočili dve osi, ki sta bili do konca v središču pozornosti – Pogačar in Rafal Majka. Vsak sta osvojila po dve etapi, Pogi pa še zeleno majico za najboljšega na dirki. Nemudoma je bilo razrešeno vprašanje o končnem zmagovalcu petdnevne slovenske kolesarske pentlje in nadvladi slovenskega šampiona.

Trenutni številki ena svetovnega kolesarstva je povsem jasno, da konkurenca na domačih tleh ni bila na ravni Kriterija po Dofineji in Dirke po Švici, ki so ju preostali favoriti za osvojitev Dirke po Franciji vzeli kot pripravo na julijski kolesarski spektakel. A je zdaj (še) ne potrebuje. Do 1. julija ne, ko se začne slovita tritedenska preizkušnja. Gleda skozi svoje oči in išče tisto, kar potrebuje. In v Sloveniji je dobil, kar je želel.

Po višinskih pripravah je v prvi vrsti, kot je dejal sam, želel pretegniti noge in po dveh mesecih tekmovalnega premora začutiti spet vožnjo v grupi in napetost, ki se ob tem ustvarja. Že lani si je prav dirko Po Sloveniji izbral kot generalko pred osrednjim vrhuncem in vsi vemo, kaj se je zgodilo nato na francoskih cestah. Suvereno je prišel do druge zaporedne zmage na tritedenski francoski pentlji.

In zakaj bi zmagovalnega konja menjal? Povrhu vsega se Pogi doma počuti odlično. Energijo, ki jo dobiva od domačih, navijačev, zna dobro akumulirati. Rad se vrača. Vse skupaj nanj psihološko pozitivno vpliva. Lani je šefom sam dal vedeti, da želi pred Tourom nastopiti na dirki Po Sloveniji, čeprav so bila mnenja nadrejenih sprva drugačna. Videti je bilo, da je takrat želel pridobiti zaupanje slovenskih navijačev, zlasti tistega dela v deželi na sončni strani Alp, ki so po nepotrebnem krivično gledali nanj zaradi zmage na Dirki po Franciji 2020, ko je predzadnji dan v kronometru premagal Primoža Rogliča, ljubljenca slovenskih src.

S svojo surovo močjo na kolesu ima zdaj iz leta v leto vse več navijačev. Navdušuje jih s svojimi predstavami. V tujini ima navijaške skupine, za katere morebiti sploh ne ve. Pravi šampion je in povrhu vsega še odprt za množice. Ne bi mu bilo treba reagirati na opazke in vprašanja ljudi na štartu. "Tadej, a bo šlo danes," ga je vprašal gospod tik pred štartom druge etape na Ptuju. "Bo," mu je odgovoril. "Tadej, dajte jim vetra," je nadaljeval gospod. "Se bomo potrudili," je bil njegov odgovor. "Bomo zmagali?" je bilo naslednje vprašanje. "Zmaga bo slovenska," je Pogačar nadaljeval s komunikacijo. Ne bi mu bilo treba, a je še enkrat več pokazal, da je ljudski človek.

Pravi šampion v pravem pomenu besede je. Osvaja enodnevne prestižne klasike, večdnevne dirke, v žepu ima že dve lovoriki na Dirki po Franciji, pa je star šele 23 let! Kaj šele bo, se mnogi sprašujejo. Morda bo že letos prišel v družbo osmih kolesarjev, ki so Tour de France osvojili trikrat ali večkrat. Dejstvo pa zagotovo je, in to ljubitelje kolesarstva veseli, da bo vedno akcija, ko bo nastopil na kakšni izmed dirk. In s tem da spektaklu dodatno težo. Nič drugače ne bo na Touru, ki se ga slovenski ljubitelji kolesarstva nestrpno veselijo. Vendarle imamo Pogija in Primoža Rogliča kot osrednja favorita za skupno zmago, Mateja Mohoriča, ki bo skušal v kakšnih izmed etap vse skupaj začiniti še s kakšnim dnevnim uspehom, kar mu je lani dvarkat že uspelo.